Внезапный удар: уходящий 2020 год для экономики страны и края оказался драматичным

Первыми «закрылись» Москва и центральные регионы страны. Через несколько недель ограничительные меры долетели и до Дальнего Востока. Раньше всего под удар «режима повышенной готовности» попали малые и средние предприятия. Сфера обслуживания, туризм, пассажирские перевозки, общепит – вот отрасли, в которых бизнесмены были вынуждены не просто сокращать производство, но порой и закрывать компании. По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в Приморье в сфере малого и среднего бизнеса работают около 222 тысяч человек. При этом с начала года количество самих предприятий сократилось на 4,2%. Многие просто перестали работать, не ликвидировав при этом свои компании и не попав в официальную статистику.