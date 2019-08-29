Защитник "Спартака-Приморье" обыграл сборную Испании

«Если ты не ссышь, то ты не ссышь на любом уровне. Может, у тебя что-то не получится, но ты будешь делать то, что умеешь» – сказал Мотовилов в разговоре с ведущим подкаста «Панда Джеймс» Владимиром СПИВАКОМ.