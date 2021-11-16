Не попасться на удочку мошенников

Аналитика
Не попасться на удочку мошенников
Не попасться на удочку мошенников
Сегодня, 10:45Фото: Медиахолдинг 1Mi
Лишиться честно заработанных средств сегодня очень просто

Какие бывают виды обмана в интернете? Какие меры безопасности следует соблюдать сети? Как обезопасить себя при онлайн-покупках?

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