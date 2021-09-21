Приморье готовят к «умному» туризму

По оценкам аналитиков, турпоток в Приморье будет только расти. А значит, потребуются новые управленческие решения в области развития туристической инфраструктуры.
«Цифровой помощник» на связи
«Цифровой» вариант решения вопроса предложили на Восточном экономическом форуме. Кросс-отраслевая аналитическая платформа «МТС.Регион» стала совместным проектом МТС и ДВФУ в рамках Центра цифрового развития. Инновационный продукт призван помочь органам государственной власти и бизнесу в принятии взвешенных и эффективных управленческих решений на основе актуальных данных о численности и составе населения, туристических потоках и имеющейся инфраструктуре.
По сути, это программа наблюдения за экономикой туризма и одновременно ноу-хау по управлению отраслью. Инновация появилась как ответ на нехватку информации, предоставляемой чиновникам из традиционных источников. Цифровой мир изменчив, а его пользователи всё менее предсказуемы. Интеллектуальная система улавливает как поведение групп туристов, так и общие тренды на любом отрезке времени. Своего рода «цифровая няня» для всех приезжающих, участливая и заботливая.
Платформа позволяет автоматизировать сбор аналитики, чтобы получать регулярно обновляющуюся информацию вместо разового исследования. Сервис работает по модели подписки: заказчик выбирает, какие данные и за какой период хочет получать. Специалисты настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме.
Big Data знает все
Большие данные, которыми оперируют разработчики платформы, формируются за счёт цифровых «следов», оставляемых пользователем устройства. В ход идёт всё - от регистрации в мобильных приложениях до оплаты топлива на АЗС или взноса за абонемент в фитнес-клуб. Успокоим чувствительных читателей: человеческие мысли система не считывает, как и персональные данные. Метод позволяет составлять только тепловые карты перемещения потоков людей, их плотности, фильтровать их по социально-демографическим и поведенческим характеристикам.
«Мы хорошо знаем нашего абонента: в курсе того, чем он интересуется, куда и когда ездит. Благодаря этому создан сервис, который детально анализирует туристические потоки. Потенциальными пользователями цифрового решения являются представители органов исполнительной власти, мэры, губернаторы и их подчинённые, отвечающие за туризм», - рассказывает Лариса Татарова, руководитель проекта «МТС.Регион».
После регистрации пользователя на его мониторе открывается интерактивная карта региона и меню статистики туристских потоков. Там можно задать любой период и параметры информации. Сервис выдаст обезличенные сведения, собранные из многообразия данных о перемещениях людей: об их «домашнем» регионе, возрасте, социальном статусе, уровне дохода и даже интересах. Платформа снабжена фильтрами, через которые можно отсеять ненужные и оставить важные факты. Например, что реально является объектами притяжения гостей и какая часть туристов добирается к достопримечательностям на автомобилях.
«Официальная статистика дает данные, сколько, к примеру, прибыло во Владивосток туристов самолетами, поездами, автобусами из других регионов. Но сколько путешественников добралось до Приморья на своем транспорте из того же Хабаровска, Якутии — этого ведомство не знает, а ведь это огромный поток людей. Big Data даст точную информацию о том, сколько гостей приезжает в столицу ДФО на личных автомобилях, где они останавливаются, сколько времени проводят здесь, какие достопримечательности их интересуют, за что они платят», — поясняет коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков.
Цифровой портрет туриста
Большие данные также позволяют проанализировать туристические потоки и составить цифровой портрет туриста, учитывая его интересы, продолжительность поездки и предпочтения по виду транспорта. Платформа помогает распределить гостей даже по степени активности - концерты, экскурсии, пляжи или спокойный отдых. Есть разбивка и по доходам, ведь одна из целей внедрения цифрового продукта - увеличение туристического потенциала региона.
«МТС.Регион» помогает «вычислить» и семейную аудиторию. Исходя из частоты звонков родным, наличия на смартфоне контента для взрослых и контента детского, появляется вывод о том, что хозяин устройства, к примеру, родитель с детьми определённого возраста.
