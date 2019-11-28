"Спартак-Приморье" продолжает победную серию

- Нервный матч. У соперника получалось сегодня все. «Уфимец» показал хороший процент реализации бросков, особенно дальних. С таким процентом в 95% матчей команда побеждает. Нельзя сказать, что сегодня плохой день для нас, а хороший для соперника. Нет, надо просто признать, что соперник наказывал нас за наши ошибки. Да, маленькие. Да, где-то не поднятая рука, где-то промедление в полсекунды, и мяч залетал в кольцо. В других матчах, возможно, соперник за такие ошибки не наказывает, поэтому их не видно. А сегодня у игроков «Уфимца» морального давления не было, и они за ошибки наказывали. Поэтому наша задача делать выводы и идти вперед. Тем не менее, я немного огорчаюсь, что мы не можем полностью показать весь свой потенциал на домашней площадке перед своими болельщиками. Не знаю, причина в нервозности или в чем-то другом. Я парням говорил, что мы должны научиться играть перед своими трибунами и использовать эту энергию в положительном русле, чтобы она нас гнала вперед. Пока не получается. Но сезон длинный, думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Парням только спасибо за такую игру. Было нелегко. Когда с таким процентом забивает соперник, надо показать характер и терпеть. Что мы в общем-то и сделали.