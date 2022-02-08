Депутатский корпус

Примерно два футбольных поля на всех или среднестатистическое жильё для более чем 600 человек: мы проверили сведения об имуществе народных избранников краевого уровня и насчитали больше 11 000 квадратных метров на всех.

Учтены квартиры, жилые дома и помещения (а также доли в них), принадлежащие депутатам ЗСПК или их супругам на праве собственности. Данные за 2020 год — официально опубликованные на сайте регионального парламента и собранные на сайте избирательной комиссии Приморского края. Топ-3 гуляй — не хочу Владелицей самой обширной жилой недвижимости оказалась заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Любовь Терендина (КПРФ, округ № 8). У неё 7 жилых домов — каждый по 255,4 кв. м и квартира 86,9 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 1874,7 кв. м. Фото: Фото: Заксобрание Приморского края Второе место с солидным отрывом «берёт» заместитель председателя Заксобрания, председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев (ЕР, округ № 13). У него 2 жилых дома: 128,8 кв. м и 774,8 кв. м, квартира 111,9 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости — 1015,5 кв. м. Фото: Фото: Заксобрание Приморского края «Бронза» в состязании квартир и домов достаётся заместителю председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Эдуарду Цою (ЕР, округ № 18). В его собственности 2 квартиры: 64,4 кв. м и 50,6 кв. м, 7 жилых домов: 44,8 кв. м, 30,7 кв. м, 58,5 кв. м, 34,1 кв. м, 56,9 кв. м, 42,2 кв. м, 50,6 кв. м и часть жилого дома размером 449,2 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 882 кв. м. Фото: Фото: Заксобрание Приморского края Меньше пяти соток Член комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Ткаченко (ЕР, округ № 22) имеет квартиру 409,4 кв. м, у супруги — квартира 69,5 кв. м, жилой дом 37,8 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 516,3 кв. м. Заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Алексей Козицкий (СР — патриоты за правду, избран по спискам) имеет 4 квартиры: 29,2 кв. м, 43,9 кв. м, 217,7 кв. м, 75,2 кв. м, а также часть жилого дома площадью 121,3 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 487,3 кв. м. В спину пятёрке наиболее удачливых владельцев жилой недвижимости дышит член комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Кирилюк (ЕР, округ № 15). Он собственник 6 квартир: 39,3 кв. м, 201 кв. м, 44,6 кв. м, 51,2 кв. м, 35,7 кв. м, 76,2 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 448 кв. м. Председатель комитета по экономической политике и собственности Владимир Исаков (ЕР, избран по спискам) в своём активе имеет 5 квартир: 122,4 кв. м, 84,2 кв. м, 80 кв. м, 74,8 кв. м и 66,9 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 428,3 кв. м. Каждая из квартир председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна (ЕР, округ № 26) вполне вписывается в стандартные понятия жителей Приморья о жилье: 43,2 кв. м, 79,9 кв. м, 48,4 кв. м, 18,9 кв. м, 88,7 кв. м. В собственности супруги — квартира 146,9 кв. м. Но если сложить всё это добро вместе, получится 426 кв. м жилой недвижимости на семью депутата. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР, округ № 9) — человек, не имеющий недвижимости. Жилой дом 401,3 кв. м — в собственности его супруги. «Середнячки» У заместителя председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Сергея Ищенко (ЕР, округ № 14) и у супруги по жилому дому — 170,1 кв.м и 160,7 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 330,8 кв. м. Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Всеволод Романов (ЕР, округ № 25) владеет квартирой 65,3 кв. м и частью жилого дома 133,2 кв. м. У супруги — квартира 64,8 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости — 263,3 кв. м. Член комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Артавазд Оганесян (КПРФ, избран по спискам) — собственник 2 квартир 108,1 кв. м и 152,8 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 260,9 кв. м. Заместитель председателя Заксобрания, член комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Сергей Кузьменко (ЕР, округ № 17) с точки зрения жилья абсолютно «чист». Квартира 60,8 кв. м, жилой дом 45,5 кв. м и жилое помещение 108,1 кв. м — всё у супруги. Общая площадь жилой недвижимости 214,4 кв. м. Находящийся сейчас в СИЗО и обвиняемый по «педофильной» статье УК РФ заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Артём Самсонов (КПРФ, избран по спискам) имеет в активе квартиру 125,9 кв. м, ¼ доли квартиры 46,6 кв. м. Его супруга владеет квартирой 46,8 кв. м и 1/3 доли в квартире 37,3 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости пары — 196,78 кв. м. В собственности супруги члена комитета по социальной политике и защите прав граждан, руководителя фракции ЕР Сергея Слепченко (ЕР, округ № 2) — жилой дом 