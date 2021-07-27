Находкинская молодежь отработала силу удара

Тренировка прошла на стадионе спортивной школы «Водник». Провел ее тренер спортклуба ринг Абай Байтемизов.
По его словам, главной целью прошедшего мероприятия было вовлечение как можно большего количества молодежи к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. Тренер надеется, что узнав о мастер-классе, дети и подростки захотят попробовать себя в спорте.
Кстати, за свой вклад в развитие спорта и высокий профессионализм Абай Байтемизов получил благодарственное письмо от имени главы Находкинского ГО Тимура Магинского. Награду вручал депутат гордумы Вячеслав Дягилев.