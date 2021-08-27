Юные приморцы привезли домой 6 медалей с первенства России по гребле

Приморская сборная по гребле выиграла 6 медалей на первенстве России среди спортсменов до 17 лет и Всероссийских соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 15 лет. Соревнования проходили в Краснодаре.

Приморью достались три золотые, две серебряные и одна бронзовая награды. Целых четыре медали взяли воспитанники Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР). Сильнее всех в байдарке-одиночке на дистанциях 1000 и 5000 метров среди юношей до 15 лет оказался Артем Морозов. Серебро на дальней дистанции досталось Роману Звереву. Среди девушек до 17 лет бронзовым призером стала Дарья Горбачева. Целых две медали взял воспитанник спортивного центра ЦСКА Данил Посохов. На всероссийских соревнования по гребле в категории до 15 лет в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров, он занял перво и второе место соответственно. «Команда у нас сильная. Даже те ребята, которые выступали в финалах B, показали хороший результат, соревнуясь с более старшими соперниками. Для многих наших спортсменов это был дебют, и он стал более чем успешен. В целом, по итогам соревнований мы смотрелись достойно», – отметил старший тренер сборной Приморского края по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер России Алексей Капуста. Подготовкой приморских гребцов занимались тренеры Владислав Татаринов, Руслан Бодагов, Алексей Капуста. У каноистов Данила Посохова и Дарьи Горбачевой впереди всероссийские старты, которые состоятся с 26 по 30 августа в Москве, где они выступят в смешанном экипаже. Кстати, в приморье реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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