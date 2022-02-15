Куда уплывают деньги «Востокбункера» под украинским флагом?

Набрать кредитов на несколько миллиардов, затем громко обанкротиться, скрыться от кредиторов за границей и продолжать получать доходы от якобы проданного предприятия — такая схема могла бы сделать честь великому комбинатору Бендеру, если бы он жил в наши дни и имел отношение к нефтеналивному терминалу.

В реальности данную комбинацию, похоже, удалось реализовать двум приморским бизнесменам. Правда, окончательное слово в этой истории теперь скажет судья. Исторический экскурс Пару лет назад банкротство холдинга «Транзит-ДВ», владевшего терминалом «Востокбункер» в Славянке, стало довольно громким бизнес-скандалом. Действительно, было трудно понять, как получилось, что владельцы прибыльного предприятия оказались несостоятельны перед кредиторами: ведь «Востокбункер» оставался крупнейшим в Приморье независимым терминалом, и, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», за 2018 год его выручка составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 91 млн рублей. Впрочем, если сравнить прибыль предприятия с суммой кредитов, которые совладельцы холдинга «Транзит-ДВ» Сергей Болдырев и Игорь Польченко задолжали Сбербанку и ВТБ, то можно догадаться о неизбежности кризиса. Их долг составлял около 7 млрд рублей. Тогда же, в 2019 году, оба приморских бизнесмена объявили себя банкротами как физические лица. И вскоре после этого Игорь Польченко уехал из России, предположительно, на Кипр. Там, как сообщало издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, Польченко с супругой приобрели недвижимость и новый бизнес — оздоровительный центр. В то же время банки-кредиторы не оставляли намерений вернуть долги — и в итоге в отношении исчезнувшего Польченко возбудили уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. В ряде СМИ даже промелькнули публикации, что Интерпол нашёл приморского Бендера на Кипре — но впоследствии информация не подтвердилась. Существует судебное решение арбитража, вынесенное летом 2021 года, о привлечении Игоря Польченко и Сергея Болдырева к субсидиарной ответственности по долгам холдинга перед Сбербанком, которые на сегодняшний день оцениваются в 5,6 миллиарда рублей. Фото: ЗР В офшоре всё спокойно Сам же холдинг «Транзит-ДВ» в процессе всех перипетий с кредиторами и Интерполом таинственным образом преобразовался в гонконгскую компанию Tranzit Invest group Limited, сохранившую главный приморский актив — терминал «Востокбункер». Примечательно, что у всех трёх владельцев гонконгской структуры были русские фамилии: Польченко, Каширин и Болдырев — только не Сергей, а Кирилл Сергеевич, сын отца-банкрота. Оказалось, что Сергей Болдырев продал свои 33% акций сыну в тот самый период «турбулентности» холдинга, проходящего процедуру банкротства, хотя эти действия и оспаривались в суде банком ВТБ. В феврале 2021 года была совершена ещё одна сделка: 340 акций Tranzit Invest group Limited, принадлежавших Игорю Польченко, были выставлены на торги, опять-таки, по причине банкротства. В торгах приняли участие четыре организации — ООО «Хасанохота», ООО «Астериск», ООО «Силорд» и ООО «Ист Эдженси». 12 мая был объявлен победитель — ООО «Ист Эдженси», давшее за акции 60 миллионов рублей. Ближайший конкурент ООО «Астериск» смог предложить «лишь» 55 миллионов рублей — и проиграл. Однако, владея определённой информацией о скрытых мотивах участников сделки, ООО «Астериск» обратилось в Арбитражный суд с намерением оспорить итоги аукциона. Главный аргумент для признания сделки недействительной — заинтересованность ООО «Ист Эдженси» по отношению к должнику Игорю Польченко. Дело в том, что учредителем выигравшего торги ООО «Ист Эдженси» является всё тот же Кирилл Болдырев — сын Сергея Болдырева, бизнес-партнёра Игоря Польченко. На торгах эту информацию никто не озвучивал. Кроме того, эксперты уверены, что третий акционер Tranzit Invest group Limited, гражданин Украины Дмитрий Каширин, вообще является «зиц-председателем», выполняя по факту функции директора компании, а заодно оберегая бизнес-интересы настоящего бенефициара — всё того же Польченко. На такие выводы экспертов наводит анализ судебных выступлений Каширина. Фото: ЗР Суд да дело Арбитражный суд Приморского края принял во внимание доводы истца — и наложил арест на 34%-ный пакет акций Игоря Польченко, выставленный ранее на продажу. Одновременно суд истребовал у ООО «Ист Эдженси» сведения о кредитах и займах, совершённых более чем за год до заключения оспариваемой сделки, а также банковские выписки об операциях по всем действующим расчётным счетам общества с середины мая 2020 года по начало июня 2021 года с расшифровками назначений платежей. Тщательный анализ полученных документов поможет суду установить, насколько причастны прежние владельцы холдинга «Транзит-ДВ» к нынешним попыткам сохранить контроль над стратегическим прибыльным терминалом в Приморье. Стоит отметить, что Сергей Болдырев не скрывался — контролировать бизнес он вполне может через сына, ставшего номинальным акционером компании. Пока идут судебные тяжбы, в руках у Сергея Болдырева через его сына фактически остаётся и официально принадлежавший ему ранее 33%-ный пакет Tranzit Invest group Limited, и 34%-ная доля его партнёра Игоря Польченко. Не исключено, что подобным образом задолжавшие миллиарды рублей российским банкам Игорь Польченко и Сергей Болдырев продолжают получать дивиденды от крупного приморского бизнес-актива, выводя их за границу, подальше от российских налоговых инспекторов. Дом Сергея Болдырева в Славянке Фото: ЗР

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