196,3 кв. м. У заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои (ЕР, округ № 16) — 2 квартиры 40 кв. м и 98,3 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 138,3 кв. м. Кроме того, в собственности двоих из трёх его несовершеннолетних детей — по 5/100 доли в квартире 266,9 кв. м. Только 18-е место рейтинга депутатской недвижимости смог занять председатель Заксобрания Александр Ролик (ЕР, округ № 10). У него квартира площадью 137,6 кв. м. Заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко (ЕР, округ № 19) имеет 2 квартиры: 50,7 кв. м и 45,1 кв. м, вместе с супругом владеет жилым домом 38,4 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 134,2 кв. м. У заместителя председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Николая Алёшина (ЕР, округ № 27) одна квартира, но площадью 122,9 кв. м. У члена комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Анатолия Долгачёва, руководителя фракции КПРФ (избран по спискам) 2 квартиры: 52,7 кв. м и 59,8 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 112,5 кв. м. Перечень собственников недвижимости от 100 кв. м замыкает заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Александр Бехтер (ЕР, округ № 20). Пополам с супругой он владеет квартирой 66,8 кв. м, а ещё у него есть дом 42,1 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 108,9 кв. м. «Гол, как сокол» Заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Владимир Беспалов (КПРФ, округ № 30) живёт в квартире своей супруги площадью 92,9 кв. м. У заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Александра Сорокина (КПРФ, округ № 29) имеется квартира 58,6 кв. м и 1/3 доли жилого дома 59,2 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 78,3 кв. м. Заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Павел Маноконов (ЕР, округ № 28) — владелец скромного жилого дома 78 кв. м. Заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, руководитель фракции Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Вячеслав Байделюк (избран по спискам) — в части жилой недвижимости также довольно скромен. У него квартира 70,1 кв. м. Заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Ляшенко (КПРФ, округ № 1) — собственник 2 квартир: 16,7 кв. м и 16,8 кв. м, ½ доли в квартире 47,8 кв. м, 43/100 доли в квартире 16,8 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 64,624 кв. м. В собственности члена комитета по региональной политике, закон- ности и международному сотрудничеству Натальи Кочуговой (КПРФ, округ № 4) квартира 62 кв. м. Член комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Тахир Ибашев (КПРФ, округ № 3) имеет квартиру 56,9 кв. м. Сведений об имуществе и доходах заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Анны Алеко (ЕР, избрана по спискам) за 2020 год обнаружить не удалось. В открытом доступе есть декларация за 2019 год, в которой указана единственная жилая недвижимость в собственности — дом 48 кв. м. У председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию, руководителя фракции ЛДПР Андрея Андрейченко (избран по спискам) ⅓ в квартире 65,2 кв. м, у супруги — половина в квартире 50,1 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости — 46,78 кв. м. У члена комитета по продовольственной политике и природопользованию Дмитрия Назарца (ЕР, округ № 21) квартира 44,5 кв. м. А член комитета по экономической политике и собственности Андрей Акимов (КПРФ, округ № 12) — владелец квартиры 41,2 кв. м. Член комитета по экономической политике и собственности Надежда Телелюева (КПРФ, округ № 6) имеет квартиру 22,6 кв. м и 1/3 доли в квартире 36,4 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 34,73 кв. м. Член комитета по социальной политике и защите прав граждан Александр Сустов (КПРФ, округ № 5) — собственник ½ доли квартиры 64,5 кв. м. Общая площадь жилой недвижимости 32,25 кв. м. Замыкает рейтинг член комитета по продовольственной политике и природопользованию Леонид Васюкевич (КПРФ, округ № 7). Он — владелец жилого дома площадью 26,2 кв. м. P.S.: Отдельной строкой выделим члена комитета по социальной политике и защите прав граждан Геннадия Шульгу (КПРФ, округ № 2). Выдвигая свою кандидатуру на выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края в прошлом году, он не задекларировал ни одного жилого квадратного метра. Не числилось на тот момент жилой недвижимости и за его супругой. Та же история — никакой жилой недвижимости в собственности двукратного чемпиона мира по кикбоксингу, заместителя председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Александра Захарова (ЕР, избран по спискам). P.P.S. На момент подготовки рейтинга нам не удалось обнаружить в открытых источниках сведений о недвижимом имуществе члена комитета по экономической политике и собственности Юлии Пак (ЕР, избрана по спискам).

Материалы по теме: Парламент Приморья принял ряд важнейших законов

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter