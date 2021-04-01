Жители Владивостока вслед за губернатором раскритиковали работу мэра Гуменюка

Своим гневом жители города поделились в социальных сетях под постом, где губернатор Олег Кожемяко отчитал Гуменюка за то, что на улицах Владивостока с ноябрьского «ледяного шторма» валяются ветки, мешающие и пешеходам, и автомобилистам. Также глава региона обратил внимание на неудовлетворительную работу управляющих компаний, срыв сроков реконструкции парков и скверов и многие другие проблемные темы.
Под постом собралось около 400 комментариев, среди которых почти ни одного позитивного. Судя по всему, горожане разделяют гнев Олега Кожемяко.
«Можно мэра сменить на более энергичного и заинтересованного в порядке города, видно уже что он просто устал…», — написала пользовательница с ником karginaalya.
«Их уже давно нужно принимать, человек явно не справляется. И это просто пустая трата времени, дать ему еще это время. Весна и лето пролетят, а там снова дожди и грязь, а дорог как не было так их и нет. В прошлом году писали просили ремонт Калинина, там нужна полная замена полотна, сделали в ноябре , ямки закатали как попало, с первым мокрым снегом и асфальт смыло, а это не малые деньги», — считает oksana_23v.
«В городе много придомовых территорий, которые не находчтся в ведомстве ук. Сам город о них и не в курсе. Большие сомнения, что через месяц что-то изменится», — отметила kira_alex_vl.
«Добрый день, Олег Николаевич. Вы знаете за пару лет у нас совсем не осталось дорог в городе... Город стал на столько грязным.. и как мы можем называться столицей... Если в нашем городе не делают ничего...🤦 Очень обидно за город в котором мы живём…», — написала anfimova89.
«Здравствуйте На Хабаровской 6 ветки убрали только с дороги, и всё так и лежат на склонах, да у подъездах», — возмущена m_rasputina119.
«У нас Нейбута 27 ,во дворе ,как лежала куча веток ,так и лежит. Прям на детской площадке. Детская площадка в ужасном состоянии. Писали заявление, чтобы сделали нам детскую плошку, так ни в одну программу не вошли. А у нас детская площадка на 3 двенадцати -этажных дома. Домам скоро 40 лет , и столько же лет остаткам этой когда-то площадке», — обратилась к губернатору margaritatokovaia.
Напомним, вчера между губернатором Олегом Кожемяко и мэром Владивостока Олегом Гуменюком состоялся серьёзный разговор. Главу региона возмутило бездействие городской администрации в работе по ликвидации последствий ноябрьского «ледяного шторма» и по другим направлениям деятельности. Уже на протяжении нескольких месяцев жители Владивостока упорно жалуются на ужасное состояние придомовых территорий, городских улиц, а в мэрии негодование горожан игнорировали.
Олег Кожемяко обратил внимание, что Гуменюк получит ровно месяц на ликвидацию последствий «ледяного шторма».