Стали известны имена самых эффективных депутатов Приморья

Аналитика
Стали известны имена самых эффективных депутатов Приморья
Стали известны имена самых эффективных депутатов Приморья
Сегодня, 20:08Фото: Правительство Приморского края
Консалтинговое агентство Expert Group выпустило очередной Рейтинг эффективности Законодательного Собрания Приморья.

Аналитики вновь проанализировали итоги работы краевого парламента в целом и каждого депутата по отдельности.

Звание самого эффективного депутата третий год подряд удерживает единоросс Дмитрий Новиков. Эксперты подчеркнули его навыки работы с медиа, активную законотворческую деятельность, продуктивную работу на округе и умение поддерживать контакт с региональными элитами.

На втором месте — единоросс Игорь Чемерис. Аналитики обратили внимание на его медиаактивность, плотный график встреч с населением и умение влиять на региональные политические процессы.

В тройке лидеров — и коммунист Артём Самсонов. Его выделили за активную работу с населением, освещение своей деятельности в СМИ и соцсетях и умение влиять на региональную политику.

В группе самых эффективных парламентариев также оказались Галина Овсянникова, Игорь Шауфлер, Владимир Беспалов, Андрей Ищенко и Юлия Толмачёва.

Несмотря на то, что часть депутатов показала высокую эффективность в работе на округах, в целом эксперты достаточно низко оценили деятельность краевого парламента за последний год. Политологи обратили внимание, что Заксобрание окончательно превратилось в «ручной орган» краевого оправительства

«Коллектив авторов рейтинга приветствует курс действующей исполнительной власти региона на повышение эффективности работы депутатского корпуса не только регионального, но и муниципального уровней. В связи с чем, мы выражаем уверенность в перспективах более тесного сотрудничества с депутатским корпусом нового созыва», — отмечают авторы исследования.

Отметим, рейтинг подготовлен консалтинговым центром «Expert Group» при участии экспертного сообщества Приморского края. Данный выпуск завершает цикл исследований эффективности краевого парламента, длившийся с 2018 года. Выпуск финального Рейтинга позволит зафиксировать показатели эффективности депутатского корпуса в преддверие электорального цикла 2021 года в Приморском крае, где центральное место занимают выборы депутатов Законодательного Собрания региона.

Подробнее ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.

Сюжеты:
Приморский край
политика
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