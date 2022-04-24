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Рыбный день
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Апрель
Побережье Сахалина засыпало мойвой
После мощного шторма на берег центральных районов Сахалина выбросило тонны мойвы. По сведениям очевидцев, уёк можно не то, что сачком, а лопатой собирать.
24 апреля, 14:25
Бруствер из икры сельди нашли на Сахалине
На побережье Корсаковского района Сахалина в бухте Анива блогер Борис Рябченков обнаружил желтоватые брустверы. На поверку это оказались отвалы из икры сельди.
23 апреля, 10:30
Рыбный терминал Владивостока включился в программу «Производительность труда»
22 апреля, 10:34
Дальневосточные рыбаки добыли 1 220,7 тыс. тонн рыбы
21 апреля, 12:31
«Некуда уже складывать»: в Приморье выдалась рыбная… ночь — видео
Жители Приморского края в ночь со вторника на среду вышли не ловить, а собирать рыбу. Побережье в посёлке Амгу засыпало мойвой.
20 апреля, 17:43
Прогноз на беринговоморскую путину минатая 2022
19 апреля, 17:35
«Камбала вышла на берег»: массовый выброс рыбы на юге Сахалина
Массовый выброс камбалы произошёл на юге Сахалина. Очевидцы сообщают о большом количестве камбалы разбросанной по побережью в районе села Вторая падь в Корсаковском районе.
18 апреля, 13:24
Антироссийские санкции мешают Японии договориться с Россией о вылове «красной» рыбы
17 апреля, 16:49
Реку Шимоюр заселят кижучем, а Шумную — неркой
16 апреля, 13:37
В Петербурге запахло свежими огурцами - здесь стартовал сезон корюшки
15 апреля, 10:30
Учёные, экологи, сахалинские чиновники и рыбаки не сошлись в метрах
14 апреля, 12:59
Дефицит мальков? Как рыбопромышленники ДФО решают дела во время санкций
13 апреля, 14:57
Дальневосточному крабу не дадут дорогу в Евросоюз
12 апреля, 15:25
«Красная» путина 2022: вылов горбуши — как обычно, кеты — больше, нерки — всё меньше
11 апреля, 11:57
Поставки тихоокеанской трески в Южную Корею обеспечивают дальневосточные рыбопромышленники
10 апреля, 14:14
На Курилах построят рыбоперерабатывающий хаб
9 апреля, 14:47
Главным блюдом россиян станет минтай
8 апреля, 15:11
Объёмы перевозок рыбы из Приморья в регионы страны растут
7 апреля, 16:59
Минтаевая путина для рыбаков Камчатки проходит успешно
6 апреля, 15:22
Сахалинские рыбоводные заводы переводят мальков лосося на отечественный корм
5 апреля, 16:25