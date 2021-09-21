Приморье готовят к «умному» туризму

«Очень часто бывает, что туристы приезжают, но остаются ненадолго, так как они с детьми, а переночевать и пообедать негде. Так, в одном из регионов было большое культурное событие у живописного озера. Нас попросили проанализировать поток приезжих. Тепловая карта показала огромную концентрацию людей в день мероприятия. Однако почти все пробыли там несколько часов и стали уезжать. Мы сопоставили эту информацию со слоем данных по инфраструктуре и увидели, что на месте мероприятия не хватает гостиниц, а рядом, на берегу прекрасного озера, нет ни одного кафе. В итоге вывели для членов правительства региона коэффициент, показавший дефицит мест размещения», - рассказывает Лариса Татарова.