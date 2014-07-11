Родственники за границей станут преградой для госслужбы в России

По мнению депутата Федорова, подобные аресты являются способом манипуляции человеком и шантажа высокопоставленных чиновников и парламентариев со стороны других государств. Поэтому, считает депутат, необходимо задуматься о мерах защиты от подобных угроз тех, кто претендует на госслужбу или идет на выборы в парламент. Для защиты национальных интересов в законодательные акты предлагается ввести понятие «фактор уязвимости» и учитывать информацию о родственниках за границей при приеме на государственную службу. — Из депутатов Госдумы с теми или иными формами давления столкнулись около 80%. В 95% случаев никто об этом не узнает, поскольку в огласке не заинтересована ни одна из сторон. Обычно члена семьи чиновника арестовывают, ему сообщают, вступают с ним в диалог, он едет сам или отправляет адвокатов на переговоры, — рассказал Евгений Федоров. — В ходе переговоров начинается шантаж, одним из пунктов которого может стать и предательство государственных интересов. Происходит обмен заложника на позицию чиновника. Поэтому в процессе кадрового отбора нужно учитывать зарубежных родственников как фактор уязвимости.