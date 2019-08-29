Дальневосточное дерби без мата

В последний день лета во Владивостоке на стадионе «Динамо» «Луч» встретится со своим самым принципиальным соперником - хабаровским «СКА». Наша команда не может обыграть армейцев в родных стенах уже без малого четыре года. Последняя победа одержана в июле 2015 года. История противостояния соседей насчитывает 98 матчей: в 32 из них победу праздновали приморцы, в 40 - хабаровчане, а еще 26 игр завершились вничью.