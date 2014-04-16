Зарплаты педагогов дошкольного и дополнительного образования в Приморье растут медленно

Приморье в целом успешно реализует «майские указы» президента, но ряд категорий бюджетников все еще получает зарплату ниже, чем это предусмотрено
Зарплаты педагогов дошкольного и дополнительного образования в Приморье растут медленнее, чем это предусмотрено дорожными картами. При этом показатели роста зарплаты, заложенные в президентских указах Владимира ПУТИНА, в 2013 году были перевыполнены для большинства категорий бюджетников. Правда, в муниципальных образованиях нередко положенный уровень оплаты труда врачей, учителей и работников культуры обеспечивается лишь после вмешательства прокуратуры.
Как сообщила директор департамента соцзащиты администрации края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК, фактический уровень средней зарплаты в крае по итогам 2013 года оказался равен 29969 рублям. 1 октября 2013 года была проведена индексация окладов работников бюджетной сферы на 5,5%, и теперь у большинства из них заработок, если верить директору департамента, уже превышает среднекраевую величину. Так, зарплата педагогических работников по итогам 2013 года составила 102% от средней по региону, преподавателей ссузов - 94%, медработников - 142%, среднего медперсонала - 84%, соцработников - 53%, работников учреждений культуры - 58%. Эти цифры оказались выше целевых показателей на 2013 год.
В то же время у некоторых бюджетников рост зарплат отстает от предусмотренного в дорожных картах. Медленнее запланированного растут доходы у работников учреждений дополнительного образования (83% от средней зарплаты по региону) и педагогов дошкольного образования (97%).
По словам старшего помощника прокурора Приморского края Елены БАРАБАШ, в некоторых муниципальных образованиях майские указы исполняются только после вмешательства прокурорских работников. В минувшем году в 11 муниципальных образованиях, где местные власти не обеспечили предусмотренный «дорожными картами» рост зарплат по некоторым категориям бюджетников, необходимый перерасчет этим людям был произведен только после того, как прокуратура вынесла соответствующее представление. В январе этого года прокуроры снова проверили достаточность средств на реализацию «майских указов» в местных бюджетах на 2014 год, и по результатам этой проверки некоторые муниципалитеты вновь обязали изыскать средства в приказном порядке.
Впрочем, в скором времени финансовая нагрузка на муниципалов может снизиться. Как проинформировала Лилия Лаврентьева, в ближайшие месяцы дорожные карты по исполнению президентских указов, вероятнее всего, будут пересмотрены. Вице-премьер правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ рекомендовала регионам избегать ситуации, при которой одни категории бюджетников получают зарплату заметно выше предусмотренной планом, тогда как рост доходов других запаздывает.
- Если раньше министерства соревновались друг с другом, у чьих бюджетников зарплаты растут быстрее, а регионы брали на себя повышенные бюджетные обязательства, то теперь дорожные карты будут приводиться в соответствие с теми темпами, которые предусмотрены в президентских указах, - добавила директор департамента финансов Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА.
По расчетам администрации края, объем средств, необходимый для исполнения майских указов в Приморье в 2014 году, оценивается в 3,447 млрд руб. В последующие три года эта сумма будет только возрастать.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.