Стали известны имена самых эффективных депутатов Приморья

«Коллектив авторов рейтинга приветствует курс действующей исполнительной власти региона на повышение эффективности работы депутатского корпуса не только регионального, но и муниципального уровней. В связи с чем, мы выражаем уверенность в перспективах более тесного сотрудничества с депутатским корпусом нового созыва», — отмечают авторы исследования.