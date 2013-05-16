Приморский депутат Самсонов отстаивает голую правду в суде

— В прошлом году меня накрыла целая волна «черного пиара». Я решил, что не позволю СМИ врать, и по каждому случаю буду подавать в суд. Я записал видеоролик телеканала «Россия», а страничку в Интернете отсканировал и заверил нотариально. Однако по закону, оказывается, вначале надо было предупредить телеканал, что я нотариально заверяю их страницу, а я этого не сделал. На этом основании суд в Москве отказал мне в иске к телеканалу Россия, — рассказал историю своей тяжбы Артем Самсонов. — Кроме того, я подавал в суд на «Комсомольскую правду» за то, что она сообщила, будто я владелец крупного состояния и у меня огромная недвижимость. Суд в этот раз отказал мне на том основании, что газета в своем тексте сослалась на слухи. Получается, «по слухам» можно безнаказанно публиковать любое вранье?!