Российский бизнес распробовал дальневосточную рыбодобычу

Этой сделкой планы РМД не ограничиваются. В ближайшее время могут обрести новых собственников ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз». Интерес РМД к этим компаниям заключается не только в наличии квот. Сахалинцы интересны тем, что у них есть флот, в котором нуждается «Русское море». Речь идет о стрекодерах, которые почти 5 лет находились на «отстое» в порту Пусан, так как компания была должна за них Внешэкономбанку. Суда находились под арестом, и только недавно этот застарелый конфликт разрешился. Тем не менее долг этой компании за суда перед финансистами более 100 млн, и видимо, эта кредиторская задолженность и войдет в конечную стоимость сделки. Можно не сомневаться, что если сахалинские стрекодеры придут в РМД, то после модернизации помогут новому рыбному гиганту осваивать квоты во всех ее компаниях, работающих не только в Дальневосточном бассейне, но и в Атлантике, где РДМ также планирует закрепиться.