Прямым рейсом: Река мигрантов из Узбекистана бесконтрольно течет в Приморье

Но если узбеки чаще всего приезжают именно заработать, то многие киргизы, приехавшие в Приморский край, сегодня охотно получают российское гражданство, молодежь переезжает вслед за родителями, получают РВП, а затем встают на очередь для получения российского паспорта. Русский язык для них второй, поэтому проблем с адаптацией и обучением не возникает. Подчас вернувшись обратно, пытаясь наладить быть в Киргизии, научить детей киргизскому языку (ведь для многих деток русский язык уже стал родным), семьи вновь приезжают в Приморье. На родине их встречает безденежье, жить в деревне, где граждане говорят лишь на киргизском, не могут и сами взрослые.