Внезапный удар: уходящий 2020 год для экономики страны и края оказался драматичным

Экономические итоги такого сложного и неоднозначного 2020-года.

Уже совсем скоро все мы соберёмся за праздничным столом для встречи Нового года. Но прежде чем встречать «наступающий», принято подводить итоги года уходящего. Редакция ЗР решила не отступать от традиций. Представляем вам экономические итоги такого сложного и неоднозначного 2020-го. Неожиданное нападение Несмотря на то, что в начале года наша экономика по ВВП твёрдо удерживала 12 место в мире, подвинув годом ранее Испанию, а отечественной валюте к середине января удалось даже немного укрепиться по отношению к постоянному «американскому партнёру», весь 2020 можно считать для страны не просто сложным, а в какой-то мере даже катастрофическим. В мир ворвался коронавирус, а вместе с ним локдауны, изоляции, закрытие границ и падение всех экономик мира. Самолёты перестали летать, автомобили ездить. Потребление энергоресурсов упало почти до нуля. Дошло до того, что в конце апреля нефть стала стоить не просто ноль, а минус 38 долларов за баррель. Продавцы готовы были заплатить покупателям за то, чтобы они забрали хоть какое-нибудь количество нефти. Конечно, такая ситуация не могла не сказаться на российском рубле, до сих пор завязанном на энергоресурсах. В конце марта рубль показал рекордные 80,88 за доллар, и с тех пор уже не опускался ниже 68,31. В конце апреля ЦБ заявил о беспрецедентном падении ВВП до 6%, и, впервые с 90х годов, дефиците платёжного баланса в 35 млрд. долларов. «По нашей оценке, сейчас объявленные меры поддерживают ВВП в размере 2%. Без этих мер падение, конечно, было бы более глубоким», — заявила тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина. И действительно, правительство поддержало и экономику, и большинство тех, кто попал в связи с пандемией в сложную жизненную ситуацию. Вся страна была отправлена в оплачиваемый отпуск. И если в первые дни хорошее настроение от вынужденного отдыха порой даже заглушало панику перед новой болезнью, впоследствии все поняли, насколько это тяжело. Первыми «закрылись» Москва и центральные регионы страны. Через несколько недель ограничительные меры долетели и до Дальнего Востока. Раньше всего под удар «режима повышенной готовности» попали малые и средние предприятия. Сфера обслуживания, туризм, пассажирские перевозки, общепит – вот отрасли, в которых бизнесмены были вынуждены не просто сокращать производство, но порой и закрывать компании. По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в Приморье в сфере малого и среднего бизнеса работают около 222 тысяч человек. При этом с начала года количество самих предприятий сократилось на 4,2%. Многие просто перестали работать, не ликвидировав при этом свои компании и не попав в официальную статистику. Первоочередные меры Конечно, правительство не могло просто так смотреть на умирающие МСП, и предприняло беспрецедентные меры поддержки предпринимателей. По словам министра экономического развития Приморского края Натальи Набойченко, совместными усилиями бизнеса и власти было сделано многое в этот непростой год. «Практически сразу после начала пандемии в крае были снижены налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. Для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), ставка по объекту «доходы» сократилась с 6 до 1%, а по системе «доходы минус расходы» – с 15 до 5%. Причем ставки на налоги снизили не только для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики, но и для всего малого и среднего бизнеса, применяющего «упрощенку» по объекту «доходы» до 3% на 2020 год», – уточнила министр. Таким образом, максимальное снижение налоговых ставок коснулось более 33,8 тысяч компаний, а это больше трети от общего количества МСП, зарегистрированных в Приморье. Кроме налогов, предпринимателей поддержали и живыми деньгами. Для бизнеса Приморья стали доступны льготные кредиты. По ним бизнес мог получить до 5 млн рублей на срок до двух лет по ставке от 0,5% за первый год. Далее ставка будет равна ключевой, то есть 4,25% годовых. Предприниматели могли направить средства на оплату действующих договоров, на поставку товаров, а также покрыть оплату коммунальных платежей, аренды помещения, выплату текущей заработной платы сотрудникам. «В 2020 году мы выдали 281 микрозайм на сумму более 260 миллионов рублей, из них 97 на общую сумму более 145 миллионов рублей было выдано по антикризисным программам под ставку 0,5% годовых», – рассказала директор МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» Елена Карионова. Однако кредит - это всё же заёмные деньги и рано или поздно их нужно отдавать. А в ситуации пандемийной неопределённости невозможно спрогнозировать возвращение к нормальной работе. В связи с этим многие предприниматели стали в срочном порядке переквалифицировать свои предприятия под новые вызовы, а все, у кого была возможность, ушли в онлайн. Застегнули кошельки Но несмотря на все возможности, предоставленные государством, потери для экономики края в 2020 году всё равно стали крайне ощутимыми. По данным ПримСтата, промышленные предприятия региона в 2020 году отгрузили продукции на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Обороты розничной торговли упали на 8,1%. Объём платных услуг стал ниже на 21,6%. Общественное питание вообще рухнуло на 35,3%. Реальная заработная плата приморцев по сравнению с прошлым годом упала на 0,7%. При этом приморцы стали меньше тратить, несмотря на то, что государство довольно ощутимо помогало очень многим жителям нашего края и живыми деньгами (компенсационными выплатами семьям с детьми) и гарантиями (рефинансирование кредитов и заморозка пеней по долгам ЖКХ). По подсчётам «Финэкспертизы», в среднем житель края в этом году потратил меньше на 23 тысячи 400 рублей. Это говорит лишь о том, что очень многие пересмотрели свои расходы. Вместе с тем, люди стали меньше тратиться на кафе, рестораны и развлечения – слово «экономия» стало девизом уходящего года. Приморцы стали тщательнее выбирать продукты, ведь по данным того же Примстата, именно продукты питания максимально увеличились в цене. Из-за закрытия автомобильных переходов с Китаем, край, заточенный на продовольствие из Поднебесной, в ноябре показал инфляцию в 5,8%, что гораздо выше обещанных ЦБ 3,9-4,2%. Ушло в рост Неудержимыми темпами в последние месяцы растёт и стоимость жилья. Льготная дальневосточная ипотека дала многим семьям возможность претендовать на свою жилплощадь, что подстегнуло в рост и всю строительную отрасль, и цены на квадратные метры. Жилья стали сдавать на 7,8% больше, чем в прошлом году, однако цены на него значительно выросли. По данным Минстроя России, в третьем квартале самые существенные колебания цен были зафиксированы на Дальнем Востоке. Уже тогда жилье в Приморском крае подорожало на 26%. Если во II квартале нынешнего года официальная стоимость метра здесь составляла 65 149 рублей, то сейчас - уже 88 133 рубля. По оценкам же независимых экспертов, стоимость жилья во Владивостоке выросла не менее чем на 35%. Но, несмотря на все отрицательные тенденции, главный закон Приморского края «О бюджете на 2021 год и плановый период» удалось оставить социально направленным. Запланировано выделение денег для муниципалитетов края под строительство новых объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, детских поликлиник и новых спортивных объектов, которые необходимы жителям края. «Значительная часть средств бюджета будет направлена на инвестиционные расходы. Таким образом, важные для края сферы начнут получать финансирование. Особенно хочу отметить, что часть предложений, которые прозвучали от жителей края во время обсуждения народного бюджета, нашли свое отражение в инвестиционной программе»- отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания края Галуст Ахоян. Несмотря на все испытания, которые выпали на долю приморцев в таком сложном 2020-м, впереди нас ждёт новый, возможно, не менее интересный, год.

