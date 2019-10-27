"Спартак-Приморье" разгромил металлургов

- После такой игры остается только поблагодарить игроков за ту самоотдачу и настрой, которые они сегодня показали. Каждый, кто выходил на площадку, отдавался больше, чем на 100%. Это позволило играть нам полным ростером – все 12 человек вышли на площадку, и каждый давал энергию, давал агрессию, давал креативность в нападении и в защите. У нас наконец-то восстановились травмированные игроки – Сергей Торопов и Андрей Зверков. На тех тренировках, что у нас были на выезде, мы видели, что с каждым разом мы добавляем, восстанавливаемся и делаем шаг вперед к тому баскетболу, который мы демонстрировали ранее. Что мы сегодня увидели и на площадке. Повторюсь, что с такой самоотдачей в защите нам было по зубам остановить любого соперника. В нападении действовали очень дисциплинированно с оглядкой на те ошибки, которые были допущены в досадных поражениях перед этим матчем. Мы возвращаемся домой, будем работать очень усердно, чтобы в следующих матчах дома показать такой же качественный командный баскетбол.