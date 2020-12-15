Ставки сделаны: даты голосования не определены, но претенденты уже пытаются заявить о своих амбициях

- Недавно прошла новость, что федеральный штаб партии «Новые люди» возглавил известный российский политтехнолог Евгений Минченко. Это указывает на то, что, во-первых, выдвижение партии согласовано на всех уровнях. Во-вторых, что у партии есть достаточно серьёзные амбиции на проход в Госдуму списком. С одномандатными округами сложнее, поскольку сильных кандидатов обычно мало. В список можно включить кого угодно, как партия «Новые люди» и делала в ходе последнего электорального цикла в Новосибирске, где они получили больше 10% на выборах в Законодательное собрание, при этом почти ни одного приличного кандидата там не было, - говорит Вячеслав Беляков.