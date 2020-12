От 5 миллионов и выше: цены на недвижимость во Владивостоке бьют очередные рекорды

Цена однокомнатной квартиры с нормальным ремонтом в центре города начинается от пяти миллионов рублей. Конечно, Владивосток в плане стоимости квадратных метров всегда был дорогим городом, но в нынешнем удорожании виноваты беспрецедентные меры принятые правительством в этом году.

Сделаем жизнь лучше Улучшение благосостояния населения есть главная задача правительства Российской Федерации. Об этом не раз говорил президент в своих телеобращениях. Но ставить задачи — это одно, а вот реализовывать их на практике — совсем другое. В плане развития экономики 2020 год оказался, прямо скажем, не самым эффективным. В связи с пандемией средний и малый бизнес еле–еле сводят концы с концами, а крупные предприятия уже давно не показывают сколько-нибудь заметного прироста в доходах. А, значит, и доходам граждан расти не с чего. Но в кремле нашли другой путь. Льготная ипотека! Первоначальный взнос по ней снижен до 15%, а потом ставка упала до смешных 6,5. Такие условия были созданы для стимулирования рынка недвижимости, поддержки строительной отрасли и повышения доступности жилья для граждан. Миллионы россиян ранее даже не мечтавших о собственной квартире бросились в банки и получили одобрение. Казалось бы, вот оно! Благосостояние граждан повышается! Люди приобретают квартиры! Но… Хотели как лучше, а получилось… Не трудно было предугадать, что воспользоваться такими льготными программами захотят все, кто может себе это позволить, а, значит, спрос на недвижимость резко вырастет. А если есть спрос, то вполне логично, что цены, вслед за количеством выданных льготных кредитов поползут вверх. Ну и банки своего, конечно, не упустят, обременяя ипотеку различными услугами, типа «дополнительного страхования» и различных скрытых комиссий. В итоге заёмщик, получивший одобрение и рассчитывавший приобрести, к примеру, двухкомнатную квартиру, в конце концов, имеет возможность купить лишь однушку. Но люди рады и этому. Покупают однокомнатную, создавая тем самым ещё больший ажиотаж на рынке и дальнейшее повышение цен. А ведь это пузырь! Всё бы ничего. Цены на недвижимость растут, строители радуются, получая сверхдоходы. Граждане, не смотря ни на что, всё же приобретают собственное жильё. Банки ставят ежемесячные рекорды по выдачи новых кредитов. Казалось бы, все довольны. Но даже самые не прозорливые начинают догадываться, что вечно так продолжаться не может. А некоторые эксперты уже не прозрачно намекают на аналогии с кризисом 2008 года в США. И действительно, тогда в Америке всё началось со сверх дешевой ипотеки, которую выдавали практически всем. В конце концов, когда заёмщики не смогли расплачиваться с долгами, у них стали забирать недвижимость, купленную на ипотечные деньги. Банки попытались эту недвижимость продать, чем обрушили рынок и никак не возместили своих расходов. Первыми посыпались страховые компании, которые должны были выплачивать банкам всю стоимость кредитов в случае когда заёмщик не смог оплачивать ипотеку. За ними стали схлопываться банки и строительные компании, потому что цены на недвижимость упали на столько, что строить стало просто не выгодно. Ну, а за банками посыпалась и вся экономика страны, и не только страны. Тряхнуло так, что задело и Европу. Россия в то время, Слава Богу, была не так сильно интегрирована в мировую экономику, поэтому нас этот кризис задел лишь по касательной. Сейчас же, мы можем наблюдать все признаки повторения американской ситуации 2008 года у нас в стране. Дешевую ипотеку дают практически всем. Закредитованность населения растёт не по дням, а по часам. А экономика страны не растёт. Зарплаты граждан не повышаются, а скорее наоборот. В конце — концов, это неизбежно приведёт к тому, что многие не смогут оплачивать ипотеку и станут терять жильё. Банки в свою очередь попытаются это жильё продать, тем самым обрушивая рынок недвижимости. И если цены на эти «отобранные» квартиры упадут более чем на 20%, то банки не смогут возместить свои убытки. А это значит, что они начнут разоряться. Те, кто купил недвижимость как инвестицию по старым ценам, тоже постараются её продать, обрушивая рынок ещё больше. Что будет дальше. представить не сложно. Правительство постарается смягчить удар, предоставив очередную поддержку банкам и строителям, но тем самым лишь усугубит ситуацию. Пузырь лопнет и страна погрузиться в экономический кризис. Где выход? Выходов из такого мрачного будущего, к сожалению, не много. Первый, наименее реальный, — стимулировать экономику страны. Вкладывать деньги в инфраструктурные проекты, производство, стимулировать средний и малый бизнес. В общем, повысить благосостояние граждан естественным путём — через увеличение ВВП. Второй, менее затратный, ужесточить программу льготной ипотеки. Увеличить первоначальный взнос, ввести дополнительные критерии отбора заёмщиков. Сделать всё, чтобы займы выдавались только действительно платёжеспособным гражданам. Это должно снизить объёмы закредитованности, но такая ситуация совсем не понравиться банкам. Ведь в данный момент, они получают и поддержку от государства и сверхдоходы от небывалого прироста клиентов. Ну и судя по тому, что программа льготной ипотеки продлена до первого июля двадцать первого года без изменений, по второму пути правительство идти не собирается.

