В Приморье пройдет Второй краевой онлайн-кубок по CS:GO 

Испытать свои силы могут люди возрастом от 14 до 35 лет, уровень мастерства значения не имеет. Регистрация продлится до субботы, 30 января, а сами соревнования — с 31 января по 2 февраля. Расписание турнира будет составлено после того, как будет сформирован список участников.