Ставки сделаны: даты голосования не определены, но претенденты уже пытаются заявить о своих амбициях

Наступающий 2021 год готовит жителям Приморского края и России любимое развлечение: выборы.

Пройдут сразу две крупные кампании – голосование за депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы. Последние месяцы в медиасреде региона активно обсуждаются перспективы действующих парламентариев подтвердить свои мандаты. «Фавориты» у каждого свои, однако большинство экспертов сходятся в одном: необходимо обновление. «Требуется свежая кровь», – так можно выразить общее мнение. Причем обновления ждут со стороны всех партий. Быть или не быть Одна из наиболее обсуждаемых тем последнего полугода: кто из приморских депутатов останется при мандатах? Причем речь идет как о местных законотворцах, так и тех, чей голос формирует будущее страны на федеральном уровне. Естественно, что наиболее активны сейчас так называемые новые медиа, преимущественно анонимные. Что, в принципе, понятно: мало кто готов взять на себя ответственность и заявить – «этот кандидат пройдет, я гарантирую». Пока все разговоры на уровне прощупывания почвы: как будет воспринят тот или иной заход. По мнению политолога Сергея Гребенюка, такая активность может считаться очень ранним стартом кампании. Во всяком случае, ее подготовительного этапа. Именно так стоит трактовать многочисленные сливы «инсайдерской информации» в СМИ. - На мой взгляд, это либо попытки потенциальных соискателей подсветить своих оппонентов в негативном ключе, заранее обозначив их интересы и вызвав критику со стороны третьих сил, либо стремления отдельных представителей медиа повысить ставки, заставив кандидатов выйти на коммерческое сотрудничество раньше планового срока. Не секрет, что кандидаты предпочитают выстраивать коммерческие отношения со СМИ буквально вплотную к началу официального начала кампаний. Подсвечивание же интересантов, особенно в негативном ключе, может заставить потенциальных кандидатов уже сейчас вести работу по нивелированию негатива, исправлению своего публичного имиджа, что выгодно для всех участников медиарынка, - говорит эксперт. Сейчас вся работа идет за кулисами, говорят политологи. Фактически, отмечает Сергей Гребенюк, это та стадия, когда потенциальные интересанты проходят процедуру согласований. - Для того, чтобы выдвигаться на выборы в Госдуму при поддержке партии «Единая Россия», надо заручиться как минимум двумя согласованиями: по линии региональных властей и федерального центра. Как раз в данный момент идёт непубличная процедура согласования кандидатов. Поэтому все усилия претендентов на данном этапе направлены на прохождение этих двух предварительных фильтров, которые предшествуют праймериз и другим официальным или внутрипартийным процедурам, - говорит Сергей Гребенюк. Тонкости процесса Важность согласования отмечают все эксперты. Именно от успешности этой процедуры будет зависеть и то, появятся ли в политическом ландшафте новые партии, которые разбавят сложившийся баланс сил. Как отмечает политолог Вячеслав Беляков, к этому электоральному сезону сформировался очень сильный запрос на обновление пула политических игроков. - Недавно прошла новость, что федеральный штаб партии «Новые люди» возглавил известный российский политтехнолог Евгений Минченко. Это указывает на то, что, во-первых, выдвижение партии согласовано на всех уровнях. Во-вторых, что у партии есть достаточно серьёзные амбиции на проход в Госдуму списком. С одномандатными округами сложнее, поскольку сильных кандидатов обычно мало. В список можно включить кого угодно, как партия «Новые люди» и делала в ходе последнего электорального цикла в Новосибирске, где они получили больше 10% на выборах в Законодательное собрание, при этом почти ни одного приличного кандидата там не было, - говорит Вячеслав Беляков. Впрочем, процесс появления новых игроков – это точка, где пересекаются интересы сразу нескольких сил. По словам эксперта, чтобы кто-то из малых партий смог выйти на выборы, должно быть их желание и воля сверху. - В политическом процессе нет такого: сидит человек в администрации президента, и у него на повестке дня создание трёх новых партий разных идеологических спектров. Это обоюдный процесс. С одной стороны, есть люди, которые хотят получить представительство, которые представляют некие финансово-промышленные группы, чьи-то бизнес-интересы. С другой стороны, есть запрос у власти на то, чтобы протест и некоторые части электората агрегировались и протест утилизировался. Когда эти два потока встречаются, получаются новые партии, - говорит Вячеслав Беляков. Говорить сейчас о том, что какая-то партия совершенно точно утратит свои позиции, как минимум, преждевременно, уверен политтехнолог Андрей Кудисов. Ситуация пока довольно неопределенная. И куда