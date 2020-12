Уходящий 2020 год оказался крайне сложным для всех сфер экономики: выпадение доходов в бюджетах, сокращение рабочих мест, закрытие предприятий. Однако ущерб от пандемии еще будет раскрываться в полной мере. По прогнозам аналитиков, в 2021 году падение ключевых экономических показателей продолжится.

О том, каким оказался уходящий год для банковской отрасли, российской экономики в целом и на какие цели берут кредиты дальневосточники, беседуем с управляющим операционным офисом «Хабаровск» хабаровского филиала РГС Банка Алексея Бергрин. Какие отрасли больше всего пострадали от коронавирусных ограничений? Пандемия не оставила в стороне никого. Пострадали все по цепной реакции. Но первыми и наиболее уязвимыми оказались сферы торговли и услуг: рестораны, спортивные клубы, гостиницы, салоны красоты, торговые центры. В полной мере ощутили на себе удар те компании, которые специализируются на международных перевозках, проведении офлайн-мероприятий. ФНС России также включила в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу дополнительного негосударственного образования, стоматологическую практику, издание книг и газет. Согласно прогнозу Банка России, спад ВВП РФ в 2020 году составит 4-5%, а рост в 2021 году — 3-4%. Полное восстановление экономики страны до уровня перед пандемией наступит на ранее 2022 года. Согласны ли вы с этим утверждением? Мы разделяем прогноз Банка России, однако, с несколько большим пессимизмом, — по нашим оценкам падение ВВП произойдет на уровне 5-7% к концу года. Возможно и несколько более глубокое снижение ВВП, а для его роста в 2021 года пока нет вообще никаких предпосылок. Количество зараженных и умерших на текущий момент обновляет рекорды с пугающей популярностью изо дня в день. 2022 под большим вопросом, поскольку во многом зависит от итогов 2021, а это сейчас неизвестность. В рамках 2021 года некоторый рост экономики можно ожидать на фоне успешной массово вакцинации от коронавируса. Тем не менее, особого оптимизма ждать точно не стоит. Резюмируя вышесказанное, мы не предполагаем восстановления экономики России раньше конца 2022 — весны 2023 Наблюдается ли сейчас в декабре улучшение в динамике по количеству безработных, если сравнивать, например, с самым разгаром пандемии, который пришелся на май–июнь? По подсчетам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, количество безработных в России во время пандемии могло достигнуть рекордной отметки в 9,3 млн. человек или 12% от экономически активного населения. На сегодня предпосылок для улучшения ситуации на рынке мы не видим. Как вы можете оценить общие итоги 2020 года для банковской отрасли? Главной особенностью коронакризиса сал его глобальный масштаб. Российская банковская система подошла к нему в хорошей форме, но основным вопросом станет продолжительность и устойчивость негативных тенденций Банковский сектор в целом пока проходит этот год сравнительно успешно. Согласно данным Банка России в период с января по сентябрь 2020 года активы банков выросли почти на 8% и составили более 101 трлн. рублей. Объем кредитования граждан и компаний также показал рост на 10% и 8% соответственно. Запас капитала баков оценивается Банком России в 6 трлн рублей, что позволит списать 11% долгов банков без нарушения обязательных нормативов. Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2020 года, хоть и уменьшилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем в 2019 году (что логично в текущих реалиях), составила 1,2 трлн рублей. Но качество кредитного портфеля вызывает беспокойство. Банковский сектор сгруппировался и находится в ожидании роста невозвратов по кредитным портфелям. Победителем будет тот, кто лучше к этому подготовился и оценил свои портфели прагматично и консервативно. Россияне берут в долг все больше? Продолжится ли эта тенденция? Может ли это обернуться печальными последствиями для экономики? Спрос на кредиты был достаточным высокий по нескольким причинам. С одной стороны, смягчение денежно-кредитной политики Банка России и рекордно низкая ключевая ставка послужили катализатором снижения ставок по кредитам, повысив их доступность и подогрев спрос на кредиты со стороны граждан. Сегодня на рынке мы наблюдаем более чем привлекательные условия по кредитным продуктам, которыми платёжеспособное население готово воспользоваться как в рамках потребительского, так и в рамках ипотечного и автокредитования. Во-вторых, это ослабление национальной валюты и попытка россиян сохранить свои рублевые сбережения от девальвации, а соответственно, рост крупных покупок. С другой стороны, общая ситуация в экономике на фоне второй волны пандемии не способствует улучшению качества кредитного портфеля. В связи с этим последние месяцы многие банки корректируют свои скоринговые модели и учитывают тенденции кризисного времени, в том числе и по профилю потенциального заемщика. И на качество портфеля сейчас направлено внимание игроков рынка в связи с наличием предпосылок для его ухудшения на фоне второй волны пандемии. Поэтому кредиты выдаются весьма аккуратно, а темпы выдач как по стране в целом, так и в регионе в частности, демонстрируют снижение по сравнению с предыдущими периодами. Значительно ли выросла за год закредитованность россиян? По данным ЦБ РФ долговая нагрузка граждан планомерно растет со второй половины 2017 года с 8,7% до 10,9% на 1 апреля 2020 г. (процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства), что на текущий момент является историческим максимумом. Происходит это в основном за счет необеспеченных потребительских кредитов, где текущие значения близки к значениям кризисного 2014 г. Связано это в первую очередь с планомерным падением реальных доходов населения и его желанием сохранить привычный образ и уровень жизни в кризис. С чем РГС Банк столкнулся этом году? Для банка в целом год прошел неплохо. В связи со сменой бизнес-стратегии в 2019 