«Восточно-Уральский Терминал» держит позиции

Один из его последних социальных проектов — строительство спортивной площадки для Находкинского центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В торжественной церемонии её открытия приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, находившийся в это время с рабочей поездкой в Находке, и глава Находкинского городского округа Тимур Магинский. Новая спортивная площадка стала прекрасным подарком детям от стивидоров. На ней есть себя универсальное поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, гимнастическая площадка с многофункциональными спортивными снарядами. Зрительские трибуны оборудованы удобными и всепогодными сиденьями из палубной доски, защищены от осадков навесом из поликарбоната, есть даже сетка — она предохраняет болельщиков и окна соседних многоэтажек от «шальных» мячей и высоких футбольных пасов. На сооружение такого комплекса ООО «Восточно-Уральский Терминал» направил более 14 миллионов рублей.