Ссудный день: Ломбарды в Приморье не теряют популярности

Но, несмотря на то что на дворе 2021 год, люди продолжают отдавать свое имущество в залог.
Что сейчас с ломбардами в Приморском крае? Популярны ли они у жителей края? Какие изделия чаще всего туда сдают и что интересного в условиях их возврата, разбирался корреспондент «Золотого Рога».
В регионе официально насчитывается около 60 ломбардов. Большинство из них сейчас выдают займы либо под ПТС, либо за украшения из драгоценных металлов.
По мнению экономиста Александра Киктенко, эти учреждения популярны у приморцев, так как получить средства здесь значительно проще, чем при оформлении микрозайма или кредитной карточки, при этом можно не бояться коллекторов и огромных процентов за каждый день просрочки. А вещь, если она не сильно дорога сердцу, можно не забирать. Ставки в ломбардах значительно ниже, чем в микрофинансовых организациях. И все же значительно выше, чем в банках.
Способ получения денег очень прост: человек приносит ценное имущество, специалисты ломбарда бесплатно оценивают его стоимость. Если гражданина все устраивает, то составляются два документа. Один из них — это залоговый билет, а второй — индивидуальный договор потребительского займа. Чтобы вернуть заложенное имущество, нужно выплатить полную сумму займа с начисленными на неё процентами.
В ломбард можно сдавать все, кроме недвижимости. То есть кольцо прабабушки и автомобиль из салона заложить можно, а дом, квартиру или дачный домик — нельзя. Обычно заем в ломбарде выдается на срок, не превышающий одного года, но расплатиться с организацией и вернуть свое имущество нужно как можно быстрее.
Казалось бы, что мешает выставить объявление на популярной приморской барахолке, назначить свою цену и самому продать изделие покупателю? Но для многих этот путь слишком сложен. Александр Киктенко придерживается мнения, что к услугам ломбардов прибегают те, кому не очень хочется продавать самим.
«То же золотое кольцо или смартфон можно продать самому. Но для этого нужно сделать много „лишних телодвижений“, потеряв время: выложить объявление, придумать описание, созвониться с покупателями, встретиться с ними. А в ломбарде все просто — приходишь, отдаешь, получаешь деньги и можешь даже не забирать. Но за лень нужно платить. Поэтому ломбард оценивает заложенное имущество по цене намного ниже рыночной», — рассказывает экономист.
Сейчас, когда можно практически любой вопрос решить через мессенджеры или социальные сети, получить заем в ломбарде становится еще проще.
«Срочно нужен был денежный заем под залог ПТС. Позвонил в данную компанию, менеджер попросил скинуть документы на „вотсап“ для проверки автомобиля. Прислал все документы, через 15 минут мне уже позвонили и одобрили заем, попросили приехать в офис на автомобиле. Приехал через 30 минут по пробкам, договор уже был подготовлен, подписали документы, выдали деньги», — рассказывает постоянный клиент одного из ломбардов Владивостока Николай Ватунин (фамилия изменена по просьбе).
Сотрудник одного из ломбардов Владивостока отмечает, что самый популярный вид ломбардов в Приморье — автоломбарды. Дело в том, что край является одним из самых автомобилизированных в стране, и у некоторых граждан имеется сразу две машины, одну из которых можно без проблем заложить. И если раньше ломбард выдавал заем под залог паспорта транспортного средства, а автомобиль ставил на специальную стоянку, то сейчас все намного проще.
«ПТС и автомобиль остается у владельца, а деньги выдаются на руки только после заключения договора купли-продажи между закладчиком и ломбардом на конкретную дату. Если же она наступает, а человек не вернул денежные средства, то компания становится законным владельцем транспортного средства и уже сама может аннулировать ПТС, заявить об угоне или иначе забрать себе авто», — добавляет специалист ломбарда.
Практически все автоломбарды края после оценки машины выдают около 30 процентов от его стоимости на руки владельцу. Например, если железный конь, согласно проведенной оценке, стоит 1 миллион рублей, то её хозяин временно обогатится на 300 тысяч рублей. Эту сумму (с добавлением еще порядка 7-10 процентов в месяц) закладчик должен вернуть в установленный срок.
Также приморцы сдают в ломбарды золотые ювелирные украшения, смартфоны, бытовую технику и даже портативные колонки.
И если с золотыми изделиями, которые оцениваются по ставке Центробанка РФ (сегодня она составляет 4.065 рублей за 1 грамм 999 пробы) все просто, то технику оценить немного сложнее. Для определения стоимости тех же квадрокоптеров, сигвеев и гироскутеров приходится привлекать особенных специалистов, которые оценивают каждое изделие индивидуально.
По мнению экономиста, ломбарды в России существуют на протяжении десятилетий только из-за того, что экономическая ситуация в стране уже много лет крайне нестабильна. Именно это вынуждает граждан закладывать драгоценности, телефоны и авто, чтобы выбраться из финансовой ямы.
«Ломбарды будут популярны до тех пор, пока экономическая ситуация в стране не станет настолько стабильной, что люди перестанут жертвовать ювелирными изделиями своих родителей или бытовой техникой ради получения средств к существованию. Чем хуже экономическая ситуация в России, тем популярнее будут ломбарды у населения», — заявил Александр Киктенко.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНЫХ.