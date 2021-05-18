Прямым рейсом: Река мигрантов из Узбекистана бесконтрольно течет в Приморье

Несмотря на то что коронавирусные ограничения частично сняты, все же массовый въезд граждан других стран на территорию России пока запрещен. При этом МВД России заявляет, что в стране на данный момент насчитывается более миллиона незаконных мигрантов. Ведомство рекомендует всем им легализовать свое местонахождение до 15 июня текущего года.
Мигрантов много, мало или как посмотреть?
Первые послабления все же появились. Вступил в действие новый алгоритм привлечения мигрантов на российский рынок для крупных предприятий. Открыли также авиасообщение. Первый прямой рейс из Ташкента во Владивосток уже прилетел под завязку полный нашими бывшими соотечественниками. Как стало известно «Золотому Рогу», многие из приехавших имеют гражданство России или вид на жительство.
Так много ли мигрантов на рынке труда Приморья сегодня? А это как посмотреть: в абсолютных величинах показатель значительный, но если его соотнести с числом трудоспособного населения края (900 тыс. человек, учитывая приморцев с 15 до 72 лет), то он составит всего 4,2%, не так уж и много. Вопрос в том, занимают ли они правильную нишу на рынке труда Приморского края и в каких отраслях они действительно востребованы.
По данным УМВД по Приморскому краю, в 2019 году миграционный учет в Приморье проходили 137 360 человек, в 2020 году такой учет прошли только 111 465 человек. Обратим внимание, что это не абсолютные цифры, одни и те же люди могли проходить перерегистрацию по разным местам жительства. В итоге видимое число увеличивается кратно. Поэтому куда актуальнее следующие цифры: на 28 февраля 2021 году в Приморье находилось 41016 иностранных граждан, из них 32128 бывших соотечественников из стран СНГ.
Ранее, по экспертным оценкам, ежегодно в край заезжали 70-80 тыс. трудовых мигрантов, большая часть из которых — граждане Узбекистана, на втором месте — выходцы из Таджикистана, на третьем — киргизы.
Чем бы нам в стране заняться
Сегодня занятость среднестатистической семьи мигрантов из СНГ работодатели — собеседники «Золотого Рога» рисуют так: жены — горничные, уборка, стирка; мужья — стройка, такси. Если прибавить сюда хозяйственно-бытовые работы в жилищно-коммунальной сфере, то вакансии в классическом микробизнесе Приморья, а тем более в нише самозанятых — тех, кто не платит налоги, уже за гражданами Содружества независимых государств.
По оценке предпринимателей, предлагающих работу, приморцы не очень спешат откликаться на подобные вакансии. Не надо думать, что мигрантам предлагают бросовые зарплаты, которых не достойны наши земляки, — оплата составляет от 35 до 100 тыс. руб. в месяц. Разнорабочий может получать от 1,2 тыс. руб. в день, а при сегодняшнем дефиците трудовых ресурсов — и до 1,5 тыс. руб.
«Приморские строительные организации, испытывая дефицит рабочей силы, поднимают планку зарплаты для рабочих мигрантов. Например, современная бетонная заливка диктует свои требования, элементарно не хватает бетонщиков и арматурщиков. Теперь на заливке бетона строитель может получать 80-100 тыс. руб. Отечественных специалистов в этой сфере не найдешь. Труд тяжелый, и не каждый готов идти работать на стройку», — говорит директор по развитию Фонда правовой поддержки миграционных процессов, член Общественной палаты Приморского края Денис Дега.
Другой вопрос в том, что 50% оплаты выдается в конверте либо полностью остается в серой зоне. Да и работать за такую зарплату надо без выходных 8 часов в день или 12 часов в пятидневку.
Оргнабор спасет от хаоса
Как оказалось, сделать цивилизованными отношения между мигрантами и работодателями в Приморье есть кому.
Центр, где под одной крышей находится Фонд правовой поддержки миграционных процессов, Приморская региональная общественная организация «Миграционный консультационный центр», частное агентство занятости «Трудовые ресурсы», представляет собой пул организаций, которые предлагают все услуги адаптации мигрантов.
«Мы позитивно восприняли появление алгоритма действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, так как он направлен на решение важных задач: прекратить стихийный въезд граждан СНГ путем оргнабора и задействовать уже находящихся на территории РФ иностранных работников. Но когда изучили норматив внимательно, выяснили, что в нынешних условиях он вряд ли найдет применение, т. к. касается больших проектов. Новая система организованного въезда мигрантов совершенно исключила из взаимодействия большинство средних предприятий, малый бизнес и микробизнес. Оказавшись за бортом нововведений, они по-прежнему должны будут выбирать недостающих работников из массы стихийно въезжающих на территорию края мигрантов безвизовиков. Считаем целесообразным включить частные агентства занятости (ЧАЗ), аккредитованные Рострудом, в список критериев алгоритма в качестве операторов трудовых ресурсов для предприятий малого, среднего бизнеса и микропредприятий в соответствии со ст. 18.1 Закона «О занятости населения в Российской Федерации», — поясняет свою позицию председатель правления ПРОО «Консультационный центр по вопросам миграции и этнических отношений», член Общественной палаты Приморского края Сергей Пушкарев.
