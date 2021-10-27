Арсеньевские ветераны спорта победили в ежегодной Спартакиаде

Арсеньевские ветераны спорта победили в ежегодной Спартакиаде
Арсеньевские ветераны спорта победили в ежегодной Спартакиаде
Сегодня, 17:34СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
Участие в краевой ежегодной Спартакиаде приняли 228 спортсменов в составе 13 команд. Победу одержали «хозяева поля» — команда из Арсеньева, который и принимал соревнования с 22 по 24 октября.

По данным министерства физкультуры и спорта Приморского края, цель спартакиады — это привлечь население края среднего и старшего возраста к постоянным занятием физкультурой и спортом.

В ведомстве рассказали, что в программу соревнований были включены плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис.

Призеры и победители получили грамоты, медали и кубки министерства физкультуры и спорта Приморья.

Лидерами стали арсеньевцы, доказавшие первенство в мини-футболе и гиревом спорте. Также они получили серебро в волейболе, легкой атлетике и плавании. Бронзу команда получила за соревнования в настольном теннисе.

Вторыми в общем зачете стали дальнегорцы с лучшими результатами в волейболе, легкой атлетике и плавании.

Третью строчку общекомандного зачета заняли уссурийцы. Они оказались лучшими в баскетболе и теннисе.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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Приморье
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