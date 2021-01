Депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер рассказал, как он работает с людьми и с какими проблемами чаще всего к нему обращаются приморцы.

В этом году в адрес народного избранника поступило более 160 обращений и ни одно из них не осталось без внимания. — Игорь Владимирович, наступает канун Нового года — традиционное время подведения итогов. Этот год был омрачен пандемией и многое сделать не удалось по определению. Тем не менее, по-вашему, чем запомнился 2020, если рассматривать его в законотворческом смысле? — Да, действительно, история с коронавирусной инфекцией серьезно повлияла на все происходящие процессы. В связи с этим мы были вынуждены пересмотреть наш бюджет и предусмотреть дополнительные средства для социальной сферы и системы здравоохранения. Немаловажно и то, что дополнительные средства нам предоставил федеральный центр. Несмотря на довольно непростую ситуацию, в течение всего года Законодательное Собрание Приморского края работало на то, чтобы сделать жизнь приморцев лучше. Более того, этот год по количеству внеплановых заседаний, наверное, стал рекордным. Многие вопросы требовали дополнительного обсуждения и оперативного решения. Я считаю, что нам удалось выполнить все поставленные перед нами задачи в этот сложный период. Я рад, что главный финансовый документ Приморья из года в год продолжает получать социальную направленность. Считаю, что это — наше главное достижение. В нем особое место уделяется слабозащищенным слоям населения, что в нынешнее непростое время — настоящая победа. Общая сумма доходов у нас увеличилась на 568 млн рублей. Министерству здравоохранения направлены средства в объеме 1 млрд 43 млн рублей, в том числе на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, что, еще раз повторюсь, невероятно важно. Министерству строительства Приморского края направлен 1, 214 млрд рублей, в том числе на решение проблемы обманутых дольщиков. В недалеком будущем мы от этой проблемы уйдем полностью. Кроме того, выделены дополнительные средства на социальные контракты в рамках снижения бедности, а именно 64 млн рублей. Одно из последних решений — выделение средств в резервный фонд Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. — Расскажите, как велась работа с обращениями граждан, сколько их обычно поступает за месяц/год? С какими проблемами и просьбами обращаются? — Что касается обращений в мой адрес, то за год их поступило более 160. Это существенно больше, чем в прошлом году. Более того, каждый год по количеству обращений граждан опережает предыдущий. Что касается характера обращений, то большинство из них традиционно касаются ЖКХ, дорог, транспорта, социального обеспечения. Очень часто обращения приходят не по адресу, но мы всегда готовы помочь в решении проблем граждан. Вообще, хочу сказать, что этот год был очень сложным, и мы с коллегами сами включались в работу, не дожидаясь каких-либо просьб. В первую очередь я говорю о медицинских работниках, трудящихся по всему краю в тяжелейших условиях. Вместе со спикером краевого парламента А. И. Роликом, мы обеспечили врачей Артема термокостюмами, чтобы в авральных условиях им работалось максимально комфортно. Традиционно к нам обращались представители ряда общественных организаций. Мы не первый год успешно сотрудничаем с Советом ветеранов, обществом матерей, обществом инвалидов. У нас сложились плотные дружеские отношения со школами г. Артема. В этом году мы вручили им бесконтактные термометры и бесконтактные аппараты для санитарной обработки рук. В одной из школ мы помогли с ремонтом спортивного зала. Еще одно важное событие — асфальтирование дороги на ул. Кирова по просьбе местных жителей. Эти работы я полностью провел за свой счет. В этом году мы оказывали помощь в проведении целого ряда мероприятий в Михайловском районе, например, конкурс патриотической песни «Афганский ветер», акция «Помоги собраться в школу», конкурс «Супер мама». Ну и, конечно, как и в предыдущие годы, я продолжу свою личную инициативу — вручение сладких новогодних подарков детям на территории избирательного округа, это около 1000 подарков. — Как часто Вы встречаетесь с гражданами, ведете ли вы личный прием? Где? — Прежде всего хочу сказать, что прием граждан и работа с их обращениями — одна из основных задач депутата любого уровня. Ведь обращаются к нему именно те люди, которые живут на его избирательном округе, за который он ответственен. Мой избирательный округ — это весь Михайловский район, часть Артемовского городского округа, часть Шкотовского района и часть Уссурийского городского округа. На каждой территории у меня есть помощники, работают 3 приемные. В Артемовском городском округе моя депутатская приемная ведет прием граждан каждый четверг с 14 до 17 часов по адресу: улица Кирова, д. 9/1, каб. 5. В Михайловке — на улице Красноармейской, 16а в приемная партии «Единая Россия», в п. Штыково, — улице Строителей, д. 19, каб. 19. Кроме того, прием граждан мы организуем и в приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. В связи с коронавирусной инфекцией, с марта наши приемные работали в онлайн-режиме и продолжают работать в таком формате в настоящее время. Мы принимаем обращения через электронную почту, все виды мессенджеров, а также по телефону. Фото: из личного архива героя публикации — Расскажите, пожалуйста, о наказах избирателей на будущий год. Что население территорий, которые вы представляете в краевом парламенте определило для себя в качестве приоритета на 2021 год? — Как и в предыдущие годы, основной приоритет — ремонт дорог. Коротко пройдусь по каждой территории моего избирательного округа, где будут проведены работы. В Артеме жители попросили провести ремонт дорог улицам Кирова и Бабушкина. Общая стоимость работ составила более 25 млн рублей. В Михайловском районе будет проведена реконструкция полотна в нескольких населенных пунктах — Ивановке и Михайловке. Общая сумма работ - более 10 млн рублей. Что касается Уссурийского городского округа, то там ремонт дороги в п. Воздвиженка, а в Шкотовском районе будет произведен капительный ремонт столовой и пищеблока МБОУ СОШ № 29 в с. Центральное. Общая сумма работ на 2020 год по наказам избирателей на всем избирательном округе составляет 41 227 000 рублей. — Будем признательны, если расскажите, над какими проектами сегодня работаете? Какие планы у Вас на будущее, относительно своей депутатской деятельности? — Моя главная задача на будущее — успешно работать на благо развития Приморского края и его жителей. Думаю, что здесь у всех депутатов Законодательного Собрания позиция одинаковая. Всех жителей моего избирательного округа я благодарю за успешную совместную работу и надеюсь на плодотворную совместную работу в будущем. Фото: из личного архива героя публикации Ольга ИЛЬЧЕНКО

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter