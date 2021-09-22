Как подняться со дна финансовой ямы

Вместо того, чтобы мечтать о грядущем отпуске и планировать поход в кинотеатр, приходится доедать последние макароны без масла и гуглить «Поваренную книгу нищеброда».
Однако даже на дне этого пересохшего финансового колодца все еще виден свет. «Социальный контракт» — это инструмент, который может помочь выбраться из ямы, но только в том случае, если смотреть строго вверх и ни в коем случае не опускать руки. В том, как действует эта программа в Приморском крае, как ее получить и кто на нее может рассчитывать разбирался корреспондент «Золотого Рога».
«Без труда не выловишь и рыбку из пруда»
Социальный контракт — это эффективный механизм выхода из финансового кризиса для малоимущих семей или одиноких граждан, которые оказались за чертой бедности. Его заключают с органами соцзащиты, чтобы улучшить собственное материальное положение за счет таких мер поддержки, как срочная финансовая и социальная помощь. Специалисты окажут всяческую поддержку гражданину в поиске работы, решении каких-либо житейских задач и даже открытии собственного бизнеса. Залог успеха в этом деле — стойкая жизненная позиция получателя помощи и его действенное желание выкарабкаться со дна, на которое его бросили обстоятельства. Межведомственная комиссия совместно с обратившимся разработает целую программу социальной адаптации, призванную повысить доходы гражданина. Взамен на всестороннюю поддержку социальной службы человек обязуется выполнять мероприятия, предусмотренные программой адаптации.
Кто может рассчитывать на помощь по социальному контракту
Маргарита Киселева — глава неполной семьи. Вместе с ней живет ее мать-пенсионерка и дочь-студентка. Социальный контракт на открытие своего дела женщина заключила в конце осени 2020 года.
Благодаря финансовой поддержке Маргарита Киселева приобрела необходимое для парикмахерского дела оборудование и на базе старого салона открыла собственный салон-парикмахерскую эконом-класса. Однако уже в феврале 2021 года столкнулась со сложностями в ведении своего бизнеса — арендодатели отказались продлевать контракт. Во время поиска нового помещения женщина не теряла времени даром и успела пройти дополнительное обучение по парикмахерскому профилю. Спустя два месяца подходящее помещение нашлось и новый салон-парикмахерская открылся по новому адресу. По информации социальных служб, Маргарита Киселева успешно ведет свое дело, семья преодолела финансовый кризис, а среднедушевой доход семьи в три раза превышает таковой на момент обращения.
Какую конкретно помощь могут оказать гражданину
Татьяна Тяжелова в свое время была вынуждена обратиться за помощью как человек, который попал в трудную жизненную ситуацию. В апреле 2020 года доход ее семьи составлял менее 10 тысяч рублей. Сама Татьяна находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, поэтому семью обеспечивал лишь ее муж.
После заключения социального контракта ребенка поставили в очередь для получения путевки в детский сад, семье помогли приобрести необходимые товары для малыша: одежду, обувь, канцтовары. Татьяна стала получать субсидию и пособие на ребенка, смогла выйти на работу.
По данным соцслужбы на начало лета 2021 года, семья Тяжеловых выбралась из кризиса, оба родителя трудоустроены официально. Показатели дохода семьи позволяют говорить о том, что семья выбралась из-за черты бедности.
Действие социального контракта на территории Приморья
За неполный 2021 год жители Приморского края заключили с соцслужбами 1047 контрактов. Самым популярным направлением стала помощь в трудоустройстве — 582 контракта. За помощью в ТЖС обратились 373 раза. Поддержку в открытии своего дела профильные службы оказали 59 раз. Средства на организацию фермерского хозяйства запросили по 33 контрактам.
Кстати, в Приморье запущен пилотный проект министерства труда и социальной политики края совместно с АО «Почта России». С 1 февраля 2021 года почтальоны помогают социальным службам выявлять семьи с низким доходом, которые нуждаются в поддержке, из семи населенных пунктов: Дальнегорска, Арсеньева, Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского, Яковлевского и Анучинского районов.
Чтобы заключить социальный контракт, гражданину следует обратиться в любой территориальный отдел Центра социальной поддержки населения. Также можно получить консультацию в МФЦ или в Приморском центре занятости населения, в том числе и его структурных подразделениях.