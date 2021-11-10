«Портовый паралич»: Смогут ли Кожемяко и Дарькин поделить рыбный порт и победить глобальный логистический кризис?

Однако не все могут ждать до весны, когда заторы в портах рассосутся с уходом грузоотправителей из КНР на традиционные каникулы в рамках праздника Весны (китайского нового года). Для скорейшего решения проблемы Министерство транспорта России собрало специальную рабочую группу по контролю за ситуацией и скорейшей поставкой грузов в порты Дальнего Востока. В состав группы вошли представители Камчатки, Магадана, Сахалина и Чукотки. Кроме того, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение представителям Минтранса и Минвостокразвития в срочном порядке лететь в Приморский край, чтобы решить проблему на территории и ускорить обработку грузов в местных портах.