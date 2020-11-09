Александр Киктенко: Экономике России сильнее угрожает вторая волна коронавируса, а не выборы в США

Ситуация с ним пока такая же не определённая, как и с президентом. По прогнозам на сегодняшний день, большинство кресел останется за демократами, и, казалось бы, в случае победы Байдена, в США может установиться «демократическая гегемония», но на самом деле всё не так просто. Конгресс США система сложная, и превратить его в «ручного зверька» президента практически невозможно. Конечно, Байдену вряд ли будут объявлять импичмент, но любые его решения не будут приниматься автоматически. Их нужно будет проталкивать через бесконечные консультирования и переговоры. Именно поэтому большинство аналитиков не ждут от этих выборов ничего радикального.