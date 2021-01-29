В Приморье пройдет Второй краевой онлайн-кубок по CS:GO 

В Приморье пройдет Второй краевой онлайн-кубок по CS:GO 

Сегодня, 12:25СпортPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Есть шанс выиграть игровые девайсы стоимостью в сотни тысяч рублей
Как сообщили «Золотому Рогу» в правительстве края, онлайн-турнир по киберспортивной дисциплине Counter Strike Global Offensive (CS:GO) стартует в Приморье в ближайшее воскресенье, 31 января.

К участию в турнире приглашаются все желающие — записаться на соревнования можно до 30 января. Победители получат игровые устройства стоимостью около 200 тысяч рублей. Для участия в турнире по CS: GO, нужно собрать команду из пяти человек и заполнить заявку в ВКонтакте.

Испытать свои силы могут люди возрастом от 14 до 35 лет, уровень мастерства значения не имеет. Регистрация продлится до субботы, 30 января, а сами соревнования — с 31 января по 2 февраля. Расписание турнира будет составлено после того, как будет сформирован список участников.

Победители соревнований получат игровые устройства стоимостью около 200 тысяч рублей.

Те, кто не хочет участвовать лично, но желает понаблюдать за жаркими киберспортивными сражениями, могут присоединиться к турниру на стриминговой платформе Twich.

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