Александр Киктенко: Экономике России сильнее угрожает вторая волна коронавируса, а не выборы в США

Обвал начался! Психологическая отметка пройдена! Крах экономики неизбежен! Примерно в такой истерической парадигме пестрели заголовки СМИ в начале прошедшей недели, однако мало кто обратил внимание на то, что сразу после рекордного скачка в 80рублей 57 копеек за доллар, рубль стал отыгрываться.

Каждый день стоимость американской валюты снижалась, и в пятницу биржи закрылись на уровне 77 рублей 19 копеек за доллар. С чем это связано, и что ждать дальше? Давайте попробуем разобраться. Кто виноват? Прежде чем переходить к прогнозам на будущее, давайте попробуем понять причины такого странного пике отечественной валюты. 80 рублей за доллар — это не шутки, это тот самый пресловутый психологический рубеж, после которого для многих только пропасть с её многочисленными «пробитиями дна». Главным фактором такого, прямо скажем «неприличного» поведения отечественной валюты большинство экспертов называют жёсткие ограничения в Европе, в связи со второй волной короновируса. Рост числа заболевших вынуждает правительства стран Евросоюза вводить всё новые ограничения, от масочного режима, до закрытия отдельных городов. Не смотря на то, что «закрытия» носят пока точечный характер, — для этого придумали даже специальный термин «Lockdown Lite» или «лёгкая блокировка», — даже такие ограничения могут добить уже сильно подорванную экономику. Как следствие — снижение деловой активности европейского бизнеса. Закрываются офисы, люди стараются меньше перемещаться на автомобилях, производство топлива снижается, а значит и сокращается потребление нефти. Ну, а если спрос на нефть падает, то она дешевеет. И по старой русской традиции вслед за нефтью дешевеет и рубль. Вторым немаловажным фактором падения курса стали, конечно же, выборы президента наших заокеанских, с позволения сказать, «партнёров». Биржевые игроки привыкли бояться неопределённости, а потому в начале прошлой недели усиленно избавлялись от быстро меняющих свою цену активов. К таким активам относится и нефть. Именно поэтому стоимость нефти упала с почти сорока трёх долларов за баррель в прошлом месяце до тридцати шести в начале ноября. Однако продавать что-либо бесконечно невозможно, а выборы, вопреки всеобщим ожиданиям всё не заканчивались, и поэтому уже к пятнице нефть подросла почти до сорока долларов. Выборы состоялись? Вообще неопределенность в выборе будущего хозяина Белого дома очень нервирует всех. Европейские лидеры, откровенно уставшие от наглости и беспринципности Трампа, уже пытаются делать робкие заявления о недопустимости сохранения подобной внешней политики в США. Наши лидеры, знающие Байдена, как непримиримого русофоба, готовятся к очередному пакету санкций. Ну, а весь остальной мир с шутками и прибаутками откровенно потешается над избирательной системой «оплота демократии». Похоже мир ещё не знал такого странного затягивания подсчета голосов и невнятных решений по поводу результатов плебисцита. По последним данным побеждают всё -таки демократы, и Трамп должен будет покинуть Белый дом. Но теперь каждому понятно, что республиканец просто так не сдастся. Технологии поствыборных революций, так хорошо обкатанные на территориях бывших республик СССР, теперь могут постучаться в двери «авторов». Тем более, что движение «за жизнь чёрных» показало, что Соединённые штаты уже давно готовы к погромам и «майданам». А такие события, несомненно, скажутся на экономике, причём не только США, но и всего мира. Чего ждём? Даже если Соединённые штаты не захлестнет протестная волна, и Трамп вполне себе мирно покинет овальный кабинет, новому президенту будет совсем не просто что-либо поменять в экономическом курсе страны радикально. Параллельно с выборами президента в США проходили и выборы и в обе палаты Конгресса: палату представителей и Сенат. Ситуация с ним пока такая же не определённая, как и с президентом. По прогнозам на сегодняшний день, большинство кресел останется за демократами, и, казалось бы, в случае победы Байдена, в США может установиться «демократическая гегемония», но на самом деле всё не так просто. Конгресс США система сложная, и превратить его в «ручного зверька» президента практически невозможно. Конечно, Байдену вряд ли будут объявлять импичмент, но любые его решения не будут приниматься автоматически. Их нужно будет проталкивать через бесконечные консультирования и переговоры. Именно поэтому большинство аналитиков не ждут от этих выборов ничего радикального. Все сходятся лишь в одном — кем бы ни стал новоизбранный президент США, он будет вынужден, в первую очередь, сосредоточится на внутренних проблемах страны. Преодоление короновирусного кризиса потребует немалых вложений, в данный момент обсуждается сумма в два триллиона долларов. А это значит, что Америка вновь включит «печатный станок». Экономика страны, несомненно, укрепиться, но вот доллар может значительно потерять относительно евро. А что с рублём? Не стоит ждать радикальных изменений и нашей экономике, во всяком случае, в ближайшие месяцы. Все аналитики предрекают рублю дальнейшее укрепление. Оживление экономики США должно привести к повышению спроса на нефть, и если новый хозяин Белого дома не воспылает внезапной любовью к Ирану, сняв с него все санкции, то цена на «чёрное золото» вырастит. В купе с рекордно высокой ценой на газ — это приведёт к укреплению рубля. Правда всё это возможно лишь в том случае, если США вплотную займутся своими внутренними проблемами, и хоть на какое-то время оставят мечты о мировом господстве. Если же, внешняя политика станет для нового президента Соединённых Штатов превалирующей, то вполне можно ожидать и новых антироссийских санкций, и усиления давления на Северный поток 2. Такие меры, несомненно, не могут не сказаться на российской валюте. Есть надежды Однако мрачный сценарий развития экономической ситуации вряд ли будет иметь место. Вторая волна коронавируса, скорее всего, заставит новоизбранного президента обратить свой взор на внутренние проблемы. Да и сам выборный процесс, ещё далеко не закончен. Впереди множество судов и оспаривания результатов. Накануне по штатам уже прокатилась первая протестная волна, и международные наблюдатели предсказывают США очень не лёгкие времена. Всё это противостояние, скорее всего, оттянет внимание американских властей от международной повестки. В любом случае, Трамп остаётся законно избранным президентом ещё до февраля, а значит, нам, вряд ли, стоит опасаться нового витка антироссийских санкций и ещё более жёсткого прессинга на «Северный поток 2». Скорее нужно обратить свой пристальный взор на Европу, где вторая волна коронавируса может стать последним гвоздём в крышке гроба экономики Евросоюза. В таком случае последствия выборов в президенты в США могут показаться всему миру просто детской шалостью.

