Серенада «Солнечной долины» затянулась

Новый проект по строительству района «Солнечная долина» на ул. 50 лет Октября в поселке Трудовое обсудили в администрации Владивостока. На совещании приняли решение о первоочередных мероприятиях, которые помогут начать строительные работы уже в этом году.
Теперь застройщиками района выступают две компании — АО СЗ «Солнечная долина Владивостока» и ООО «Трансформация». Отметим, что структура, принадлежащая экс-губернатору Приморского края Сергею Дарькину, ПАО «Фонд ТИГР» владеет 51% капитала АО «Солнечная долина Владивостока».
В 2017 году группа «ТИГР» заявляла о планах инвестировать в течение двух лет в строительство пяти жилых домов в Приморье.
«В целом мы хотим выйти на уровень (сдачи) примерно 100 тыс. квадратных метров в год. Планируем строить в Приморье разные дома: и малоэтажки, и 10-этажки», — заявил тогда экс-губернатор.
Также «ТИГР» в течение семи лет планировал построить 600 тыс. квадратных метров жилья в «Солнечной долине», из них около 300 тыс. — в рамках инвестиционных проектов компании, которые включены в общий план застройки микрорайона.
«Это достаточно большой объем для Приморского края, где пока что в год строится до 300 тыс. квадратных метров жилья», — пояснял в 2017 году Сергей Дарькин.
Досье «Золотого Рога»
АО «Солнечная долина Владивостока» зарегистрировано во Владивостоке в сентябре 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Совладельцами АО являются ПАО «Фонд ТИГР» и ООО «ДВ Капитал» (единственный учредитель — Максим Емельянов) — 51% и 49% долей соответственно. Емельянов также является учредителем ООО «Востоктехконструкция» и ООО «Альянс Строй Проект», зарегистрированных во Владивостоке.
Надо сказать, что желание построить грандиозный район «Солнечная долина» через год сможет отметить юбилей. Многострадальный проект — ровесник саммита АТЭС во Владивостоке.
Напомним, официально строительство первого этапа «Солнечной долины» началось еще 1 июля 2012 года, когда прошла торжественная церемония закладки первого камня. Застройщиком выступило ООО «ДАЛТА-Восток-1», выигравшая аукцион Фонда «РЖС» (Федеральный фонд содействию развития жилищного строительства — инициатор проекта, позже упраздненный) на право аренды территории под комплексную застройку 15 декабря 2010 года.
Согласно графику освоения участка, объем 1-й очереди жилья (срок сдачи был заявлен на 2013 год) должен был составить не менее 50 000 кв. м. Приоритетом данного проекта было возведение средне- и малоэтажных домов. Цена квадрата с отделкой «под ключ» в Солнечной долине составляла на тот момент около 55 тысяч рублей.
Планировалось, что через 7 лет новый жилой район объединит Артем и Владивосток, дома площадью 100-150 кв. метров расположатся на участках по 6-10 соток.
Однако, по данным «Золотого Рога», большая стройка затихла после того, как из Республики Корея пришли первые 10 контейнеров с комплектами для сборки индивидуальных домов по технологии ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) и был подписан договор с другой иностранной компанией на поставку еще 15 комплектов.
Тогда последней новостью из зоны строительства было сообщение о том, что там «решаются вопросы о получении разрешения на строительство многоквартирного малоэтажного дома, ордера на выполнение земляных работ по прокладке магистрального водовода. Была начата подготовка площадки под заливку фундаментов для индивидуально-жилых домов». Активность была здесь прекращена в 2013 году в связи с судебным преследованием руководителя компании-застройщика и самой компании. После этого стройка надолго замерла.
Здесь для полноты картины нужно подробнее остановиться на Фонде «РЖС». Еще 6 апреля 2009 года между администрацией Приморского края и Федеральным фондом РЖС было подписано соглашение, которое открывало широкие возможности вовлечения в жилищное строительство удобных для этого огромных территорий, но в силу их федеральности и неразграниченности — недоступных для застройщиков.
Фонд должен был оказывать помощь в осуществлении краевой госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013–2020 гг.». Безусловно, положительный результат содействия был, но он мог быть и выше. Вероятно, фонд не оправдал надежд руководства страны, поскольку в 2016 году им принято принципиальное решение о ликвидации этой госструктуры и о создании новой, которая должна усилить эффективность господдержки жилищного строительства.
В 2014 году реализовать амбициозный, но застывший еще на первом этапе проект краевые власти предложили китайцам. Для этого вице-губернаторы провели рабочую встречу с президентом АКБ «Банк Китая (Элос)». Фонд «РЖС» совместно с администрацией Приморского края должен был осуществлять координацию мероприятий по согласованию проектно-разрешительной документации, подключению объектов к внешним инженерным сетям. Спустя два года условный квадрат в «Солнечной долине» подешевел почти на 15 тыс. руб. Китайцы, как видно, не испытали особого восторга от предложенного проекта.
