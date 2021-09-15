Расскажите, как и когда организация «Клио» начала заниматься краеведческой научно-исследовательской работой?
— Название «Клио» можно расшифровать как «Клуб любителей истории Отечества». Нельзя сказать, что в какой-то определённый день организация собралась и сказала: «А давайте мы будем изучать историю Приморья!». Скорее, произошло наоборот: изучая историю, несколько человек вышли на уровень от простого кружка к организованной структуре. Наша организация изначально создавалась как сообщество людей, заинтересованных исследованиями, поисками, научной работой. Она вобрала в себя и кружок «Клио», существовавший при находкинском городском музее ещё в 90-е годы, и кружок «Юный археолог» центра детского и юношеского туризма и экскурсий. С 1998 года начались археологические работы на средневековом Екатериновском городище. Эта экспедиция собрала и объединила любителей истории. Уже на 4-й сезон детского археологического лагеря «Новочжурчжэньск» в 2001–м году была зарегистрирована Находкинская общественная молодёжная организация — НОМО «Клио». Так как она была создана краеведами, то вполне логично, что основным видом деятельности организации стало краеведение во многих его проявлениях: занятия, лекции, походы, экспедиции, музейно-экспозиционная работа, экскурсии, конференции, краеведческие проекты.
— Кто ваши постоянные партнёры?
— Постоянными партнерами «Клио» можно назвать два муниципальных учреждения — Музейно-выставочный центр Находки и городской Дом детского и юношеского туризма и экскурсий. Во взаимном сотрудничестве каждый из партнёров находит решение каких-то задач, которые трудно решить в одиночку. Музейно-выставочный центр находит в «Клио» активных искателей, исследователей истории, Дом детского туризма — педагогов и учащихся. Команда «Клио» помогает реализовать идеи и задумки, которые, не будь этого партнёрства, осуществить было бы или невозможно, или очень трудно.
— Вы несколько раз выигрывали президентские гранты. Расскажите вкратце о грантовых проектах.
— История президентских грантов для нас не сразу началась с успеха. Руководителем грантовых проектов у нас является Игорь Нургалиев. Несколько раз поданные заявки отклонялись. Но в 2018 году наша организация выиграла грант — и на эти средства была создала краеведческая экспозиционная площадка «Переселенцы». Мы сделали реконструкцию крестьянской избы второй половины 19 века на территории исторического парка «Пограничная площадь». Сам парк был построен чуть раньше, в 2013–2014 году на средства гранта фонда Владимира Потанина, полученного в результате победы в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». «Изба переселенцев», как ещё называют эту площадку, стала окошком в мир старинной славянской культуры. Здесь можно познакомиться с ушедшим в прошлое бытом 19-го века. В 2019–2020 годах на средства очередного президентского гранта в селе Боец Кузнецов Партизанского района был создан сельский клуб «Палеодеревня». Для этого понадобилось серьёзно реконструировать и отремонтировать одно из зданий заброшенной воинской части. Клуб стал центром притяжения для местных школьников, для них там регулярно проводятся различные мероприятия, мастер-классы, встречи.
Третьим проектом, реализуемым «Клио» на средства президентских грантов, станет Медиацентр «Древние цивилизации Приморья». Этот проект — соприкосновение традиционного краеведения и новых цифровых технологий. Подростков не так-то просто привлечь к исследовательской работе. Но может быть, уроки краеведения станут интересны современным школьникам, если они созданы самими школьниками? Медиацентр «Древние цивилизации Приморья» станет порталом, где увлечённые историей края школьники могут проявить свои творческие и исследовательские способности, создав и опубликовав экскурсии, уроки, видео-рефераты или просто ролики на историко-краеведческие темы. Этими материалами для своей работы могут воспользоваться и педагоги школ, учреждений дополнительного образования Приморья.
— У вас ведь в работе одновременно несколько проектов?
— Да, таких проектов сейчас пять. Помимо создания Медиацентра «Древние цивилизации Приморья» на средства президентского гранта, мы работаем над подготовкой краеведческого марафона «Пережившее века — сохраним!», получившего субсидийную поддержку департамента внутренней политики Приморского края. Это будет серия краеведческих мероприятий для школьников. Кроме того, мы получили краевую субсидию на создание «Клуба лидеров НКО», где активисты могли бы обмениваться опытом и помогать друг другу осуществлять разнообразные социально значимые проекты. Также мы сами готовы проводить консультации для лидеров и активистов некоммерческих организаций Находки в рамках «Школы НКО» — этот проект поддержала администрация Находкинского городского округа. И, наконец, наш пятый проект — «Спортивная поляна», победивший в конкурсе транспортной компании FESCO «Море возможностей» — мы взялись создать спортивную площадку рядом с сельским клубом в селе Боец Кузнецов.
— Сколько школьников вы планируете охватить проектом «Древние цивилизации Приморья»?
— Хотелось бы, чтобы участие в нашем проекте приняла каждая школа Приморского края. Ведь у нас вблизи буквально каждого населённого пункта, а то и прямо в границах его территории имеются древние археологические памятники. В этом смысле Приморский край занимает в стране лидирующие позиции по их количеству на единицу площади. Нам очень завидуют археологи из центральной России: многие объекты отлично сохранились и при этом почти не исследованы, хотя очень информативны. Нужно не только изучать, но и популяризировать это наследие, гордиться им, научиться использовать в туристских и образовательных целях.
— Когда на YouTube можно будет увидеть ролики, сделанные школьниками в рамках проекта?
— Сейчас до 15 сентября идёт регистрация участников конкурса проекта «Древние цивилизации Приморья». Участниками могут стать школьники из любых районов и городов Приморского края. Мы со своей стороны готовы помогать тем, кто захочет участвовать в конкурсе. У нас запланированы бесплатные консультации с археологами, краеведами, сотрудниками музеев, мастер-классы с телевизионщиками, экскурсии на археологические памятники. Также «Клио» и её партнёры готовы предоставить для съёмок исторические костюмы, изготовленные по заказу в разные годы. К началу марта 2022 года мы подведём итоги конкурса видеороликов или видеосюжетов, присланных участниками. После этого оценку проделанной работе смогут дать не только эксперты конкурса, но и зрители, голосуя за тот или иной сюжет на YouTube-канале. Главными критериями должны стать достоверность исторических процессов, информативность и интересная подача для их восприятия.