Частное агентство занятости «Трудовые ресурсы», которое действует в Приморье, заключило соответствующее соглашение с Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, и его роль оказалась достаточно логична. Аккредитованный Рострудом ЧАЗ законодательно несет ответственность за передачу трудовых мигрантов к проверенным и законопослушным работодателям. На ЧАЗ также возложена обязанность контролировать своевременную выплату заработных плат, выполнение всех социальных обязательств в отношении мигрантов. Но пока все эти функции реализованы далеко не в полной мере.
Едут заработать
Председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана «Адолат» Баходир Нураков также ожидает от власти более системной работы с мигрантами и готовы приложить все усилия для того, чтобы наладить въезд граждан из Узбекистана через заявки в Министерство труда. «Но сегодня пока сложно сказать о формируемом прогнозе въезда граждан Узбекистана на работу. В Приморье пока не существует понимания, в какие отрасли требуются работники, а где их переизбыток. Словом, кто из наших соотечественников куда приехал, тот туда и устроился, по—прежнему нет никакого порядка, » — замечает Баходир Нураков.
Но жизнь не стоит на месте, миграционные потоки также изменяются. Мигранты из среднеазиатской республики направляются по рабочим визам, а частенько и без, в страны АТР. В этом случае они ориентируются на зарплату в $2-3 тыс. Так, Узбекистан грамотно построил взаимоотношения с Южной Кореей. В Ташкенте работает учебный центр «Койка», построенный на деньги нашего соседа по АТР для специалистов сборочных производств, электриков и т. д. Подобный центр в Узбекистане готовы создать и для России. Наша страна пока не отреагировала на подобное предложение.
На вопрос, возможен ли переток рабочей силы из России, в частности из Приморья в Японию или Республику Корея в связи с конкурентной зарплатой, Баходир Нураков ответил, что вряд ли такое произойдет. Желающих попасть в эти страны много, но квота по въезду ограничена. А в Россию все же безвизовый въезд.
Но если узбеки чаще всего приезжают именно заработать, то многие киргизы, приехавшие в Приморский край, сегодня охотно получают российское гражданство, молодежь переезжает вслед за родителями, получают РВП, а затем встают на очередь для получения российского паспорта. Русский язык для них второй, поэтому проблем с адаптацией и обучением не возникает. Подчас вернувшись обратно, пытаясь наладить быть в Киргизии, научить детей киргизскому языку (ведь для многих деток русский язык уже стал родным), семьи вновь приезжают в Приморье. На родине их встречает безденежье, жить в деревне, где граждане говорят лишь на киргизском, не могут и сами взрослые.
Так, выходец из Киргизии, предприниматель Нооман уулу Алишер говорит, что в постпандемийный период зарплаты в Приморье стали куда более привлекательными для киргизов. Особенно после отъезда граждан Северной Кореи, которые составляли в строительстве основную конкуренцию выходцам из Средней Азии. Если раньше киргизам можно было рассчитывать на 1,5 тыс. руб. в день, то сегодня вполне можно получить 2 тыс. руб. Как гражданам ЕвраЗЭС, киргизам не надо приобретать патент за 6700 руб. в месяц, как это вынуждены делать граждане Узбекистана, поэтому их затраты на жизнь в Приморье более приемлемые.
Вечером — договор, утром — патент
Но во всех представленных случаях до конкретных правил между работодателем и мигрантом далеко.
«Недавно мне пришлось ознакомиться с готовящимися нововведениями в ФЗ-115 „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“. Обеспокоило то, что оформление патентов для безвизовых иностранных граждан по-прежнему идет в отрыве от работодателей. Примерно то же самое планируется и в отношении трудовой миграции из визовых стран, хотя там система оргнабора отлажена на 100%. Эти нововведения, с моей точки зрения, сведут к нулю попытки организованного набора иностранных работников по заявкам работодателей», — считает Сергей Пушкарев.
По мнению Дениса Деги, введение оргнабора для рабочих мигрантов из стран СНГ и получение патента необходимо переформатировать. Механизм оргнабора должен действовать с момента пересечения границы в аэропорту вылета и до постановки на учет. Например, российский работодатель размещает заявку на вакансию на сайте Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана, там подбирают соответствующие кандидатуры. Граждане, въезжающие в нашу страну, в миграционной карте в аэропорту сразу указывают ресурс «Работа в России», через который произошло трудоустройство. Человек в этом случае въезжает в страну на основании трудового договора, этот документ он должен предоставить при постановке на трудовой учет, иначе патент ему не выдадут. Конечно, в этом случае прозрачным для закона оказывается и работодатель. Откровенно говоря, сами работодатели заинтересованы оставлять мигрантов в серой зоне, экономя на выплатах в социальные фонды. Но надо понимать, что должны быть равенство на рынке и приоритет наших граждан над мигрантами, которые приехали сюда зарабатывать.
Юрий РОГОВ.