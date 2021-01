Несмотря на коронавирус: Приморье подвело итоги уходящего года

Многотрудный для Приморья и его жителей високосный год завершен. Обнаруженная в декабре 2019 года неизвестная ранее коронавирусная инфекция, названная COVID-19, привела не только к всеобщей пандемии, тотальному карантину и самоизоляции, но и к мировому экономическому коллапсу.

Растущие безработица, обнищание населения и смертность стали приметами уходящего года. И Приморье не стало исключением. Все основные показатели, намеченные властями региона на этот год, оказались в прямой зависимости от эпидемической ситуации. Как регион пережил год, и с какими результатами встретил новый, в материале газеты «Золотой Рог». Командная работа Политическая жизнь Приморья была ознаменована муниципальными выборами, прошедшими в Единый день голосования 13 сентября. В 11 районах Приморского края, где прошло свыше сорока избирательных кампаний по выбору депутатов в муниципальные думы, большинство голосующих высказало предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия». Такую беспрецедентную победу партии власти эксперты связывают с принципиальной перезагрузкой внутриполитического блока, проведенной вице-губернатором Антоном Волошко. Победа кандидатов партии «Единая Россия» на всех территориях была обусловлена тщательной подготовительной работой. Отметим, что не последнюю роль в усилении позиций партии сыграло и избрание на пост секретаря регионального отделения «ЕР» губернатора Олега Кожемяко. Кстати, этот год ознаменовал его двухлетнее пребывание на посту главы региона. »На протяжении двух лет работы в Приморье Олег Кожемяко продолжает вести диалог с Москвой, лоббируя интересы региона. Если вначале подобные вещи воспринимались как предвыборный образ, то затем стало понятно: обращения напрямую к руководству страны, задействование связей в федеральных органах власти позволяют Олегу Кожемяко добиваться выделения средств на проекты, имеющие большое значение для приморцев», — оценивает работу главы политолог Сергей Гребенюк. Многие решения, принятые за этот период, определили развитие края на годы вперед. Например, Олег Кожемяко добился того, чтобы Владивосток получил официальный статус столицы Дальневосточного федерального округа, а в уставе Приморья прописали статус города как столицы края. Перемены ощутили и жители других муниципалитетов края. В конце 2019 — начале 2020 года в регионе прошел первый этап реформы местного самоуправления, в ходе которой муниципальные районы с многочисленными, но бедными сельскими поселениями были преобразованы в муниципальные округа. Одной из важных тенденций эксперты называют замену практически всех приморских глав городов и районов, доставшихся новой команде Кожемяко в наследство от предыдущих властей. Самые пострадавшие отрасли Напряжению во всех сферах экономики прежде всего способствовали введенный режим ограничений, самоизоляция, закрытие границ и всех видов сообщения между странами и внутри страны. От первого пострадал рыночный сектор, от второго — образование и дети, вынужденные уйти на самообучение, поскольку дистанционным образованием то, что творилось в большинстве школ региона, да и России в целом, назвать нельзя. Ну, а от закрытия границ пострадала туристическая отрасль, только набирающая обороты в нашем регионе. В Приморском крае работает 1248 предприятий размещения (гостиницы, хостелы), с общим числом работников — 18,6 тысяч человек. Уже в марте 2020 года средняя загрузка указанных предприятий составляла 22%, что на 38% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом уровень доходности гостиниц упал на 50% и более. Также в регионе 302 официально зарегистрированных туристских предприятий, из которых 111 предприятий — туроператоры, 186 — турагенты, 5 предоставляют экскурсионные услуги. Уже на второй месяц после закрытия границ выручка представителей туриндустрии упала до нулевых значений. За те же два первых месяца пандемии, выручка предприятий общественного питания сократилось на 30-40% от показателей 2019 года. Не состоялись в крае и запланированные мероприятия различных уровней, в которых также должны были быть задействованы предприятия общественного питания и средства размещения. Так, во Владивостоке отменили, пожалуй, главное политико-экономическое событие региона — Восточный экономический форум. Другие же мероприятия очного характера все же прошли, но в дистанционном