Время шло, люди продолжали ждать. Общая территория «Солнечной долины» стала разбиваться по разным застройщикам. Так, в сентябре 2015 года начало строительства в «Солнечной долине» четырех 9-этажных домов общей площадью квартир около 36,5 тыс. кв. метров анонсировала на своем сайте Инвестиционно-строительная группа «СтройИнвест» (г. Артем).
Это должно было быть жилье эконом-класса. Площадь 1-комнатных квартир — 39-43 кв. метра, 2-комнатных — 57,3-64 и 3-комнатных — 77,5-81 кв. метров. Подавляющее количество квартир, более пятисот, планировались однокомнатными. Все четыре дома собирались возвести в первом квартале нового жилого района «Солнечная долина» на субарендном участке, арендуемом компанией ООО «ДВ капитал» у собственника, которым по декларации на тот момент был Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Кроме того, застройщик сообщил, что он входит в программу «Доступное жилье для российской семьи», предполагая здесь квадрат в первых трех 9-этажных домах всего за 35 тыс. рублей. Завершить и ввести в эксплуатацию все эти четыре дома планировалось в третьем квартале 2017 года. В декларации отмечалось, что «возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта этого строительства незначительны».
Однако риски все же оказались весьма реальными. В частности, люди, доверившие решение своего жилищного вопроса «СтройИнвесту», оказались обманутыми. Компания также оказалась в сложном финансовом положении — начатое ею строительство 4 высотных зданий в районе «Солнечной долины» вблизи поселка Трудового приостановлено без определенной перспективы на достройку. Кроме того, компания ООО ИСГ «Стройинвест» не сумела выдержать и сроки ввода МКД на ул. Ярославской, 52 в селе Суражевка в Артеме.
По мнению экспертов, начавшееся тогда строительство нескольких многоэтажек застыло на уровне котлованов и первых этажей по объективным причинам: именно серьезная оторванность будущего жилого района Владивостока «Солнечная долина» от рабочих мест потенциальных покупателей жилья на неопределенное время похоронила этот интересный проект комплексной застройки Владивостока. При предложении всего по 35-40 тысяч рублей за 1 кв. метр жилья, компания ООО ИСК «Строинвест» не смогла привлечь достаточного количества дольщиков и потенциальных покупателей, чтобы начать активное строительство этого района, где со временем должно быть сдано около 600 тыс. кв. метров жилья примерно на 20 тысяч человек.
Стоит отметить, что дольщики, решившие участвовать в этом проекте, постепенно стали обманутыми. Поэтому с 2018 года, по поручению тогда еще врио губернатора Олега Кожемяко, в бюджете Приморского края предусмотрели почти 1,2 миллиарда рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков.
Планы по оживлению многострадального объекта появились в середине прошлого года. Эти вопросы не раз поднимались на различных профильных заседаниях. И вот, кажется, решение найдено.
Владивостоку представили обновленный проект. Теперь здесь планируется возведение порядка 1,5 млн кв. метров жилья, а также социальных, коммерческих объектов, инженерной инфраструктуры. Для того чтобы попасть в район, будет возведена транспортная развязка с федеральной трассы.
Проект будущего строительства представил архитектор ООО «Арт-Проект» Владимир Прокуров. Он подчеркнул, что новый район будет во многом уникальным, что обусловлено интересными природными условиями территории и предлагаемым проектом строительства. Что касается природы — на территории непростой рельеф, много зелени, ручьев и других природных объектов, которые планируется сохранить. Проект строительства предполагает достаточно плотную квартальную застройку со смешанными функциями и переменной этажностью.
Проектировщики предусматривают кварталы с параметрами 80 на 160 м, жилые дома от 9 до 25 этажей с просторными подземными паркингами, которые позволят хранить почти 100 процентов автомобилей жителей. В соответствии с самыми современными нормами строительства в первых этажах разместятся самые разные социальные и коммерческие объекты — детские сады, магазины, кафе, офисы, спортзалы и т. д., которые позволят жителям получать значительную долю услуг в шаговой доступности. Вместе с тем такие предприятия создают большое количество рабочих мест так же недалеко от дома, что радикально снижает маятниковую миграцию.
Планируется, что в районе появятся школы — земельные участки для них уже зарезервированы и переданы в муниципальную собственность. Компаниями-застройщиками заключен договор на разработку проектно-сметной документации для строительства дорог внутри района — это будут современные улицы с широкими тротуарами, велодорожками, освещением и другими современными элементами дорожной инфраструктуры. Строительством дорог займется муниципалитет.
Также некоторая часть квартир здесь может быть построена на бюджетные субвенции и передана детям-сиротам. Для снабжения нового района электроэнергией и теплом будут возведены энергомощности.
По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, власти намерены помогать застройщикам и инвесторам решать все оперативные вопросы. «Здесь планируется сдача порядка 70-100 тысяч кв. метров качественного жилья в год, это хорошие показатели», — считает глава города.
Мария ПУШКАРЕВА.