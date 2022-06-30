«Вдохновение для наших спортсменов»: Приморье поддерживает паралимпийские игры

Приморские спортсмены не примут участие в Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в Сочи со 2 по 9 октября 2022 года. Однако, по их мнению, мероприятие поспособствует развитию параспорта в Приморье и объединит страны-участники, что положительно скажется на их сотрудничестве.

Многократный призер чемпионатов и Кубков России по бадминтону среди спортсменов с ПОДА из Приморья Александр Акневский говорит: проведение игр в Сочи и то, что в них примут участие другие страны — вопрос не только конкурентоспособности, но и справедливости в сложившейся геополитической обстановке. «В нынешних политических условиях Паралимпийский комитет России взаимодействует с национальными паралимпийскими комитетами дружественных стран. Это сделает соревнования конкурентными и представительными, что поможет нашим спортсменам восстановить соревновательный опыт и показать свои лучшие результаты. Президент Приморской краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Артём Моисеенко также говорит, что Игры покажут всему миру как в России развивается паралимпийский спорт несмотря на санкции и ограничения. Он также подчеркивает ценность мероприятия для самих спортсменов, которые смогут показать свои возможности. «Игры „Мы вместе. Спорт“ являются хорошей социализацией и интеграцией в общество, возможностью для всех нас брать пример с таких мужественных людей. Очень хочется, чтобы наши спортсмены тоже попали в паралимпийские сборные страны. У некоторых из них уже есть все шансы для этого, тем более, что такие соревнования вдохновляют, настраивают на стремление профессионально заниматься паралимпийским спортом в своем родном регионе — Приморье», — считает Артем Моисеенко. Поддержал российских параспортсменов и директор Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края Александр Цыбульский. «Игры имеют большое значение. Они важны для поддержки паралимпийского движения как в регионе, так и в стране в целом. У паралимпийцев будет мотивация для победы, они будут знать, что нужны — что их поддерживает государство», — говорит Александр. Всего в играх примут участие более 850 спортсменов из России и других стран, заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. «Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, который пройдет под эгидой движения „Мы вместе. Спорт“. Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд. В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС и СНГ», — отметил Дмитрий Чернышенко. В спортивную программу войдут девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы. Пройдут игры на спортивных объектах Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» (легкая атлетика, настольный теннис, фехтование, футбол, тхэквондо), спортивного комплекса «Юность» (шашки, шахматы, стрельба из лука) и гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна» ГТЦ «Газпром» (плавание).

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