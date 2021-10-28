Приморье не готово к отопительному сезону?

Дальневосточное управление Ростехнадзора в результате внеплановых проверок, проведённых в рамках контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону в Приморском крае, выявило 272 нарушения действующего законодательства в сфере энергетики.

В распоряжении редакции оказался текст письма Дальневосточного управления Ростехнадзора на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В нём ведомство сообщает о промежуточных результатах контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону по состоянию на 15 сентября 2021 года. «Согласно плану проведения внеплановых проверок контроля хода подготовки субъектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов, Дальневосточным управлением Ростехнадзора проверено 13 организаций субъектов электроэнергетики, по результатам проверок выявлено 272 нарушения требований действующего законодательства в сфере энергетики, привлечено к административной ответственности 1 юридическое лицо, 16 должностных лиц», – говорится в документе. Жизнь не учит В том числе в ходе проверок установлено, что расчистка трасс воздушных линий электропередач от деревьев и кустарников не производится в полном объеме. Это при том, что прошлый год преподнёс по этому поводу сразу несколько жестких уроков – сентябрьские тайфуны с небывалой силы ураганными ветрами и ноябрьский ледяной дождь несколько раз за осень оставляли без электричества сотни тысяч жителей юга Приморья, а главной причиной аварий становились как раз упавшие на провода ветки. Тогда погодные катаклизмы вскрыли ненадлежащее состояние электросетей АО «ДРСК», местами давно выработавших свой срок эксплуатации. К слову, ещё после тайфуна «Майсак», когда поломанные ветром деревья вызвали многочисленные обрывы проводов, на уровне регионального руководства энергетикам было дано поручение обезопасить линии электропередач от подобного рода аварий, расчистив их от деревьев. Однако, как показал ноябрьский ледяной дождь, данное поручение в срок выполнено не было. Судя по данным, содержащимся в письме дальневосточного Ростехнадзора, не выполнено оно до сих пор, хотя прошёл уже целый год. Модернизация по-приморски Также в письме Дальневосточного управления Ростехнадзора сообщается о том, что «не проводятся очередные технические освидетельствования технологических систем, оборудования, зданий и сооружений (трансформаторных подстанций, линий электропередачи), у которых истёк срок службы и срок проведения очередного технического освидетельствования для оценки состояния и определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки, с целью установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации, а также срока проведения последующего технического освидетельствования». Проще говоря, в преддверии отопительного сезона старые, порядком изношенные опоры и столбы линий электропередач никто не проверял, не оценивал их состояние и возможность выстоять ещё одну приморскую зиму с её ветрами и прочими капризами погоды. Та же история и с видавшими виды трансформаторными подстанциями. Выходит, что на пороге холодов никто не знает полной реальной картины состояния энергообъектов в крае? И снова вернёмся к событиям прошлой осени. После урагана «Майсак» губернатор края Олег Кожемяко поручил энергетикам подготовить подробные данные обо всех участках электрических сетей в крае, которые находятся в ненадлежащем состоянии, и предпринять все необходимые меры, чтобы привести инфраструктуру в порядок. Непонятно при этом, как трактовать тот факт, что контролирующий орган спустя год не увидел не только каких-либо реально принятых мер по восстановлению инфраструктуры, но и даже оценки её состояния. Резерва нет Кроме того, ряд муниципалитетов Приморья испытывает дефицит энергомощностей, который с учётом существующих нагрузок и перспективного развития по питающим центрам АО «ДРСК» продолжает возрастать, не обеспечен их резерв на случай аварийных ситуаций. Это значит, что в случае любого сбоя потребители будут оставаться без электричества вплоть до его устранения, максимально быстро восстановить энергоснабжение с помощью переключения не получится. В письме содержится также большой перечень объектов, не обеспеченных необходимой категорией надёжности энергоснабжения. Речь идёт преимущественно о школах и детских садах. В зоне риска оказался накануне отопительного сезона и целый ряд котельных по Приморью, степень надёжности электроснабжения по которым признана недостаточной. А угроза есть Упоминается в письме Дальневосточного управления Ростехнадзора и то, что ведомство в соответствии с действующим законодательством занималось расследованием причин трёх серьёзных аварий, произошедших на энергообъектах в 2020 году. По итогам расследования были определены мероприятия, которые необходимо выполнить для устранения причин возникновения аварий. И вот как раз по реализации этих мероприятий у ведомства остались вопросы. «Дальневосточное управление осуществляет мониторинг и контроль выполнения мероприятий и предписаний. Срок их истекает в сентябре-октябре. По информации, которая имеется в распоряжении управления, возможно неполное исполнение всех намеченных мероприятий и предписаний, что создает угрозу безаварийному прохождению ОЗП (осенне-зимнего периода – прим.ред.) 2021/2022», – говорится в документе.

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