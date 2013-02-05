Российский бизнес распробовал дальневосточную рыбодобычу

Приобретение ООО «Русское море - добыча» (РМД) двух приморских рыбодобывающих компаний - ТУРНИФ и «Интрарос» - за $350 млн можно считать первым шагом к консолидации водных биологических ресурсов за российским бизнесом.
Завершение этой и проведение других подобных сделок, включая покупку ряда активов компанями, проходят на фоне двухгодичной кампании по отстаиванию стратегических интересов России в обеспечении своей продовольственной безопасности. При этом есть еще один важный момент - эксперты отмечают, что российский рыбодобывающий сектор стал интересен крупным инвесторам. А это происходит только в том случае, когда бизнес выходит из тени и становится прозрачным и понятным для финансистов.
О завершении сделки по покупке ООО «Русское море - добыча» (РМД; имеет одних и тех же акционеров, что и ГК «Русское море», но в группу не входит) рыбодобывающих ЗАО «Интрарос» и ОАО «ТУРНИФ» представители РМД официально сообщили две недели назад. По словам пиар-директора группы компаний «Русское море» Ильи ВЛАСЕНКО, идут переговоры о приобретении еще нескольких предприятий.
Эксперты отмечают, что «Русское море - добыча» приобрело не только сырьевой актив (компании имеют право добывать ежегодно чуть более 100 тыс. тонн морских биоресурсов). В последние годы тандем компаний ТУРНИФ-«Интрарос» под управлением бизнесмена Григория АБОВСКОГО демонстрировал отличные производственные показатели. В среднем общая сумма выпуска товарной продукции составляла 1,8 млрд рублей. Чистая прибыль компаний не опускалась ниже 400 млн рублей. Рентабельность бизнеса доходила до 30%. Для сравнения многие другие рыбодобывающие не дотягивают и до 10%. ТУРНИФ показал, что, изменив стратегию развития компании, можно зарабатывать не только на продаже рыбопродукции, но и на дальнейшей продаже бизнеса крупным инвесторам. Причем для этого необходимо решить всего несколько основных задач. Оптимизировать издержки на промысле, модернизировать флот, определить узкую специализацию компании, то есть свести добычу всего к нескольким видам биоресурсов (в случае с ТУРНИФом это минтай и сельдь), максимально стараться выбирать квоты и, самое главное, работать полностью прозрачно.
Также отметим, что приобретение этих двух компаний - только начало создания самого крупного рыбодобывающего предприятия, не только в России. Руководство РМД не отрицает, что в планах через 3-4 года стать одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий в мире. И шаги в этом направлении делаются. Известно, что РМД заказало аудит еще двух дальневосточных компаний - «Востокрыбпром» и «Совгаваньрыба». Правда, по этой сделке переговоры проходят гораздо более длительное время, так как эти две компании в отличие от ТУРНИФа имеют менее прозрачную историю своей производственной деятельности. Поэтому можно предположить, что стоимость продажи будет значительно меньше, хотя ресурсное обеспечение этих компаний около 70 тыс. тонн. Отметим, что в 2012 году суммарный вылов рыбы четырьмя предприятиями составил более 188,7 тыс. тонн, или около 10,7% ОДУ.
Еще весной 2012 года эти две хабаровские компании не планировалось выставлять на продажу. Более того, собственники бизнеса переоборудовали плавбазу «Виктория» под производство фарша сурими. Переоборудование плавбазы оценивается экспертами почти в $7 млн. На сегодня это единственное судно в России, способное производить этот очень дорогостоящий вид продукции, который в дефиците как на азиатском, так и на европейском рынке. Но войдет ли плавбаза «Виктория» в сделку или это производитель сурими будет выведен как актив в отдельное предприятие, широкая общественность узнает только после ее завершения.
- Можно не сомневаться, что уже в конце февраля сделка будет завершена», - пояснил источник «ЗР». Компания была выставлена на продажу еще в июне, и cначала этим активом интересовалась другая группа бизнеса. Она привлекала даже представителей финансовых структур для консультаций и выдачи в последующем длинных инвестиционных кредитов. Однако, как только стало известно, что активом интересуется РМД, эта группа отступила.
