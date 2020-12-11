Согласно нашим исследованиям, практически половина российских вкладчиков (44%) ничего не меняли в своем сберегательном поведении за последние 2 года. А каждый пятый (23%) пересмотрел свои предпочтения незначительно, открыв вместо привычного вклада, накопительного счета или дебетовой карты аналогичный продукт на более выгодных условиях. И только у трети опрошенных за последние два года приоритеты в выборе финансовых продуктов изменились более существенно. 16% респондентов отметили, что начали пользоваться новыми сберегательными инструментами, например, предпочли вкладу накопительный счет. 5% опрошенных стали больше делать накоплений в валюте, а 4% — в рублях. Еще 3% российских вкладчиков начали создавать мультивалютную сберегательную корзину. Часть респондентов (3%) приняли решение вложиться в акции и ценные бумаги, воспользовавшись инвестиционными вкладами или брокерскими продуктами. А 2% опрошенных изменили тактику сбережений, так как банковские продукты стали, по их мнению, невыгодными.