Политолог Павел Наливайко — об эффективности муниципальных глав и экологическом экстремизме

Политика — дело тонкое. Чтобы добиться успеха на этом поприще необходимо быть талантливым стратегом и предугадывать многие вещи наперёд. Однако далеко не всем это удаётся — и такие политики отправляются на периферию.

О том, как добиться влияния в этой сфере, какими станут выборы-2021 и кто провоцирует конфликты между Олегом Кожемяко и Юрием Трутневым, рассказал политолог Павел Наливайко. - В декабре опубликован результат исследований Центра перспективных управленческих решений, из которого следует, что отмена прямых выборов мэров стране продемонстрировала свою неэффективность. Как вы оцениваете муниципальную реформу в случае с приморскими градоначальниками? - В политической плоскости вопрос эффективности — двоякий. С одной стороны, повсеместное введение процедуры назначения глав представительными органами позволило отодвинуть на второй план, либо вовсе исключить конфликты между руководителями муниципальных образований и региональными властями. Мы прекрасно помним, насколько эта проблема проявила себя в период Владимира Миклушевского, когда большая часть территорий была несогласна с политикой губернатора. Уже другой вопрос — справедливо это было или нет. Большую часть конфликтов приходилось тушить уже следующим главам региона — Андрею Тарасенко и Олегу Кожемяко. И некоторые конфликты только сейчас подошли к завершению. Потребовалось порядка пяти-шести лет, чтобы их устранить. С точки зрения управляемости, конечно, губернаторам стало работать проще. Но с точки зрения качества новых управленцев, конечно, ситуация местами ухудшилась. В первую очередь это касается крупных городов и районов. Мы прекрасно видим, что в Приморье есть территории, где мэры воспринимают назначение и согласование как некий карт-бланш со стороны главы региона и не продумывают свою локальную политику, которая могла бы и заметно упростить коммуникацию с элитами, и значительно повысить эффективность управления. С негативной стороны можно выделить ситуацию во Владивостоке. Мы видели, что команда Олега Гуменюка самоустранилась в период ледяного дождя, когда мэр, болея коронавирусом, не мог включиться в ситуацию. В тот момент его заместители оказались на периферии, хотя от них требовалась максимальная погружённость. Есть вопросы и к главе Хасанского района, Степанову, который сейчас фактически досиживает на своём посту до пенсии. Он неоднократно попадал в скандалы, что сказывается на ситуации в Хасанском районе как с политической точки зрения, так и с криминальной. Нет полноценного хозяйственника и управленца, который мог бы координировать все вопросы. В качестве позитивного примера можно отметить главу Артёмовского городского округа — Вячеслава Квона. Мне симпатично, как человек выстраивает свою работу, какую команду он формирует. Тот же кейс с ледяным дождём показал, насколько артёмовцы были готовы к катаклизму. И здесь институт назначения не отразился на эффективности работы мэра. Но это скорее исключение, если смотреть на все 34 муниципальных округа Приморья. - В Приморье уже стартовала подготовка к выборам-2021. И у приморских властей пока что не самый выгодный расклад: коронавирус, последствия ледяного шторма рискуют давать о себе знать еще долгое время. Как эти моменты повлияют на выборный процесс? - 2021-й действительно будет годом социально-экономического «похмелья». В Приморье, понятное дело, имиджевым щитом для власти является персона губернатора, который за счёт собственной вовлечённости в решение региональных проблем и сформированного имиджа защитника для жителей региона эти аспекты берёт на себя и пытается максимально сгладить. Поэтому в данной ситуации нельзя сказать, что власть в Приморье сильно потеряла. Думаю, что на позициях партии власти это также не отразится негативно, поскольку она в данном случае скоординирована с Олегом Кожемяко, который уже год возглавляет региональную ячейку. Я не испытываю иллюзий по поводу кандидатов, которые планируют идти на выборы в следующем году. У нас по-прежнему существует проблема с уровнем политической культуры среди кандидатов и действующих политиков. В том числе с точки зрения подготовки к грядущим выборам. Кандидаты предпочитают включаться в процесс за несколько месяцев, хотя было бы логично выстраивать работу по американскому сценарию, когда ты начинаешь работать с избирателями за несколько лет до начала кампании. Поэтому, думаю, будет набор неких популистских лозунгов со стороны лидеров всех партий. Но это никак не отразится на реальном качестве избирательных кампаний и их последствий после прихода кандидатов к власти. Увы, это проблема, но я думаю, она не будет решена