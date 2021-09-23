Решить эту проблему в масштабах хотя бы одного города взялся спортивно-туристический клуб «Каяк Находка». Директор клуба Светлана Шаньгина рассказала «Золотому Рогу», как из обычной спортивно-походной деятельности возник важный социальный проект, выигравший президентский грант в начале 2021 года.
— Светлана, как давно существует ваш спортивно-туристический клуб?
— Официально мы зарегистрировались как автономная некоммерческая организация полтора года назад, а вообще клуб возник около двух лет назад, в 2019 году. Собралось несколько единомышленников — мы ходили в походы, участвовали в сплавах и соревнованиях, а потом решили создать свой клуб, чтобы дальше развиваться.
— Сколько человек у вас в клубе?
— Сейчас у нас занимается 35 детей, и в октябре мы будем делать новый набор. Есть и взрослые — мы предоставляем возможность попробовать разные виды каяков: маленькие, прогулочные, морские. Ну, а потом человек выбирает себе лодку по душе, или даже приобретает собственный каяк — и присоединяется к нашим водным походам.
— Сообщества каякеров в Приморье стали возникать совсем недавно. Вы уверенно чувствуете себя в этом направлении?
— Так получилось, что мы сдружились с ребятами из Владивостока, которые развивают спорт на каяках. Море у нас в Приморье одно, да и речки тоже. И мы, участвуя в общих соревнованиях, иногда были задействованы в их организации — ставили дистанцию на реке Партизанская, помогали в судействе. Весной мы выезжаем сплавляться на реку Тигровая. То есть, можно сказать, серьёзно погрузились в это направление.
— Ну, а игра в кануполо для вас тоже уже не новинка?
— Мы уже несколько раз участвовали в таких играх — год назад на Штыковских прудах, а затем ещё и в Хабаровске, где в конце февраля проводилась так называемая «Ночь кануполо». Сейчас ночные мероприятия становятся трендом — вот и хабаровчане уже не первый раз устраивают соревнования в таком формате, проводя их в бассейне.
— С какого возраста вы принимаете в клуб?
— Начинать заниматься можно уже с 10 лет, ну, а верхний порог не ограничен, если у человека есть желание и позволяет здоровье. При этом уметь плавать необязательно — мы готовы научить. Так, один из мальчиков, пришедших к нам из коррекционного интерната, сразу сказал, что не умеет плавать. И вот, спустя несколько месяцев занятий он уже плавает. Конечно, все дети выходят на воду только в спасательных жилетах — это средство здорово помогает держаться на воде. Утонуть в жилете невозможно.
— Расскажите о вашем грантовом проекте подробнее.
— Наш проект называется «В бурю лишь крепче руки», он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Мы занимаемся с детьми из коррекционной школы-интерната города Находки. Сначала, в марте, когда было ещё холодно, мы начали проводить лекционные занятия — рассказывали, что такое спортивный туризм, как собраться в поход, выбрать место для палатки, поставить бивуак, как нужно себя вести на воде. Также занимались в спортзале — показывали ребятам, как вязать морские узлы, даже учили технике альпинизма. В походах могут быть разные ситуации, и умение обращаться со страховкой всегда пригодится. С наступлением тепла стали вывозить ребят на озёра, реки, на море. Они учились держаться в каяке, грести, и даже освоили эскимосский переворот. Важно было, чтобы они побороли страх — и это удалось. Хотя с самого начала мы взяли в проект только тех, кто сам хотел заниматься, около 35 человек.
— Кто входит в команду проекта?
— В команде два спасателя первого класса — Валерий Шаньгин и Сергей Бородулин. Они проводят тренировки, следят за безопасностью детей на воде. Также в организации мероприятий нам помогает Евгений Фёдоров, он член нашего клуба. Есть врач, которая всегда присутствует на соревнованиях. Ну и, конечно, мы ценим волонтёрскую поддержку других участников клуба старшего возраста.
— Что говорят дети о занятиях?
— Им очень нравится! И они всегда ждут следующих занятий и мероприятий с нетерпением, пишут об этом в коллективном чате.
— Чем участники клуба будут заниматься зимой, после завершения проекта и водного сезона?
— Недавно у клуба появилось помещение — его нам выделила на безвозмездной основе администрация Находки. Сейчас мы своими силами ремонтируем его. Ну, а зимой будем собираться там, смотреть видео о летних соревнованиях, пить чай и готовиться к походам: ходить на водопады и в горы можно в любое время года!