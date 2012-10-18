Депутаты определят размер госпошлины за регистрацию собственности на недвижимость в составе ПИФа

Законопроектом предлагается уточнить положения подпунктов 221 и 25 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса РФ, установив единый размер государственной пошлины (15000 рублей) за регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (приобретаемое для включения в состав паевого инвестиционного фонда), ограничения (обременения) этого права или сделок с данным имуществом, в том числе и на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.