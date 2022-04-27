Приморский юношеский турнир по теннису «Кубок Славда» вышел на федеральный уровень

Ежегодный, уже 26-й краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова пройдёт в Приморье в мае. В 2022 году юношеский турнир впервые попал в календарь соревнований Российского теннисного тура.

Второй год в рамках турнира проводятся юношеские соревнования — Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда». В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-17 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира. Организаторами соревнований выступили группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья. Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Вадим Дедков, судья 1-й категории. Программа Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» Даты проведения: 9 -13 мая 2022 года. Место проведения: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 29. 09 мая 2022 г.: 09.00-20.00 — соревнования. 10 мая 2022 г.: 09.00 — 11.45 — соревнования; 12.00-12.30 — торжественное открытие соревнований; 12.30-20.00 — соревнования. 11 — 12 мая 2022 г.: 09.00-20.00 — соревнования. 13 мая 2022 г.: 09.00-15.00 — соревнования; 15.00-16.00 — торжественное награждение победителей и призёров; с 16.00 — убытие участников турнира. Поддержка спортивных проектов и популяризация здорового образа жизни — одно из главных направлений социальной работы группы компаний «Славда». Как отметил председатель оргкомитета по проведению турнира «Кубок Славда», председатель Совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков, статус мероприятия Российского теннисного тура, который юношеские соревнования получили в этом году, — большая ответственность, а также свидетельство достойного уровня организации и соблюдения лучших спортивных традиций. По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, соревнования среди юных теннисистов, которые с прошлого года проводятся в рамках краевого теннисного турнира «Кубок Славда» памяти Юрия Серебрякова, задали новый вектор развитию тенниса не только в Приморском крае, но и на Дальнем Востоке. «Молодежь получает необходимый соревновательный опыт и повышает мастерство. Чем больше турниров такого уровня и организации будет проходить у нас, тем выше будет конкурентоспособность наших спортсменов на всероссийской и международной спортивных аренах», — подчеркнул он. Турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 10 по 13 июня на открытых кортах завода ООО «Скит» в п. Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.

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