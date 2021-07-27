Находкинская молодежь отработала силу удара

Находкинская молодежь отработала силу удара
Находкинская молодежь отработала силу удара
Сегодня, 19:34СпортФото: pxhere.com
Дети и подростки из Находки отработали силу удара во время мастер-класса по боксу, который для них помогла организовать активная молодежь из общественной организации «Молодая Гвардия Единая Россия». Событие посвятили международному Дню бокса.

Тренировка прошла на стадионе спортивной школы «Водник». Провел ее тренер спортклуба ринг Абай Байтемизов.

По его словам, главной целью прошедшего мероприятия было вовлечение как можно большего количества молодежи к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. Тренер надеется, что узнав о мастер-классе, дети и подростки захотят попробовать себя в спорте.

Кстати, за свой вклад в развитие спорта и высокий профессионализм Абай Байтемизов получил благодарственное письмо от имени главы Находкинского ГО Тимура Магинского. Награду вручал депутат гордумы Вячеслав Дягилев.

Сюжеты:
Приморский край
спортНаходкаПриморьебокс
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