Платформа рассказывает о поведении туристов, ориентированных на здоровый образ жизни. Эксперты отрасли считают, что на основании такой информации можно формировать политику и экономику гостеприимства. Обезличенный контент с мобильного телефона покажет, записывался ли приезжий на тренировку, пришёл ли он на соревнования. Благодаря геоданным и алгоритмам искусственного интеллекта можно увидеть, какая доля гостей города ведёт здоровый образ жизни. Причём не только в поездке, но и дома.
«Возьмем две популярные локации во Владивостоке – мыс Тобизина и Шамора. Местом притяжения активных и молодых туристов преимущественно из Хабаровского края стал мыс Тобизина - на гостей из соседнего региона приходится 56% посетителей. При этом более 60% туристов, посетивших это место, девушки-автомобилисты в возрасте от 18 до 34 лет, ведущие здоровый образ жизни и довольно обеспеченные. На Шамору, напротив, ездят в основном молодые семьи с детьми. На долю таких гостей приходится две трети всех посетителей. Шамора популярна у местных: более 80% посетителей пляжа – жители Приморского края», - отмечает Лариса Татарова.
Развитие транспорта и инфраструктуры
Ещё одна возможность платформы - анализ домашних регионов гостей. По нему видно, откуда приезжают чаще и реже всего. Регион, давший наименьшее число людей, - отдельная тема для изучения. Инструменты инновационного решения позволяют выяснить причины непопулярности одного города у жителей другого. Искусственный интеллект уже выявил несколько случаев, в которых жители соседних регионов не ездят друг к другу из-за отсутствия прямого авиасообщения. При этом транзитной аудитории много - люди въезжают и выезжают на наземном транспорте постоянно. Власти получили сигнал: новый рейс поможет привлечь деньги в регион.
«Например, вместе с департаментом туризма Камчатки мы проанализировали, откуда люди приезжают и что делают в регионе. Выяснилось, что за год на Камчатке побывали гости из 69 регионов России, но больше всего гостей приезжает из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Краснодара и Санкт-Петербурга. При этом из последних двух городов прямых авиарейсов на Камчатку нет. Для региональных властей это может стать сигналом, чтобы предпринять конкретные действия для улучшения туристской инфраструктуры – наладить диалог с авиакомпаниями для организации прямых авиарейсов из городов, откуда приезжает много туристов», - привел пример Андрей Зименков.
Другая проблема, которую «подсвечивает» сервис МТС - дефицит инфраструктуры.
«Очень часто бывает, что туристы приезжают, но остаются ненадолго, так как они с детьми, а переночевать и пообедать негде. Так, в одном из регионов было большое культурное событие у живописного озера. Нас попросили проанализировать поток приезжих. Тепловая карта показала огромную концентрацию людей в день мероприятия. Однако почти все пробыли там несколько часов и стали уезжать. Мы сопоставили эту информацию со слоем данных по инфраструктуре и увидели, что на месте мероприятия не хватает гостиниц, а рядом, на берегу прекрасного озера, нет ни одного кафе. В итоге вывели для членов правительства региона коэффициент, показавший дефицит мест размещения», - рассказывает Лариса Татарова.
Тренды урбанистки
Планирование развития регионов на основе Big Data, создание цифровых моделей городов — один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Сейчас, когда буквально во всех регионах России планируется быстрое развитие городских агломераций и транспортной системы, очень важно создать и предоставить качественные цифровые аналитические инструменты. Это позволит реализовать государственные инициативы с максимальной эффективностью.
Уже сегодня платформу «МТС.Регион» можно не только масштабировать по всей стране, но и углублять с помощью сервисов вне мобильных данных. Программное обеспечение позволяет собирать сведения с любых объектов интернета вещей (IoT), транспорта, видеокамер. МТС реализовала уже более 70 геоаналитических проектов в 36 регионах России.