вырулит политическая кривая следующего года – пока непонятно. - Знаете, прогнозы вообще – дело неблагодарное. Тем более в нынешнем 2020-м году. Многие ли, поднимая бокал шампанского в новогоднюю ночь, подозревали, каким будет этот год? И он еще не закончился. До выборов в сентябре 2021-го многое изменится, так что время прогнозов еще впереди. Но суть, что в политике, что в жизни, останется неизменной: слабые будут стараться выжить и окрепнуть, а сильные – стать еще сильнее, - отмечает эксперт. Перемен требуют Оценки текущего созыва законодательного собрания у приморских политологов и политтехнологов разнятся. Впрочем, в одном они солидарны: если депутаты продолжают работать, значит, в той или иной степени, они решают поставленные перед ними задачи. - Нынешний созыв абсолютно подконтролен краевому правительству, а значит, его деятельность соответствует задачам властей региона, - выражает мнение коллег Сергей Гребенюк. В целом, отмечают эксперты, сейчас в регионе обстановка довольно стабильна. Как говорит политтехнолог Андрей Кудисов, всплески общественной активности, конечно, случались и случаются. Но политический ландшафт региона от этого кардинально не изменился, как минимум, на протяжении последних пятнадцати лет. - Об этом говорят результаты выборов в органы местного самоуправления и Законодательное Собрание Приморского края. Последние три созыва большинство в нем за «Единой Россией». Все это время представители партии с завидным постоянством выигрывают 23 депутатских мандата из 40. Это 57,25% голосов депутатского корпуса ЗС ПК. Меняется лишь соотношение между теми, кто избран в одномандатных округах и по партийному списку, - комментирует ситуацию Андрей Кудисов. Логично предположить, что свои позиции партия власти будет стремиться сохранить. Хотя эта работа может быть осложнена текущим рейтингом партии. - Формально так и есть – рейтинги ЕР находятся на исторических минимумах. Но даже при этом партию поддерживает в разы больше избирателей, чем ее конкурентов. Это первое. «Единая Россия» оказалась единственной политической силой, включившейся в борьбу с коронавирусом. И напрямую, и через свои молодежные и волонтерские структуры. Оппоненты «единороссов» на этом фоне куда-то потерялись, и в обществе это отметили, - говорит эксперт. Чуть иной точки зрения придерживается политолог Сергей Гребенюк. По его мнению, «Единая Россия» находится в процессе восстановления утраченных позиций. Да, дорога предстоит довольно длинная и осилить ее быстро не получится. Однако позиции партии сейчас все же лучше, чем в 2018-м году на фоне принятия непопулярных решений, одобренных партией. Впрочем, то, в чем сейчас остро нуждается приморская политика – это новые лица. Причем во всех партиях. А вот с этим в регионе пока сложности. - Год от года социология фиксирует запрос россиян на новые лица в политике. Сильная ротация, уже анонсированная внутриполитическим блоком, позволит значительно повысить акции Заксобрания. Если предположить, что в следующем году мы увидим больше ЛОМов с территорий, то новый состав может выглядеть очень выгодно на фоне действующего, - говорит Сергей Гребенюк. Если же говорить об оппозиционных партиях, то и ЛДПР, и КПРФ, по мнению политконсультанта Андрея Кудисова, переживают непростые времена. Особенно в КПРФ, где борьба за лидерство время от времени выплескивается в публичное пространство. - Есть серьезные разногласия федерального руководства партии с региональным активом. Коммунистам сложно договариваться с местными элитами, когда такое соглашение может быть не принято партийным руководством или изменено так, что не устроит партнеров. Это негативно влияет как на ресурсную базу, так и на общую координацию деятельности партии на местах, - говорит эксперт. Для «соколов Жириновского» достаточно серьезные последствия имела история в Хабаровском крае. Все это влияет на внутрипартийную ситуацию в обеих партиях не самым лучшим образом, говорит Андрей Кудисов. Но, в то же время, у ЛДПР в крае есть свои избиратели, оппонирует коллеге Сергей Гребенюк. - И это партия, которая традиционно показывает неплохие результаты в Приморье, и достаточно часто претендует на то, чтобы потеснить коммунистов по итогам выборов. Впрочем, надо иметь в виду, что для яркой кампании нужны ресурсы - организационные, материальные, идеологические. По мнению Вячеслава Белякова, нестандартные подходы могут продемонстрировать некоторые кандидаты от КПРФ и ЛДПР. Общество уже не первый год демонстрирует запрос на новые лица в политике. И сильная ротация, если она произойдет, способна повысить престиж законодательной власти и депутатского мандата. А вот стоит ли ждать приморцам новых имен и новых лиц, будет понятно весной. Именно в этот сезон как минимум одна из партий начнет отбор кандидатов. Аляна Рудич

