Кризис в 2021 году не закончится: о перспективах российской экономики и прогнозах на восстановление рубля

То, что пандемия нанесла значительный ущерб экономике российского бизнеса, факт, ставший аксиомой последних месяцев. Бюджеты, как регионов, так и всей страны не досчитались миллиардов рублей. Более актуальная тема сейчас – прогнозы о том, как быстро экономика России восстановиться после кризиса. Об этом – в интервью директора казначейства РГС Банка Владимир Волков. - Станет ли курс рубля еще значительнее снижаться по отношению к доллару и евро в 2021 году? Или стоит ждать укрепления? - Неоспорим факт того, что пандемия негативно влияет на мировую экономику в общем и российскую, в частности. Пока перспективы и временные рамки ее окончания непонятны, в связи с чем перспективы национальной валюты представляются туманными, а существенное укрепление ниже уровня 70 руб. за долл. США маловероятным. - Действительно ли, что рубль сегодня недооценен? - Принимая во внимание стоимость энергоносителей и динамику мировой экономики, рубль представляется справедливо оценённым в диапазоне 74-77 руб. за долл. США. - От каких факторов будет зависеть курс российской валюты в 2021 году? - Курс рубля в 2021 будет зависеть от таких факторов, как период окончания пандемии, развитие мировой экономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов на международных финансовых рынках. - Когда экономика страны полностью или хотя частично оправится от коронавирусных последствий? - Дать прогноз по поводу сроков выхода экономики России из экономического кризиса, пока довольно проблематично. Так как никто на сегодня не может оценить даже примерные сроки окончания пандемии в мировом и общероссийском масштабе. Есть статистика ВОЗ, говорящая о том, что естественный иммунитет начинает противостоять инфекции после того, как 30% популяции переболело и выработало антитела. Можно посчитать абсолютное значение переболевших, но надо также принимать во внимание скорость и волнообразность данного процесса. Мировую экономику и цены на нефть – важные влияющие на Россию внешние факторы – тоже ожидают непростые времена. Восстановление мировой экономики после коронавирусного кризиса может занять до пяти лет, российская экономика при условно пессимистичном сценарии, по оценкам экспертов, вернется к размеру, который она имела в 2019 году, примерно к концу 2022 года. - Когда восстановится уровень заработных плат и сократится количество безработных? Как ориентир, можно взять срок в 3 года (не ранее), в предвыборный 2024 год. - Стоит ли ждать, что кризис завершится в 2021 году? - Однозначно не стоит, наоборот, стоит готовиться к преодолению последствий текущей фазы​

