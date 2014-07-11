Родственники за границей станут преградой для госслужбы в России

Депутат Госдумы Евгений ФЕДОРОВ («Единая Россия») готовит проект закона о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты — в частности, в ФЗ «Об основах государственной службы РФ». Поправки предусматривают введение нового требования — гражданин не сможет занять чиновничью должность, в случае если кто-то из его близких родственников постоянно проживает за пределами РФ. Законодатель считает постоянно проживающих за рубежом родственников фактором уязвимости и возможности воздействия на чиновника в России со стороны других государств, сообщают «Известия».
Сейчас уже действует запрет для чиновников и членов их семей иметь счета в иностранных банках. Кроме этого, было несколько попыток законодательно ограничить чиновников во владении недвижимым имуществом за рубежом.
Особенно актуальными подобные инициативы стали выглядеть после введения санкций в отношении российских должностных лиц со стороны США и ЕС. Так, нескольким десяткам чиновников запретили въезд в эти страны, а их имущество подлежало аресту.
После этого в ряде органов власти рекомендовали своим сотрудникам воздержаться от зарубежных поездок, чтобы избежать провокаций со стороны спецслужб иностранных государств.
Самым последним громким скандалом стал арест на Мальдивах американскими спецслужбами и конвоирование на остров Гуам сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Российские официальные представители назвали действия США похищением.
По мнению депутата Федорова, подобные аресты являются способом манипуляции человеком и шантажа высокопоставленных чиновников и парламентариев со стороны других государств. Поэтому, считает депутат, необходимо задуматься о мерах защиты от подобных угроз тех, кто претендует на госслужбу или идет на выборы в парламент. Для защиты национальных интересов в законодательные акты предлагается ввести понятие «фактор уязвимости» и учитывать информацию о родственниках за границей при приеме на государственную службу. — Из депутатов Госдумы с теми или иными формами давления столкнулись около 80%. В 95% случаев никто об этом не узнает, поскольку в огласке не заинтересована ни одна из сторон. Обычно члена семьи чиновника арестовывают, ему сообщают, вступают с ним в диалог, он едет сам или отправляет адвокатов на переговоры, — рассказал Евгений Федоров. — В ходе переговоров начинается шантаж, одним из пунктов которого может стать и предательство государственных интересов. Происходит обмен заложника на позицию чиновника. Поэтому в процессе кадрового отбора нужно учитывать зарубежных родственников как фактор уязвимости.
Напомним, что именно Евгений Федоров был одним из автор идеи запрета на иностранные счета для чиновников, которая была принята Госдумой. Также он лоббировал запрет на иностранную недвижимость.
В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции напомнили «Известиям», что наличие родственников за рубежом имело значение при заполнении анкеты во время СССР. Причем не только для чиновников, но и для более широкого круга лиц.
— Сейчас мы стали более открытыми миру, и наличие родственников в других странах не имеет такого значения. То, что случилось с сыном Селезнева, вряд ли имеет отношение к шантажу, — полагает член комитета Борис Резник. — Если его сын невиновен, то это докажут с помощью хорошего адвоката. Если же доказать будет невозможно, то молодой человек, вероятно, действительно виновен и понесет ответственность.
Специалист по конституционному праву профессор МГУ Наталья Богданова считает, что в зависимости от формулировок будущего текста законопроекта Федорова у него могут возникнуть противоречия с Конституцией России.
— Это должна быть уже опробованная, уже изученная формула. Нельзя предполагать заранее, что на чиновника будут давить. С этико-моральной стороной этого вопроса надо быть очень аккуратными, поскольку само предложение о том, чтобы сделать это категоричным, решающим пунктом, — неконституционно, — считает она. — А что если не случится никакого давления? Есть презумпция невиновности, независимости и еще множество положений в праве, с которыми придется войти в противоречия, если слишком радикально подойти к данному вопросу.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, однако, отметил, что и по сей день все должности, которые предполагают форму допуска к информации государственной важности, занимают кандидаты, в досье которых должно быть отражено наличие родственников за границей и информация о них.
— Насколько мне известно, у парламентариев как у госслужащих высокого ранга такой допуск есть по умолчанию, по вступлении в должность, поэтому, думаю, такая информация о них отмечается. Если же этого нет, то ввести как минимум обязательную ее фиксацию необходимо, — считает он.
Ограничения для чиновников, имеющих родственников за границей, действуют в некоторых других странах мира. Например, в Китае еще в начале этого года был принят закон, который препятствует карьерному росту госслужащих, чьи близкие родственники проживают за рубежом.
ZRPRESS.RU, Владивосток.