В Приморском крае инициативная группа "ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ" привезла новогодние подарки в приют бездомных животных

«Новый год должен быть не только у людей, поэтому мы решили порадовать подарками и наших четвероногих питомцев, а также их хозяйку - Зою Георгиевну», - рассказала лидер группы, Оксана Кудашова. Загрузив шесть машин кормами, консервами, крупами, мисками, ветошью и теплыми одеялами, ребята приехали в приют. Хозяйка была очень рада гостям, поскольку запасы, привезенные ранее, были на исходе. В прошлую поездку группа привозила грузовик стройматериалов для строительства забора, и теперь они с гордостью любовались новым прочным сооружением.