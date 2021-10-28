«Это не арифметика»: о финансовой грамотности в современном мире

Если же человек понимает, что не сможет погасить свои долги в срок и его имущества и доходов не хватит на удовлетворение требований кредиторов, он может объявить о банкротстве. Признание гражданина банкротом возможно в судебном порядке, причём эта процедура платная. Могу предположить, что для человека, который решился на такой шаг, цена вопроса существенна. Но если вы задолжали от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и вам нечем их гасить, можно объявить себя банкротом бесплатно через МФЦ. Правда, при условии, что судебные приставы уже пытались взыскать с вас эти долги, но не нашли имущества, за счёт которого можно было бы их погасить. Важно, чтобы в этот момент ни один из кредиторов не инициировал в отношении вас новое исполнительное производство. Статус банкрота даётся на пять лет.