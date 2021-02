Центральная избирательная комиссия РФ не установила нарушения законодательства в действиях председателя участковой избирательной комиссии (УИК) № 838 Советского района Владивостока Ларисы Руденко.

Ранее председатель приморского отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов просил отстранить Руденко от должности в связи с так называемым «голосованием на багажнике». В декабре прошлого года Кирилл Батанов обратился в ЦИК РФ с просьбой отстранить от должности Ларису Руденко. Поводом стала видеозапись, сделанная самим Батановым 25 июня прошлого года во время голосования по поправкам в Конституцию. На записи якобы зафиксирован процесс голосования на багажнике автомобиля. При этом на записи «голосования» отсутствуют какие-либо обязательные атрибуты УИКа: кабинки, где гражданин может проголосовать, информационные стенды, урны для голосования. Но это не смутило Батанова. Ситуация с «голосованием на багажнике» имела значительный резонанс в СМИ и соцсетях. Пользователи активно репостили видео, не удосуживаясь разобраться, а что же действительно происходит в ролике. «Та история с голосованием на багажнике — это одна из тех тем, которой спекулировали все, кому не лень. В результате, мы оцениваем, что это была попытка дискредитации на основании недостоверной информации прошедшего Общероссийского голосования по поправкам. С удовольствием подхватывали тему те, кто и близко не видел ни одного человека, ни одного избиратели. Мы не обнаружили ни одного заявления, кто бы сказал, что я приходил и голосовал на багажнике», — обозначила вводные Элла Памфилова. К рассмотру обращения Кирилла Батанова в ЦИК подошли ответственно. Специалисты по кадрам отсматривали запись более месяца, пытаясь установить, не сфальсифицировано ли оно, и имеются ли там признаки нарушений. Параллельно стало известно, что Ларису Руденко рекомендовали в УИК члены «Партии Роста», чьё региональное отделение и возглавляет Батанов. При этом сам политик не посчитал рекомендации своих однопартийцев заслуживающими внимания. «Когда я узнал, что председатель была выдвинута „Партией РОСТа“, это не мной было сделано, это было сделано до меня! Так какой это репутационный риск! Конечно, я сделал все, чтобы отозвать. Как только появился закон, я сразу начал писать заявления об отзыве. Политическая партия вам выдвигает человека, который потом скажет, что все было хорошо, а мы как партия скажем, что мы ему доверяем. Ну как я могу, если снимаю сам ролик и вижу, как я могу не отозвать этого председателя», — мотивировал свое обращение Кирилл Батанов. Не обошлось и без юридических казусов. Во время рассмотрения дела выяснилось, что отозвать члена избирательной комиссии имеют право представители только тех партий, у кого сформирована фракция в Государственной Думе либо в законодательном органе субъекта Федерации, либо на территории муниципального образования, в котором находится эта самая избирательная комиссия. У «Партии Роста» на данный момент ни одного мандата нет. «Кстати, о ролике. Вы сами наблюдали там процесс голосования? Он состоит из трех действий. Первое — избиратель получает бюллетень. Второе — избиратель удаляется (при желании) в комнату голосования, делает свой выбор. Третье — опускает бюллетень в урну для голосования. Что из этого вы засняли?», — обратился к Кириллу Батанову заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Стоит обратить внимание и на персону самой Ларисы Руденко. Женщина уже 46 лет работает учителем, имеет лишь благодарные отзывы от коллег и учеников. «Меня уважают дети и родители. Более 20 лет я работаю в участковой избирательной комиссии. Наш участок интересен тем, что в нем живет большое количество людей пожилого возраста. Это не только к этой кампании относится. В июне мы составили реестр заявок, которые поступили к нам на голосование. В первый день мы выехали по указанным адреса. Взяли с собой ящик для выездного голосования, средства индивидуальной защиты, бюллетени, реестр и так далее. Естественно, что мы не могли нести это все в руках. Приехав к дому и вспомнив о публичности, мы повесили на машину табличку с номером УИК. Далее мы ходили по заявленным адресам и давали возможность проголосовать, возвращаясь периодически к машине, чтобы взять очередные бюллетени, очередные средства индивидуальной защиты и так далее. Багажник машины мы использовали как навес, так как шел дождь. Потом мы вернулись на участок и отметили всех, кто проголосовал», — рассказала Лариса Руденко на заседании. Член Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий вовсе был удивлён претензиями «ростовцев». «Корпус наблюдателей, напомню, на голосовании летом формировала Общественная палата и удивительно, что Кирилл Олегович не обратился к нам, чтобы мы приняли меры, которые предусмотрены. В ролике говорится, что наблюдателей не было возле машины. Их там быть и не должно. Иначе они просто не выполняли бы свои обязанности. Они должны следить за законностью именно голосования. И от наблюдателей никаких сигналов о нарушениях не поступило», — отметил Борис Ступницкий. Рассмотрение дела заняло около часа. За это время в формате видеоконференции успели высказаться все стороны, что позволило принять взвешенное и справедливое решение. Член ЦИК Николай Булаев также подчеркнул, что нарушения процедуры отмечено не было, а полномочий отозвать Ларису Руденко из избирательной комиссии, нет ни у кого. «А вам я рекомендую глубже ознакомиться с тем, как организуется голосование», — резюмировал Николай Булаев. Последней слово взяла Элла Памфилова. «Кирилл Олегович, вот на будущее, если вы идете дальше в политику, я рекомендую и члены комиссии в Приморье вам помогут методологически, процедуру голосования надо знать. Где вы видите ящик для голосования? Где вы видите избирателей? Хоть одного избирателя, который получил бюллетень? Я понимаю, что вы не со зла, но вы нанесли нам непоправимый ущерб. И, кстати, около 80% жителей России выразили доверие тем формам голосования, которые мы предложили. Вы как лидер регионального отделения партии должны понимать, как ваше слово отзовется», — сказала в заключении глава ЦИК Элла Памфилова.

