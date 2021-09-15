— История президентских грантов для нас не сразу началась с успеха. Руководителем грантовых проектов у нас является Игорь Нургалиев. Несколько раз поданные заявки отклонялись. Но в 2018 году наша организация выиграла грант — и на эти средства была создала краеведческая экспозиционная площадка «Переселенцы». Мы сделали реконструкцию крестьянской избы второй половины 19 века на территории исторического парка «Пограничная площадь». Сам парк был построен чуть раньше, в 2013–2014 году на средства гранта фонда Владимира Потанина, полученного в результате победы в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». «Изба переселенцев», как ещё называют эту площадку, стала окошком в мир старинной славянской культуры. Здесь можно познакомиться с ушедшим в прошлое бытом 19-го века. В 2019–2020 годах на средства очередного президентского гранта в селе Боец Кузнецов Партизанского района был создан сельский клуб «Палеодеревня». Для этого понадобилось серьёзно реконструировать и отремонтировать одно из зданий заброшенной воинской части. Клуб стал центром притяжения для местных школьников, для них там регулярно проводятся различные мероприятия, мастер-классы, встречи.