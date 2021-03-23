Ольга Романова: «Доверие ребенка нельзя завоевать, вы же не на войне»

По поводу ювенальной юстиции я предлагаю составить отдельный разговор. Здесь очень важно разобраться с мифами и стереотипами, со страхами и домыслами. И важно посмотреть, что же это за механизмы такие, в каком случае они применяются и почему являются оптимальным способом решить какую-то задачу по защите прав детей. Например, защите права на жизнь. Надо ли соседям обращаться в полицию, в случае если ребенка регулярно бьют и его некому защитить? Полиция по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства — все это элементы системы ювенальной юстиции. Как и службы примирения или медиации, которые сейчас так необходимы в образовательных организациях.