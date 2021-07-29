Российские олимпийцы поблагодарили Приморье за радушный приём

Российская олимпийская сборная по гребле на байдарках и каноэ заканчивает подготовку к Играм в Приморье. Спортсмены поблагодарили регион за радушный приём — они тренировались на обновлённой гребной базе «Олимпийская» в Партизанском районе. 30 июля гребцы отправятся в Токио для участия в летних Олимпийских играх.

Фото: primorsky.ru В составе российской олимпийской сборной по гребле 11 гребцов на байдарках и четыре на каноэ — среди спортсменов есть победители чемпионатов мира, Европы и России, а также предыдущих Олимпийских игр. Соревнования у гребцов пройдут в Токио со 2 по 7 августа. Спортсмены поблагодарили приморские власти за радушный приём и организацию во время подготовки в Приморье. «Хотели бы от всей команды по гребле на байдарках каноэ поблагодарить за помощь в проведении и подготовке нашего олимпийского сбора. Мы очень довольны, нам всё понравилось. Здесь хорошая дистанция, современная база, а природа просто супер. Будем надеяться на самые хорошие результаты в Токио, куда улетаем уже послезавтра. Будем вспоминать это место добрыми словами», — сказал член сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев. В краевом минспорта отметили, что по прибытии в регион, спортсмены сразу отправились на обновленную базу в посёлке Лозовый Партизанского городского округа. На озере Тёплое установили специальную современную дистанцию, построенную по мировым стандартам, на которой созданы условия аналогичные токийским. «От сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ, тренерского состава и себя лично хочу поздравить Олега Николаевича Кожемяко и Жана Анзорьевича Кузнецова с таким преображением базы. Нам все очень понравилось. Желаю, чтобы в будущем спортсмены Приморского края здесь тренировались и добивались успехов. Чтобы в будущем были новые олимпийцы. Такая база поможет и приведет их к успехам и новым победам», — рассказала участница Олимпийских игр-2012 в Лондоне, призер чемпионатов мира, Европы и России Наталья Подольская. По мнению олимпийцев, в Лозовом, в данный момент, созданы все необходимые условия для подготовки к соревнованиям любого уровня. «Наш предолимпийский сбор подходит к концу, проделана большая работа. Теперь готовимся к нашему главному старту. На гребной базе в Лозовом есть все условия для подготовки. И вообще это приятное зеленое место, где можно полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе. Нам оно очень помогло с акклиматизацией, хоть в первую неделю и было очень тяжел. А сейчас мы готовы ехать на Олимпиаду с боевым настроем», — отметила многократный призер чемпионатов Европы, байдарочница Кира Степанова. Напомним, что всего в Приморье заключительный сбор перед Олимпиадой и Паралимпиадой в Токио со 2 июля по 29 августа пройдут более 600 человек в составе национальных команд по разным видам спорта. Кроме того, в Приморье реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы, в рамках которой создаются спортивные объекты и действуют спортивные программы на территории региона.

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