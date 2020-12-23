Политолог Павел Наливайко — об эффективности муниципальных глав и экологическом экстремизме

Я не испытываю иллюзий по поводу кандидатов, которые планируют идти на выборы в следующем году. У нас по-прежнему существует проблема с уровнем политической культуры среди кандидатов и действующих политиков. В том числе с точки зрения подготовки к грядущим выборам. Кандидаты предпочитают включаться в процесс за несколько месяцев, хотя было бы логично выстраивать работу по американскому сценарию, когда ты начинаешь работать с избирателями за несколько лет до начала кампании. Поэтому, думаю, будет набор неких популистских лозунгов со стороны лидеров всех партий. Но это никак не отразится на реальном качестве избирательных кампаний и их последствий после прихода кандидатов к власти. Увы, это проблема, но я думаю, она не будет решена в этом избирательном цикле. Полагаю, здесь региональным властям следует решить вопрос качества работы региональных законодателей, который сейчас стоит достаточно остро.