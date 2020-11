Во Владивостоке отменили крупнейшее событие

Принятое решение об отмене стало неожиданностью для всех

Принятое решение об отмене стало неожиданностью для всех Дрифт-чемпионат Asia Pacific DC Primring GP в Приморье перенесли на 2020 год из-за многочисленных аварий топовых пилотов. Организаторы посчитали, что без фаворитов гонки проводить соревнования будет нечестным по отношению к зрителям и спортсменам. Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP должен был объединить на одной площадке лучших пилотов из России, Японии, Китая, Гонконга и Таиланда. Однако в августе многие ранее заявившиеся на Чемпионат пилоты попали в серьезные аварии во время крупных соревнований по дрифту как на российской, так и японской стороне. Как отмечают организаторы Asia Pacific Primring GP, в технических видах спорта такое бывает - каждый год кто-то из приглашённых пилотов не может посетить мероприятие из-за технических причин. Однако в этом году количество тех. нокаутов ТОПовых пилотов перешагнуло рекордную отметку за все 6 лет проведения чемпионата. «Это технический вид спорта и такое бывает. От технического схода не застрахован ни один, даже самый опытный пилот, - рассказал руководитель ТРК «Приморское Кольцо» Леонид КОПЫЛОВ. – Мы с этой проблемой сталкиваемся каждый год, кто-то из долгожданных пилотов не приезжает, но это не сказывалось на уровне мероприятия. И, несмотря на то, что календари чемпионатов в России и Японии были собраны так, чтобы дать возможность пилотам поучаствовать в нашем событии, времени на устранение серьёзных «неожиданностей» у спортсменов было мало». Решение об отмене стало неожиданностью, как для зрителей, так и для спортсменов. Своим мнением поделился и Анатолий АКСЮТОЧКИН, один из организаторов соревнований РДС-Восток. «Конечно, мы огорчены переносом международной дрифт-битвы на будущий год. 4 года подряд «Примринг» организовывал достойное дрифтовое событие на родной для нас трассе «Приморского кольца». Но будем уважать принятое организаторами решение о его переносе. Мы, как организаторы другого дрифт-события - РДС-Восток, знаем, что есть много факторов, влияющих на то, чтобы событие прошло, и прошло хорошо, поэтому понимаем «Примринг» - думаю, такое решение далось непросто, и для его принятия должен быть комплекс причин». Организаторы отмечают, что Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP по-прежнему интересен не только зрителям, но и пилотам. Даже оставшиеся без болидов спортсмены готовы были приехать во Владивосток как гости, зрители, а некоторые до последнего момента пытались арендовать спортивную машину в Приморье. «За пять лет проведения в Приморье крупнейших в России международных соревнований по дрифту, мы всегда держали марку и показывали зрителю лучших пилотов с мировыми именами, красивые и зрелищные заезды, - рассказал Леонид Копылов – Но так вышло, что этот год выдался «травматичным» для многих пилотов, а значит и мы уже не можем показать зрителю первоклассный дрифт. Взвесив все «за» и «против» оргкомитет решил, что будет нечестно проводить мероприятие не дотягивающее до уровня, к которому мы все привыкли и с огромным сожалением приняли решение перенести чемпионат на следующий год». «Проводимое «Примрингом» международное соревнование – это жемчужина для нашего края, но не единственное дрифт-событие, проводимое на трассе «Приморского кольца», – напоминает Анатолий Аксюточкин. – В эту субботу пройдёт одно из важнейших событий – финал РДС-Восток юбилейного десятого сезона серии. И хоть международная дрифт-битва в этом году не состоится, дрифт на этом не закончился. Мы просим поклонников дрифта - красивейшего вида автоспорта, не драматизировать события, не печалиться, а насладиться уже в эту субботу, 31 августа, парным дрифтом на финале Российской дрифт-серии на Востоке. На этом соревновании соберутся сильнейшие пилоты Дальнего Востока России и мы узнаем имя чемпиона 2019 года». Отметим, все, кто уже успел приобрести билеты на чемпионат Asia Pacific DC Primring GP получат возврат средств. Для этого необходимо обратиться в кассы, в которых были куплены билеты. Наталья КОМИССАРОВА Фото автора Газета "Золотой Рог", Владивосток.

