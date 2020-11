Повышенная парусность

Во Владивостоке проходит главное региональное соревнование парусников

Во Владивостоке проходит главное региональное соревнование парусников Самое главное событие парусной жизни Владивостока и Приморского края - 32-я регата «Кубок залива Петра Великого - 2019» (КЗПВ) - Чемпионат России в классе «Конрад-25Р» - стартовало 23 августа. Регата будет проходить в течение 10 дней. За это время участники преодолеют 500 миль по Японскому морю. Впервые эта регата для всех классов крейсерских яхт начала проводиться в 1987 году. Благодаря усилиям Приморской федерации парусного спорта гонки для этого класса уже в 17-й раз проводятся в ранге Чемпионата России в классе «Конрад-25Р». «Это очень сложные соревнования, аналоги которых в России вряд ли найдутся. Поэтому в нашем Кубке участвуют только опытные, сильнейшие яхтсмены со всей страны. Регата проходит в течение 10 дней. Участники преодолевают 500 миль по коварному Японскому морю: это четыре короткие гонки на акватории Амурского залива и три длинные, когда спортсмены сутки и больше могут идти через залив Восток в отдаленной части залива Петра Великого», - отметила пресс-секретарь яхт-клуба «Семь футов» Яна КОНОПЛИЦКАЯ. На старт регаты в различные времена выходили от 40 до 80 крейсерских яхт и принимали участие многие известные российские гонщики. Среди них трехкратный Олимпийский чемпион в классах «Финн», «Звездный», «Темпест» - Валентин МАНКИН, чемпион Европы, участник Олимпийских игр, неоднократный призер Кубка мира Олег ХОПЕРСКИЙ, чемпион Европы в классе «Летучий Голландец» Сергей БОРОДИНОВ, двукратный чемпион мира в классе «Торнадо» Виктор ПОТАПОВ, двукратный чемпион мира в классе «Солинг», серебряный призер Олимпиады 1996 года в этом же классе Георгий ШАЙДУКО и многие другие выдающиеся советские и российские яхтсмены. Не обошли своим вниманием регату и именитые спортсмены из Венгрии, Польши и Кореи. Регата и сегодня пользуется большой популярностью и уважением среди участников. Одной из причин такой популярности является место ее проведения. Дистанция гонок в заливе Петра Великого очень интересная и даже неожиданная, особенно для тех, кто участвует в этой регате впервые. Яхтсменам предстоит бороться с коварными островными течениями, часто меняющимися ветрами, плотным туманом, сильнейшими дождями, налетающими шквалами, затяжными штилями, ведь у Японского моря суровый характер. За 10 дней спортсменам необходимо пройти все гонки, чтобы претендовать на победу. Условия гонок требуют высокого мастерства в управлении яхтой, ведь бороться придется не только со стихией, но и с сильными соперниками. Протяженность самой длинной из гонок регаты составляет 210 морских миль. Выиграть эту регату – большой почет для каждого участника. В течение года яхтсмены из разных городов России готовятся к участию в этом событии. В этом году свои заявки на участие подали яхтсмены Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Хабаровска, Перми. Также заявки для участия в регате прислали яхтсмены из Владивостока, Находки, Большого Камня, Славянки, Хабаровска, Находки, Артёма и поселка Славянка. На воду выйдут более 50 яхт, от 25 до 43 футов и выше, свыше 200 яхтсменов. Самому опытному участнику 74 года, а самому юному - 14 лет. Торжественное открытие регаты состоялось 23 августа в 19.00 на территории яхт-клуба «Семь футов». В пятницу, состоялась экскурсия на легендарную яхту «Конрад-25Р» и торжественное открытие регаты (построение участников регаты на плацу, подъем флагов, выступление официальных лиц). В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа пресс-катер вышел на старты коротких гонок и снял яхты на воде непосредственно в гонке. Старт регаты состоялся в субботу - в 11.00, а также в воскресенье - в 10.00. Напомним, что 11 июня на акватории Амурского залива владивостокский яхт-клуб «Семь футов» организовал детско-юношеские соревнования «Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист». В течение четырех дней на воду вышло одновременно 76 швертботов этого класса. Эти соревнования проводятся с 2008 года и являются самыми крупными для данного класса швертботов. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Невельска, Холмска, Хабаровска, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино. Владивосток представляли три клуба – «Семь футов», «Алые Паруса» и МГУ имени Невельского. Участниками соревнований были ребята от 9 до 16 лет. «Одноместный швертбот класса «Оптимист» - самый популярный класс в мире для обучения парусному спорту, в этом классе проводятся и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. Именно с этой маленькой и достаточно простой в управлении лодочки начинается путь в большой спорт. Поэтому межрегиональные соревнования так важны для каждого участника, ведь ведётся личный зачёт, и борьба между участниками идёт серьёзная», - рассказала Яна Коноплицкая. На фото: На простор залива Петра Великого выйдут более 200 яхтсменов возрастом от 14 до 74 лет. Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

