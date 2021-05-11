Гаражная амнистия для россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении «гаражной амнистии» по всей стране до сентября 2026 года. Закон дает возможность людям, имеющим в собственности гаражи советского периода, узаконить владение землей, на которой они расположены. Важный момент — земля при этом должна находиться в муниципальной или государственной собственности.
Кого касается гаражная амнистия?
В Приморье под гаражную амнистию попадут владельцы гаражей в кооперативах и отдельно стоящих строений, которые были построены до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса. Как правило это недвижимость, которую люди получали от предприятий или государства еще в советское время
При этом гаражи-ракушки и контейнеры не попадают под амнистию, земля под ними будет и дальше оформляться в общем порядке. По словам председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроект направлен на капитальные строения, так как это объекты, которые можно признать недвижимостью. Соответственно, контейнеры и сборные металлические конструкции — это движимые объекты.
Какие именно объекты подпадают под закон?
Новый закон четко регламентирует недвижимость, под него попадающую — построенные до 2004 года гаражи, которые входят в строчку гаражного кооператива или являются отдельным, но недвижимым строением. По мнению депутатов Государственной Думы, благодаря этому нововведению — более трех миллионов россиян узаконят свои участки и лишатся одной из проблем. При этом в законе четко сказано, что под «ракушки», подземные гаражи в многоэтажных домах, самострои и сборные конструкции земля не выдается, так что желающие разжиться бесплатной землей в черте города оказались не у дел. Поставить гараж в центре города и получить под ним землю в собственность тоже не получится.
Зачем вообще оформлять землю?
Многие владельцы гаражей могут сказать — двадцать, а то и тридцать-сорок лет земля не была оформлена и все было хорошо. Зачем делать это именно сейчас? На этот вопрос все юристы, знакомые с земельным кодексом, отвечают одинаково: если ваш гараж стоит на ничейной земле, то можно в один прекрасный день проснуться и обнаружить счета за аренду или не обнаружить своего гаража. Главная функция закона — защита владельцев гаражей от посягательств строителей. Законный гараж на законной земле — таким должен быть конечный итог реформы.
Кстати, статистические ресурсы пишут, что интерес россиян к покупке оформленных объектов по отношению к прошлому году вырос на 12%. Это объясняется в том числе и введением гаражной амнистии.
Какие документы нужны?
Закон делит собственников гаражей на две категории: тех, кто получил гараж от государства или организации, и владельцев гаражей в составе кооперативов. И тем, и другим необходимо написать заявление о предоставлении земельного участка и указать в нем, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса. По этому заявлению оформляется как сам объект, который стоит на земле, так и участок. Регистрацией будут заниматься органы местного самоуправления.
Для тех, кто получил гаражи от государства, предусмотрен следующий пакет документов:
Собственники гаражей в составе кооперативов должны подготовить:
Если ГСК был ликвидирован, об этом нужно указать в заявлении и приложить документы о ликвидации.
Если у собственника нет вышеперечисленных документов, подтверждающих право собственности, он может предоставить:
Когда будет принято положительное решение, объект будет поставлен на кадастровый учет не позднее чем через 20 рабочих дней после того, как владелец гаража отправит технический план в Росреестр.
За оформленные гаражи нужно будет платить налоги?
Собственники оформленных земельных участков и гаражей будут оплачивать земельный налог и налог на имущество физических лиц. Точную сумму можно будет рассчитать на калькуляторе сайта ФНС России по Приморскому краю. При этот рассчитывать сумму нужно будет уже после того, как эксперты внесут гараж в реестр и определят его кадастровую стоимость. При этом отмечается, что сумма не будет сильно «бить по карману граждан».
Что делать если неоформленный гараж остался в наследство?
Наследники гаражей могут теперь претендовать на собственность почившего родственника. Теперь люди могут оформить гараж, доставшийся в наследство, на свое имя. Однако с этим связан один документальный нюанс — кроме общего списка документов, необходимо предъявить свидетельство о праве на наследство и документы, удостоверяющие родство.
Есть ли граждане, которым полагаются привилегии при «гаражной амнистии»?
Да, инвалиды имеют право на внеочередное получение участков под гаражи рядом с местом проживания. Они также могут обустроить стоянку рядом с домом — землю под эти цели тоже можно получить. Кроме того, земля без очереди полагается пострадавшим от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Эта категория граждан тоже вправе рассчитывать на внеочередное обслуживание и получение земельного участка.
Актуальна ли «гаражная амнистия» для приморцев?
Приморский край, один из самых автомобилизированных регионов страны, заполнен гаражными боксами и кооперативами. В некоторых районах города гаражные кооперативы бывают даже многоэтажными, но вот с землей, на которой эти гаражи стоят — ситуация обстоит плачевно. Во многих случаях собственник владеет гаражом только потому, что он достался ему от прошлого владельца вместе с квартирой, расчёт при этом осуществляется наличными, а единственное доказательство владения — ключ от дверей.
Закон позволит навести порядок в сфере оформления гаражных кооперативов и уменьшить количество незарегистрированных железных и бетонных «коробок». Сегодня в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о более 70 000 гаражей и гаражных построек в Приморском крае. Однако существующих и не оформленных объектов — гораздо больше. Специалисты краевой администрации говорят, что по всей стране незарегистрированными остаются более трех миллионов гаражей.
Андрей ГОЛУБЬ.