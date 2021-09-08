Пять вопросов про ЖКХ

Аналитика
Пять вопросов про ЖКХ
Пять вопросов про ЖКХ
Сегодня, 14:00Фото: Медиахолдинг 1Mi
Кто должен асфальтировать подступы к подъездам, влияет ли задолженность по ЖКХ на перспективу ремонта дома, куда можно пожаловаться на нерадивость дворника или отсутствие уборки в лифтах? С этими и многими другими вопросами потребителям помогает разбираться не только прокуратура, жилищная инспекция и органы власти.

Решением этих проблем занимаются и некоммерческие организации. АНО ИМЦ «Тихоокеанский проект» - одна из самых авторитетных в этой области, опыт её работы в Приморье – более 20 лет. На основе этого опыта «Золотой Рог» составил рекомендации для читателей, которых волнуют проблемы ЖКХ.

1. Кто обязан устранять аварии в системах канализации, водопровода или труб теплоснабжения?

Всё зависит от того, где произошла авария - на сетях, относящихся к общему имущества дома, или на сетях, за содержание которых отвечают ресурсоснабжающие организации.

Устранение аварийных ситуаций на общедомовом имуществе – забота управляющей организации, ТСЖ или ЖСК. Возможно привлечение аварийных служб. УК, ТСЖ и ЖСК обязаны организовать деятельность аварийно-диспетчерской службы, в том числе заключая договор со сторонней организацией.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

В случае обнаружения поломок и неисправностей на внутриквартирном и общедомовом оборудовании, индивидуальных или общих приборах учёта, каждый потребитель услуг должен немедленно информировать об этом специалистов аварийных служб, УК, ТСЖ и ЖСК. Информация о телефонах аварийных служб размещается на информационных стендах в домах и на сайтах управляющих организаций.

2. Как управляющие компании должны отчитываться о своей работе перед собственниками жилья?

В соответствии с жилищным законодательством УК обязана в течение первого квартала текущего года представить собственникам помещений в доме отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год. Этот отчёт должен быть размещён и в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Собственники вправе на общем собрании установить иную периодичность и объём отчета УК и отразить в договоре управления домом.

При этом законодательство не содержит требования, чтобы собственники помещений дали свою оценку отчёту УК: выразили мнение - хорошо, удовлетворительно или плохо организация поработала в прошлом году. Поэтому УК вправе отчитаться на собрании, не требующем наличия кворума.

3. Можно ли распределять долги неплательщиков на добросовестных потребителей услуг ЖКХ?

Управляющая организации, ТСЖ и ЖСК не имеет права распределять долги неплательщиков на добросовестных потребителей услуг ЖКХ. Жилищное законодательство содержит фактический запрет на распределение задолженности неплательщиков на других собственников. В Жилищном Кодексе РФ установлено, что каждый собственник помещения в многоквартирном доме самостоятельно исполняет обязанности по договору управления многоквартирным домом, в том числе обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и не отвечает по обязательствам других собственников помещений в данном доме. Аналогичная норма содержится в Гражданском Кодексе РФ.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Претензионно-исковая работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги – задача УК, ТСЖ и ЖСК.

4. Может ли управляющая компании отказаться от обслуживания дома?

Нередки случаи, когда УК из-за большого количества неплательщиков в том или ином доме решает отказаться от сотрудничества, дабы не привести организацию к банкротству.

УК может в одностороннем порядке расторгнуть договор управления домом в случае, если такое расторжение предусмотрено договором управления. Возможно расторжение договора по соглашению сторон и в случае истечения срока договора управления.

В других случаях, в том числе при неисполнении собственниками условий договора, расторжение договора управления осуществляется в судебном порядке.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Если управляющей компании аннулируют лицензию, она обязана надлежащим образом исполнять работы по содержанию общедомового имущества до дня начала деятельности другой УК, выбранной собственниками или назначенной на основании конкурса.

5. Куда можно пожаловаться на действия или бездействие коммунальных служб?

Потребители жилищно-коммунальных услуг, которыми являются все граждане, вправе обратиться с заявлением (жалобой) на действия или бездействие коммунальных служб в Государственную жилищную инспекцию Приморского края, прокуратуру и Роспотребнадзор, исходя из компетенций надзорных и контролирующих органов. Не исключено, что ответ на жалобу не устроит заявителя. Проконсультировать потребителей об их правах и возможных вариантах дальнейших действий готовы в краевой автономной некоммерческой организации «Информационно-методический центр «Тихоокеанский проект»».

Исходя из наблюдаемой практики внесудебного и судебного урегулирования споров, сотрудники АНО ИМЦ «Тихоокеанский проект» рекомендуют до обращения в надзорные органы с жалобой обратиться с претензией к той коммунальной службе, к деятельности которой имеются претензии. На этой стадии решается до трети разногласий. Даже если вас не устроит их ответ, он пригодится в суде, где по ряду случаев требуется соблюдение претензионного порядка.

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморье
ЖКХуправляющие компанииПриморье
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