Жители Владивостока вслед за губернатором раскритиковали работу мэра Гуменюка

«Их уже давно нужно принимать, человек явно не справляется. И это просто пустая трата времени, дать ему еще это время. Весна и лето пролетят, а там снова дожди и грязь, а дорог как не было так их и нет. В прошлом году писали просили ремонт Калинина, там нужна полная замена полотна, сделали в ноябре , ямки закатали как попало, с первым мокрым снегом и асфальт смыло, а это не малые деньги», — считает oksana_23v.