или смешанном формате. Это и различные конференции, семинары, в том числе XVII Тихоокеанский медицинский Конгресс, Медиафорум, конкурсы Worldskills, «Приморский старт», форум «ДФО — 2020» и т. д. Ситуацию в туротрасли удалось немного выправить за счет мер поддержки, разработанных властями. В частности, значительные усилия были направлены на развитие внутреннего туризма в Приморском крае, что привело к осеннему всплеску спроса на бронирование зимних экскурсионных туров. Правительством Приморского края были приняты меры по снижению налоговой нагрузки на предприятия, связанные с туристической отраслью. Принимаемые меры позволили снизить налоговые отчисления для более чем 3 тысяч хозяйствующих субъектов края. Несмотря на ограничительные меры в ресторанном бизнесе, в Приморье все же состоялись практически все запланированные гастрофестивали, пусть и не в том объеме, который планировался. Также край продолжает продвижение дальневосточной кухни и разработал концепцию развития гастрономического туризма. Ее накануне презентовали на гастрономическом фестивале «Новогодняя кухня России», который состоялся в Калуге. Мероприятие провели под патронатом Ростуризма. Документ рассчитан на 2021–2025 годы и нацелен на продвижение блюд дальневосточной кухни в России и мире. Позже было решено разработать также гастрономическую карту Приморья, сделав акцент на популяризации местных продуктов и блюд региональной кухни. В Ростуризме в свою очередь подчеркнули, что Приморье является одним из самых активных регионов по развитию гастрономического туризма. …и люди В русле общей тенденции приморцы, как и жители других регионов, продолжали чаще, чем обычно, терять работу. И связано это, прежде всего, с вынужденными ограничительными мерами, введенными из-за ковида. По данным Приморскстата, по уровню общей безработицы край с 58-го места поднялся на 28-е. И на 63 пункта регион повысил показатели по уровню зарегистрированной безработицы: среди субъектов РФ Приморье сейчас на 11-м месте, тогда как на конец сентября 2019 года было на 74-м. Значительные результаты в этом принесла работа, проведенная в Приморье для снижения напряженности на рынке труда. Так, более 700 человек, потерявших работу из-за коронавируса, получили новую востребованную профессию в Приморье. Жители края на безвозмездной основе прошли переобучение во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса по программе WorldSkillsExpress. Кроме того, на выплаты безработным из федерального бюджета были направлены дополнительные средства. Как поясняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края, изначально дополнительная выплата к пособию полагалась только тем гражданам, которые потеряли работу до 1 марта. Позже категорию получателей доплаты расширили — в течение 4 месяцев, с июня по сентябрь, по 3000 рублей на каждого ребенка получали все семьи, один из родителей в которых лишился трудоустройства. Стоит отметить, что в ноябре численность зарегистрированных безработных снизилась, при этом незначительно выросло количество работающих удаленно. Численность работников, находящихся под угрозой увольнения, составила 290 человек. 456 сотрудников находятся в вынужденном простое. Напомним, для снижения напряженности на рынке труда в Приморье организованы общественные и временные работы, в которых участвуют более 150 приморских работодателей. Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест, трудоустроено 1,3 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — сотрудники, находящиеся под риском увольнения. С 75 работодателями заключены договоры, предусматривающие субсидии за счет средств федерального бюджета. Создано 415 рабочих мест, на которых уже трудятся 370 человек. Отзвуки осенней непогоды Кроме того, регион, как это часто бывает, столкнулся с природными катаклизмами. Тайфуны, циклоны, бушевавшие на территории края, оставили огромный разрушительный след. Так, ноябрьский циклон принес в край ледяной дождь, град, ветер. Мокрый снег налипал не только на деревья, но и на провода, обледенение привело к многочисленным отключениям электричества во Владивостоке и пригороде, Артеме и других муниципалитетах. Около 30 тысяч приморцев остались без света, интернета, телевидения. Телекоммуникационные компании, обещавшие восстановить телевещание, к сожалению, не справляются с задачей, и многие приморцы по сей день сидят без телевидения и интернета. В результате прошедшего в Приморье циклона было повалено около 5 тысяч деревьев, были повреждены почти 100 километров линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя. Стихия воочию показала, что Приморью требуется тотальная модернизация сетей энергоснабжения, о чем говорилось на протяжении нескольких лет. Видимо, для понимания глубины проблемы нужна была подобная острая ситуация… До сих пор в Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы на территориях, наиболее пострадавших от ледяного шторма. