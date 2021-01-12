— Что касается обращений в мой адрес, то за год их поступило более 160. Это существенно больше, чем в прошлом году. Более того, каждый год по количеству обращений граждан опережает предыдущий. Что касается характера обращений, то большинство из них традиционно касаются ЖКХ, дорог, транспорта, социального обеспечения. Очень часто обращения приходят не по адресу, но мы всегда готовы помочь в решении проблем граждан. Вообще, хочу сказать, что этот год был очень сложным, и мы с коллегами сами включались в работу, не дожидаясь каких-либо просьб. В первую очередь я говорю о медицинских работниках, трудящихся по всему краю в тяжелейших условиях. Вместе со спикером краевого парламента А. И. Роликом, мы обеспечили врачей Артема термокостюмами, чтобы в авральных условиях им работалось максимально комфортно. Традиционно к нам обращались представители ряда общественных организаций. Мы не первый год успешно сотрудничаем с Советом ветеранов, обществом матерей, обществом инвалидов. У нас сложились плотные дружеские отношения со школами г. Артема. В этом году мы вручили им бесконтактные термометры и бесконтактные аппараты для санитарной обработки рук. В одной из школ мы помогли с ремонтом спортивного зала. Еще одно важное событие — асфальтирование дороги на ул. Кирова по просьбе местных жителей. Эти работы я полностью провел за свой счет. В этом году мы оказывали помощь в проведении целого ряда мероприятий в Михайловском районе, например, конкурс патриотической песни «Афганский ветер», акция «Помоги собраться в школу», конкурс «Супер мама». Ну и, конечно, как и в предыдущие годы, я продолжу свою личную инициативу — вручение сладких новогодних подарков детям на территории избирательного округа, это около 1000 подарков.