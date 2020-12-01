Кризис в 2021 году не закончится: о перспективах российской экономики и прогнозах на восстановление рубля

- Дать прогноз по поводу сроков выхода экономики России из экономического кризиса, пока довольно проблематично. Так как никто на сегодня не может оценить даже примерные сроки окончания пандемии в мировом и общероссийском масштабе. Есть статистика ВОЗ, говорящая о том, что естественный иммунитет начинает противостоять инфекции после того, как 30% популяции переболело и выработало антитела. Можно посчитать абсолютное значение переболевших, но надо также принимать во внимание скорость и волнообразность данного процесса.