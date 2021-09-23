— Наш проект называется «В бурю лишь крепче руки», он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Мы занимаемся с детьми из коррекционной школы-интерната города Находки. Сначала, в марте, когда было ещё холодно, мы начали проводить лекционные занятия — рассказывали, что такое спортивный туризм, как собраться в поход, выбрать место для палатки, поставить бивуак, как нужно себя вести на воде. Также занимались в спортзале — показывали ребятам, как вязать морские узлы, даже учили технике альпинизма. В походах могут быть разные ситуации, и умение обращаться со страховкой всегда пригодится. С наступлением тепла стали вывозить ребят на озёра, реки, на море. Они учились держаться в каяке, грести, и даже освоили эскимосский переворот. Важно было, чтобы они побороли страх — и это удалось. Хотя с самого начала мы взяли в проект только тех, кто сам хотел заниматься, около 35 человек.