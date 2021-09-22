Что такое водное поло — знают, наверное, все. Но вот водное поло на каяках, или кануполо — относительно новый для Приморья вид спорта. Хотя соревнования по этой азартной игре уже проводятся и во Владивостоке, и в соседнем Хабаровске, и с каждым годом всё больше.

В Находке 11 сентября инициаторы социального проекта «В бурю лишь крепче руки» провели игру в кануполо для ребят из городской коррекционной школы-интерната для детей-сирот. Сам проект, реализуемый на средства президентского гранта клубом «Каяк Находка», — большой и комплексный. Начавшись в марте, он продлится 8 месяцев, и в итоге его участники — подростки, оставшиеся без попечения родителей, получат не только опыт водного туризма, но и очень важные навыки взаимопомощи, командного взаимодействия, умения справляться с трудностями. И, конечно, закалятся и окрепнут — такие цели обозначили авторы проекта в грантовой заявке. — Все помнят, что нужно делать, если чья-то лодка перевернётся? — спрашивает на построении перед игрой тренер, он же профессиональный спасатель Валерий Шаньгин. И подростки уверенно, хотя и вразнобой, отвечают: — Помогать упавшему! Впрочем, водоём, на котором проходит игра, — часть озера Солёное — совсем неглубокий, а вода в нём тёплая. К тому же на воде во время азартных баталий дежурит один из членов команды организаторов — Евгений Фёдоров. Надо отметить, что переворотов во время игры было не так уж много — меньше, чем можно ожидать от новичков. — Я потянулся за мячиком, и забыл, что каяк переворачивается! — смущённо улыбаясь, подплыл к пирсу участник команды «Морские волки». Его товарищи из других команд «Барсы», «Змеи» и «Пиранья Energy» уже тянули руки, чтобы помочь окунувшемуся вылезти, вылить воду из лодки — и с новыми силами ринуться в бой. Не отставали от мальчишек и девочки. Гребцы шустро перемещались по озеру, которое в зимнее время становится катком — и один за другим забрасывали мячи в сетку ворот, намекавших на приближение очередного хоккейного сезона. — Виолетта, забери у него мяч! Покажи, кто тут хозяин! — подбадривал подопечных с берега второй тренер Сергей Бородулин. Итог первого раунда впечатлил: 5:1. Сразу стало понятно, на каких лидеров делать ставки болельщикам. А болельщики у игры были: посмотреть на состязания подростков пришли взрослые участники клуба «Каяк Находка». — Сама я в кануполо не играю, но болею за наших везде! Мы с мужем начали ходить на каяках всего два года назад, но море — наша стихия, мы выросли в морских экспедициях. У нас очень интересные руководители! И ребят мы уже знаем, интересно следить, как они буквально на глазах вырастают как спортсмены, — поделилась Людмила Золотько, волонтёр-фотограф клуба. По словам директора клуба Светланы Шаньгиной, подросткам невероятно нравится их новое увлечение — в этом взрослые убедились, создав коллективный чат. Ребята постоянно просят устроить больше тренировок и мероприятий, хотя начали выходить на воду только в этом году, прослушав теоретический курс и пройдя необходимую подготовку. Их следующий выход на соревнования состоится уже 24 сентября, когда на реке Партизанская организуют гребной слалом. Там участников будет больше, и задачи придётся решать посложнее. Но тренеры уверены: ребята справятся. Ведь спорт учит не сдаваться, а всегда идти к победе.

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