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий. И теперь уже очевидно — для полного восстановления своих средств региону не хватит, этим должно озаботиться и Правительство России. «Здравоохранение» как слово года Коронавирус заставил по-особому взглянуть и еще на одну важнейшую сферу нашей жизни. О реализации нацпроекта «Здравоохранение» и Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020–2027 годы» рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка. Так, по ее словам, объем средств, выделяемых бюджетом на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в текущем году, был значительно увеличен. На сегодняшний день ведется работа по организации ЦАОП (центров амбулаторной онкологической помощи), действующих по принципу межрайонного центра, аккумулирующего на себе и контролирующего онкологическую помощь на закрепленной территории. Одной из эффективных госпрограмм, реализуемых в регионе, является программа в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, в сфере здравоохранения продолжается работа по улучшению качества медицинских услуг, особенно в первичном звене, по доступности оказания медицинской помощи, развитию новых форм лечения, преимущественно сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «Будем развивать новое направление — трансплантологию, чтобы жители Приморья могли получать высокотехнологичную помощь на месте», — заверил губернатор. Несмотря на то, что в этом году медицинским учреждениям на проведение капитальных ремонтных работ направлено 1,8 миллиарда рублей, начатые после первой волны коронавируса ремонты в медучреждениях приостановились в связи со второй волной. Врачи в массовом порядке начали уходить на больничные, поликлиники в какой-то момент просто перестали справляться с ситуацией. Властям пришлось идти на вынужденные меры. В начале ноября в Приморье появились АИЦ — амбулаторные инфекционные центры. Они предназначены для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой COVID-19. В одном месте пациент проходит осмотр врача, сдает сразу все необходимые анализы, получает лист назначения и отправляется на домашнее лечение под дистанционный контроль врача. Таким образом, разделив потоки пациентов, удалось некоторым образом сгладить острую проблему. Кроме того, Приморье, как и другие регионы России, в конце года начало получать вакцину против новой коронавирусной инфекции. Первую крупную партию в 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») направили в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. В числе первых вакцинируются медицинские работники «красной» зоны госпиталей и поликлиник. Ожидается поступление в край еще 1100 доз вакцины для работников отдельных профессий из группы высокого риска. Ранее, в сентябре в край поступила тестовая партия вакцины. Тогда были привиты 42 медработника из «красной» зоны, которые находились под наблюдением в течение 30 дней. Медработников Приморья не только прививают, но и поощряют. Так, студенты Владивостокского базового медицинского колледжа и Тихоокеанского государственного медицинского университета до конца года получат социальные выплаты за помощь учреждениям здравоохранения в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Размеры материальной поддержки учащихся составят 7 и 10 тысяч рублей. Продолжается реализация программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор». За год в медучреждения Приморья трудоустроены 56 врачей и 23 фельдшера. Все специалисты получили единовременные выплаты в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, в крае и в следующем году сохранятся стимулирующие выплаты для медицинского персонала, инициированные правительством региона — единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, компенсации за наем жилого помещения. Также отметим, что до 1 ноября медики, осуществляющие медицинскую помощь в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции, получали стимулирующие выплаты. С 1 ноября они заменены на социальные выплаты. Выплаты продлятся до 31 декабря 2021 года.

