Во Владивостоке отменили крупнейшее событие

«За пять лет проведения в Приморье крупнейших в России международных соревнований по дрифту, мы всегда держали марку и показывали зрителю лучших пилотов с мировыми именами, красивые и зрелищные заезды, - рассказал Леонид Копылов – Но так вышло, что этот год выдался «травматичным» для многих пилотов, а значит и мы уже не можем показать зрителю первоклассный дрифт. Взвесив все «за» и «против» оргкомитет решил, что будет нечестно проводить мероприятие не дотягивающее до уровня, к которому мы все привыкли и с огромным сожалением приняли решение перенести чемпионат на следующий год».