в этом избирательном цикле. Полагаю, здесь региональным властям следует решить вопрос качества работы региональных законодателей, который сейчас стоит достаточно остро. - В этом году изменилась процедура проведения выборов: голосовать теперь можно три дня вместо одного. На ваш взгляд, каким политическим силам данное нововведение может быть выгодно? И стоит ли ждать других нововведений перед кампаниями 2021-го года? - Любая политическая партия в рамках подготовки к выборам работает на мобилизацию своего электората. Если раньше они собирали людей для голосования в один день, то сейчас — в несколько. Партии, которые раньше были знакомы с досрочным голосованием, особой разницы не почувствовали. С их стороны я не увидел смены тактики. Конечно, такой формат неудобен для оппозиционных партий, особенно для КПРФ, которая на последних выборах старалась привлечь жителей голосовать в единый день. Ошибочность и закостенелость подобных убеждений не позволила им в этом году проявить себя. Мы следили за выборами в Иркутской области, где коммунисты совершили ошибку, сделав акцент на единый день голосования, пропустив тем самым два предшествующих дня. Эта же история будет повторяться и в новом избирательном цикле. Но масштабных нововведений мы не ожидаем, поскольку избирательная система достаточно устойчива. Резкие движения в рамках цикла-2021 будут лишними в плане стабильности системы и возможности контроля за ней. - Год назад партию власти в Приморье возглавил губернатор Олег Кожемяко. Удалось ли ему улучшить позиции «Единой России» в крае? - Олег Кожемяко действительно стал своеобразным спасителем для приморских единороссов. Последние несколько лет партия находилась на периферии общественно-политической жизни, была отстранена от решения региональных проблем. Сейчас губернатор развернул её в сторону людей. История с пандемией позволила «Единой России» произвести своеобразный ребрендинг, в том числе за счёт оказания людям помощи в полях. И на фоне пассивности других партий единороссам удалось если и не улучшить свои позиции, то не растерять существующие. В будущем избирательном цикле партия по-прежнему будет фаворитом. Учитывая, что на уровне регионального парламента планируется изменение пропорции в сторону мажоритарной системы, партия сделает ставку на одномандатные округа. - В медиа можно встретить немало вбросов о конфликтах губернатора Олега Кожемяко с полпредом Юрием Трутневым. Один из тезисов — Кожемяко метит на место Трутнева. Как считаете, кто и зачем это делает? - Это, можно сказать, универсальная лакмусовая бумажка, которую используют для того, чтобы уколоть либо Трутнева, либо Кожемяко. Наглядно это вновь проявилось во время ликвидации последствий ледяного дождя, когда Юрия Петровича и Олега Николаевича пытались столкнуть лбами, заявляя то об отправке в отставку одного, то второго. Всё это даже не слухи, а сигналы со стороны тех или иных ФПГ. Кожемяко прекрасно понимает действующие в нынешней политической системе правила игры. И он осознаёт, что такие кадровые решения принимает у нас в стране один человек. И Кожемяко не переступает невидимую грань, которая позволяет ему поддерживать не только неплохие взаимоотношения с Трутневым, но и оставаться на хорошем счету в Москве. Как показали недавние события, у федерального центра нет вопросов к Кожемяко, даже несмотря на попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в Приморье, ударить по губернатору. Конфликта между полпредством и правительством Приморья при нынешних руководителях быть не может. Могут быть локальные вопросы, но это всё далеко от реального противостояния. - В Приморье достаточно актуальна тема экологических протестов. Можно ли говорить о том, что она влияет и на политическую повестку? На ваш взгляд, стоит ли ждать в следующем году кандидатов в депутаты, которые захотят «подняться» на этой теме? - Я бы сказал, в Приморье актуальна тема экологического шантажа с перекосом в сторону экологического экстремизма. Я имею в виду целенаправленные попытки срывов различных инвестпроектов, общественных слушаний и обсуждений. Это делается на системной основе, что не располагает инвесторов к работе в Приморье. Эта проблема касается не только Приморья, но и других регионов Дальнего Востока и России. В Приморье эта история разрослась. В Находке в последние годы профессиональные экоактивисты вывели свою деятельность в некое финансовое поле, шантажируя те или иные компании. Есть и другие муниципалитеты: Большой Камень, Фокино, Хасанский район, Надеждинский район. Проблема носит системный характер и в следующем году представители как системной, так и несистемной оппозиции будут использовать данную повестку в своих целях. Анна САТИМОВА

