Арсеньевские ветераны спорта победили в ежегодной Спартакиаде

Участие в краевой ежегодной Спартакиаде приняли 228 спортсменов в составе 13 команд. Победу одержали «хозяева поля» — команда из Арсеньева, который и принимал соревнования с 22 по 24 октября.

По данным министерства физкультуры и спорта Приморского края, цель спартакиады — это привлечь население края среднего и старшего возраста к постоянным занятием физкультурой и спортом. В ведомстве рассказали, что в программу соревнований были включены плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис. Призеры и победители получили грамоты, медали и кубки министерства физкультуры и спорта Приморья. Лидерами стали арсеньевцы, доказавшие первенство в мини-футболе и гиревом спорте. Также они получили серебро в волейболе, легкой атлетике и плавании. Бронзу команда получила за соревнования в настольном теннисе. Вторыми в общем зачете стали дальнегорцы с лучшими результатами в волейболе, легкой атлетике и плавании. Третью строчку общекомандного зачета заняли уссурийцы. Они оказались лучшими в баскетболе и теннисе. Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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