году РГС Банк, став первым в России специализированным банком для автомобилистов и компаний из автобизнеса, вошел в период долгосрочной трансформации. Пандемия коронавируса, режим самоизоляции и карантинные ограничения, только ускорили процесс серьезных преобразований. В этом году мы продолжили перезапускать продуктовую линейку как для физических, так и для юридических лиц, увеличивая при этом долю продаж через цифровые каналы, запустили серию совместных программ с автопроизводителями, расширили партнерский пул, внедрили проекты по построению новой IT-архитектуры и инфраструктуры банка. Мы объявили о смене стратегии чуть более года назад, в феврале 2019 года. Кредитный портфель Банка на тот момент составлял 8 млрд рублей. По итогам 2019 года кредитный портфель Банка увеличился в 2 раза, а за 9 месяцев 2020 года вырос более чем трехкратно. По состоянию на 01.11.20 он составляет 57 млрд рублей. Наиболее значимые результаты удалось достигнуть в рамках стратегического направления развития — сегмента автокредитования, где мы показывали рост темпами, опережающими рынок. К 2022 году мы планируем войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования и стать лидером на российском рынке по выдачам автокредитов. В планах РГС Банка — построение функциональной экосистемы для клиентов-автомобилистов с широким ассортиментом банковских, инвестиционных, страховых и сервисных решений, которые могут понадобиться на любом этапе владения авто. В приоритете — цифровые носители услуг и каналы продаж. Что вы можете сказать о приоритетном для вам рынке автокредитования? Рынок автокредитования просел весной вместе с авторынком из-за закрытых салонов и остановленных производств во время карантинных ограничений. Вместе с возобновлением продаж автомобилей начала восстанавливаться и доля машин, проданных в кредит. Спрос также поддержали такие факторы, как обновленная государственная программа льготного автокредитования, по которой существенно улучшились параметры, и повышение доступности автокредитов на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. На сегодняшний день ставки по автокредитам находятся на минимальных уровнях, поэтому если рассматривать покупку автомобиля в кредит, то сейчас самое удачное время. При этом сейчас из-за нестабильного курса валюты и дефицита машин на складах дилеров потенциальные покупатели торопятся с принятием решения о покупке автомобиля, опасаясь роста ценника в рублях. Какие банковские продукты или технологии стали самыми востребованными, на ваш взгляд, в 2020 году? Одним из основных последствий пандемии и режима самоизоляции стал перевод значительной части финансовых операций в онлайн. Коронакризис заставил все банки без исключения пересмотреть пути и инструменты адаптации к новым реалиям, остро обнажив необходимость скорейшей диджитализации всех бизнес-процессов. Об этом долго и много говорили в последнее время со всех сторон. С приходом «коронакризиса» пришло время не рассуждать, а делать. В 2020 году клиенты РГС Банк, к примеру, реализовал онлайн-запись в отделения, мы предложили клиентам серию виртуальных карт, запустили дистанционные продажи серии банковских, страховых полисов и сервисных услуг на сайте. История с карантинными ограничениями скоро уйдет в прошлое, а банковский рынок только выиграет за счет скачкообразного развития цифровых технологий. Приведите, пожалуйста, аналитику по Дальнему Востоку, на что люди брали кредиты? В каком месяце зафиксировано наибольшее количество заявок? В РГС Банке на Дальнем Востоке больше всего кредитов было выдано в августе–сентябре, именно этот период оказался пиковым по обращениям граждан и выдачам, когда реализовался отложенный из-за первой волны пандемии спрос. При этом по кредитам наличными пиковым периодом в регионе оказался не только летний период, но и допандемийный март, когда люди на фоне экономической нестабильности пытались защитить свои сбережения от девальвации и совершали крупные покупки, в том числе с использование кредитных средств. Среди основных целей кредитования — ремонт, финансирование покупки автомобиля, рефинансирование, крупные бытовые покупки. По сравнению с прошлым годом цели существенным образом не поменялись, однако, доля рефинансирования имеющихся кредитов стала определенно выше. Вырос ли интерес к инвестиционным продуктам? Ответ однозначно да. В 2020 году сложилась уникальная ситуация на рынке депозитов. На фоне рекордно низких ставок по вкладам в последние месяцы на рынке наблюдается переток средств населения из классических вкладов в сберегательные продукты до востребования, где ставки выше, — например, на накопительные счета. Также клиенты начали более активно смотреть в сторону инвестиционных продуктов с целью не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Однако вклады до сих пор остаются традиционным и наиболее популярным инструментом сбережения, который выбирают большинство российских вкладчиков как основу для своего портфеля сбережений. Согласно нашим исследованиям, практически половина российских вкладчиков (44%) ничего не меняли в своем сберегательном поведении за последние 2 года. А каждый пятый (23%) пересмотрел свои предпочтения незначительно, открыв вместо привычного вклада, накопительного счета или дебетовой карты аналогичный продукт на более выгодных условиях. И только у трети опрошенных за последние два года приоритеты в выборе финансовых продуктов изменились более существенно. 16% респондентов отметили, что начали пользоваться новыми сберегательными инструментами, например, предпочли вкладу накопительный счет. 5% опрошенных стали больше делать накоплений в валюте, а 4% — в рублях. Еще 3% российских вкладчиков начали создавать мультивалютную сберегательную корзину. Часть респондентов (3%) приняли решение вложиться в акции и ценные бумаги, воспользовавшись инвестиционными вкладами или брокерскими продуктами. А 2% опрошенных изменили тактику сбережений, так как банковские продукты стали, по их мнению, невыгодными.