Этой сделкой планы РМД не ограничиваются. В ближайшее время могут обрести новых собственников ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз». Интерес РМД к этим компаниям заключается не только в наличии квот. Сахалинцы интересны тем, что у них есть флот, в котором нуждается «Русское море». Речь идет о стрекодерах, которые почти 5 лет находились на «отстое» в порту Пусан, так как компания была должна за них Внешэкономбанку. Суда находились под арестом, и только недавно этот застарелый конфликт разрешился. Тем не менее долг этой компании за суда перед финансистами более 100 млн, и видимо, эта кредиторская задолженность и войдет в конечную стоимость сделки. Можно не сомневаться, что если сахалинские стрекодеры придут в РМД, то после модернизации помогут новому рыбному гиганту осваивать квоты во всех ее компаниях, работающих не только в Дальневосточном бассейне, но и в Атлантике, где РДМ также планирует закрепиться.
Кроме того, по информации неофициальных источников, в сферу интересов акционеров «Русского моря» попали еще три рыбодобывающие структуры Камчатского края и несколько предприятий в северном бассейне. В конечном итоге ресурсное обеспечение РМД в белой рыбе может достичь 500 тыс. тонн. Для сравнения, в 2011 году было добыто 1,7 млн тонн минтая на $2,5 млрд. Фактически речь идет о том, что российская компания может стать мировым лидером по объемам вылавливаемых ресурсов.
«Можно сколько угодно говорить о давлении через административный ресурс на рыбный бизнес. Ходят слухи о том, что собственников продаваемых компаний заставили согласиться на предложения РМД. Но акционеры «Русского моря» платят в десятки раз дороже, чем ранее эти компании были приобретены. Можно сказать, что, после того как РМД завершит приобретение компаний, повторить их ценовые предложения в ближайшие годы вряд ли кто из инвесторов будет готов. Но ясно и то, что все потенциальные инвесторы будут следить за финансовыми показателями нового рыбного гиганта. И возможно, что хорошие результаты привлекут финансистов и следующий виток активности инвесторов увидим через несколько лет», - заявил «ЗР» в неофициальном разговоре один из рыбопромышленников.
То, что рыбный бизнес привлекает инвесторов, подтверждает и тот факт, что еще одна группа компаний, подозреваемая в «азиатской связи», возможно уже продана. Речь идет об ООО «Кроверк», ООО «СиГал», ООО «Софко», ООО «Дальвест», ООО «Дальрыбпром». Предположительно, покупателем выступило ООО «Сигма Марин Технолоджи». Об этой компании известно, что она «прописана» в Хабаровске, имеет флот из 7 небольших судов типа СТР. Успешно добывает донные породы, в том числе дорогостоящие краб и палтус. В самой компании от комментариев отказались, хотя признались, что теперь у неё есть квоты на минтай и сельдь и три судна типа БАТМ.
А вот акционеры компании НБАМР, возможно, пропустили момент выгодной продажи. На данный момент желающих отдать за НБАМР более $400 млн не наблюдается. Причем компания заявляла о возможных планах выхода на IPO, однако все ее решения увеличить капитализацию провалились. Сегодня предприятие осталось без рыбопромысловых участков в Приморье, а ведь оно планировало выращивать в регионе большие объекты марикультуры. Приобретенная структурами, близкими к НБАМР, компания «Нереида» оказалась и вовсе почти убыточным проектом, так как самая большая морская плантация в стране уже два года подряд едва выдает более 400 тонн гребешка в живом весе. Флот компании, состоящий из 17 старых траулеров, также не вызывает у потенциальных покупателей и инвесторов особого восторга. Как суда, которым более 20 лет, «проходят» регистр, остается только догадываться. Вдобавок компания «проваливается» по отдельным промысловым объектам. Так в прошлом году произошло с кальмаром, цена на который резко упала. Если по показателям прибыли НБАМР еще в хорошем плюсе, то развития компании практически не происходит.
Тем не менее аналитики считают, что в ближайшие годы будут еще продажи рыбных бизнесов в добывающем секторе. «Возможно, будет несколько крупных сделок, ведь на Дальнем Востоке есть еще несколько компаний, которые обладают объемами более 100 тысяч тонн, и они достаточно прозрачны для инвесторов. Правда, скорее всего, эти сделки будут намного скромнее по финансовой составляющей. Есть еще одна тенденция: в рыбодобычу могут войти те, кто ранее занимался промыслом краба, креветки, ежа, трубача. Этот бизнес наполовину серый, но эти компании за время деятельности наколотили очень приличный капитал, а ведь огромные состояния необходимо куда-то вкладывать. И так как этим предпринимателям понятен рыбный бизнес, они могут докупить активов в виде тех же минтаевых предприятий», - резюмирует источник «ЗР».
Виталий МОРОЗОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.