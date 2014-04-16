Зарплаты педагогов дошкольного и дополнительного образования в Приморье растут медленно

По словам старшего помощника прокурора Приморского края Елены БАРАБАШ, в некоторых муниципальных образованиях майские указы исполняются только после вмешательства прокурорских работников. В минувшем году в 11 муниципальных образованиях, где местные власти не обеспечили предусмотренный «дорожными картами» рост зарплат по некоторым категориям бюджетников, необходимый перерасчет этим людям был произведен только после того, как прокуратура вынесла соответствующее представление. В январе этого года прокуроры снова проверили достаточность средств на реализацию «майских указов» в местных бюджетах на 2014 год, и по результатам этой проверки некоторые муниципалитеты вновь обязали изыскать средства в приказном порядке.