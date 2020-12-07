От 5 миллионов и выше: цены на недвижимость во Владивостоке бьют очередные рекорды

Улучшение благосостояния населения есть главная задача правительства Российской Федерации. Об этом не раз говорил президент в своих телеобращениях. Но ставить задачи — это одно, а вот реализовывать их на практике — совсем другое. В плане развития экономики 2020 год оказался, прямо скажем, не самым эффективным. В связи с пандемией средний и малый бизнес еле–еле сводят концы с концами, а крупные предприятия уже давно не показывают сколько-нибудь заметного прироста в доходах. А, значит, и доходам граждан расти не с чего. Но в кремле нашли другой путь. Льготная ипотека! Первоначальный взнос по ней снижен до 15%, а потом ставка упала до смешных 6,5. Такие условия были созданы для стимулирования рынка недвижимости, поддержки строительной отрасли и повышения доступности жилья для граждан. Миллионы россиян ранее даже не мечтавших о собственной квартире бросились в банки и получили одобрение. Казалось бы, вот оно! Благосостояние граждан повышается! Люди приобретают квартиры! Но…