Серенада «Солнечной долины» затянулась

Это должно было быть жилье эконом-класса. Площадь 1-комнатных квартир — 39-43 кв. метра, 2-комнатных — 57,3-64 и 3-комнатных — 77,5-81 кв. метров. Подавляющее количество квартир, более пятисот, планировались однокомнатными. Все четыре дома собирались возвести в первом квартале нового жилого района «Солнечная долина» на субарендном участке, арендуемом компанией ООО «ДВ капитал» у собственника, которым по декларации на тот момент был Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Кроме того, застройщик сообщил, что он входит в программу «Доступное жилье для российской семьи», предполагая здесь квадрат в первых трех 9-этажных домах всего за 35 тыс. рублей. Завершить и ввести в эксплуатацию все эти четыре дома планировалось в третьем квартале 2017 года. В декларации отмечалось, что «возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта этого строительства незначительны».